«Локомотив» — ЦСКА, «МЮ» — «Тоттенхэм» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 12 марта.

На что ставить в футболе 12 марта

В выходные традиционно много матчей в футбольных чемпионатах. В РПЛ сегодня 3 игры, центральная – матч «Локомотива» и ЦСКА. Железнодорожники никак не переварят наследие Ральфа Рангника, а армейцы вроде бы на ходу. Получится ли у команды Алексея Березуцкого победить? Кроме того, «Уфа» примет «Нижний Новгород», а «Динамо» попробует реабилитироваться за провал в дерби со «Спартаком» победой в Туле над «Арсеналом».

В АПЛ центральный матч дня – встреча «МЮ» и «Тоттенхэма». Эти команды борются за путёвку в Лигу чемпионов, так что очки крайне важны. «Ливерпуль» же в чемпионской гонке: чтобы достать «Сити», обязательно нужно обыграть «Брайтон» на выезде.

В Германии «Бавария» на выезде встретится с «Хоффенхаймом», в Испании интересной выглядит вывеска «Вильярреал» — «Сельта». В Серии А «Милан» примет «Эмполи», а «Ювентус» играет в Генуе с «Сампдорией».

На что ставить в хоккее 12 марта

В КХЛ московское «Динамо» может завершить свой камбэк с 0-2 в серии с «Северсталью». К камбэку стремится и «Ак Барс», который после 0-3 уже успел выиграть две встречи у «Авангарда».

НХЛ в субботу традиционно начнёт рано, ещё до полуночи стартуют матчи «Нэшвилл» — «Сент-Луис» и «Каролина» — «Филадельфия». Ну а в ночь на воскресенье ещё 8 матчей.

На что ещё ставить 12 марта

В теннисе продолжается крупный турнир в Индиан-Уэллсе. Даниил Медведев сегодня сыграет с чехом Томашем Махачем, а Карену Хачанову предстоит матч с Дженсоном Бруксби. У девушек Вероника Кудерметова сразится с Наоми Осакой.

Важнейший матч в мужской волейбольной Суперлиге. В Новосибирске «Локомотив» примет «Зенит-Казань», победитель этой встречи наверняка выиграет и регулярный чемпионат.