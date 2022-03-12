«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй». Андрей Василевский придёт в себя

13 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.17, успех «Ойлерз» идёт за 3.08. На ничью по итогам трёх периодов предлагают поставить за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 13 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» 13 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.42. Сделать ставку на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.00.

«Эдмонтон» — «Тампа»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (13.03.2022)

В плей-офф КХЛ пока затишье, оставшиеся матчи первого раунда Кубка Гагарина пройдут позже. Продолжаем следить за Национальной хоккейной лигой. На 13 марта запланированы сразу 10 встреч регулярного чемпионата. Интересных вывесок достаточно. Мы бы обратили внимание на противостояние «Эдмонтона» и «Тампы», которое состоится на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне.

Сейчас «Эдмонтон» занимает девятое место в Западной конференции, имея 66 баллов после 58 встреч. Отставание от топ-8 составляет всего один балл, правда, у ближайшего конкурента на две игры сыграно меньше. В целом ситуация не такая благоприятная, есть риск остаться без плей-офф. Не помогла особо и победа над «Вашингтоном» (4:3 ОТ).

С другой стороны, на фоне трёх проигранных матчей до этого — это уже какой-то успех. Команда всё-таки готова к плей-офф, имеет в составе классных игроков. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль на двоих имеют 160 баллов. Коннор стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона», забившим более 30 голов в шести сезонах подряд. Статистика впечатляет, но целостность игры всего клуба — не очень.

«Тампа-Бэй» замыкает топ-3 Восточной конференции, набрав 80 баллов за 57 матчей. Отставание от лидирующей «Каролины» составляет пять пунктов. Положение гораздо лучше, но не такое, каким могло быть. Последние пять встреч прошли не очень хорошо. Удалось одержать лишь две победы. Сперва над «Детройтом» (3:1), а затем — над «Чикаго» (6:3).

Затем последовали два поражения кряду. Накануне «Лайтнинг» уступили «Калгари» (1:4), пусть даже в этом сезоне «Флэймз» и показывают приличный хоккей. «Тампу» же начало немного лихорадить. Не видно Михаила Сергачёва, который совсем недавно выделялся. Никита Кучеров неплохо вошёл в игру после восстановления от травмы. Его статистика впечатляет, но для побед в недавних встречах этого не хватило.

При этом в трёх последних играх действующий обладатель Кубка Стэнли пропустил 14 шайб, 12 из которых — на счету Андрея Василевского. А впереди, мягко говоря, не самый лёгкий соперник. С другой стороны, у «Эдмонтона» есть свои проблемы. Особенно с составом: не сыграют сразу восемь хоккеистов, а ещё один под вопросом. Гостям не смогут помочь лишь двое.

Более того, если взять пять последних очных игр, то можно увидеть, что «Тампа» имела успех в каждой из них. Да и по сезону она идёт намного лучше. Так что мы бы рассмотрели ставку «П2 + обе забьют» за коэффициент 2.25. Противостояния соперников в Канаде при этом выходили верховыми в пяти последних случаях.

Хотя понятно, что хозяева без боя не сдадутся. Мы бы ожидали, что матч пройдёт на встречных курсах. С голами проблем не должно возникнуть. Можно даже рассмотреть тотал больше 6 шайб за коэффициент 1.73. Матч обещает быть интересным, но «Тампа», на наш взгляд, выглядит фаворитом противостояния.

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на матч НХЛ 13 марта 2022 года

«Тампа» немного сбавила темп, но пора вернуться. Лидеры порядочно оторвались, а в спину уже дышат другие конкуренты. Впереди «Эдмонтон», испытывающий проблемы. При этом по очным встречам гости имеют перевес. Лидеры «Ойлерз», конечно, стараются, но по игре команды в целом возникают вопросы. Мы бы проверили победу «Лайтнинг».

Ставка: обе забьют + победа «Тампы» за 2.25.