«Базель» — «Марсель». Фёдор Чалов вернётся к тому, с чего начал

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги конференций «Базель» — «Марсель». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех швейцарцев оценён экспертами в 3.36. Ставки на ничью принимаются за 3.84.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Базель» — «Марсель» 17 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Базель» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги конференций «Базель» — «Марсель» (17.03.2022)

Лига чемпионов и Лига Европы уже вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. Лига конференций добралась до той стадии, когда в борьбе остаются весьма крепкие и именитые команды. 17 марта состоится восемь ответных встреч 1/8 финала. В одной из них на стадионе «Санкт-Якоб Парк» швейцарский «Базель» примет «Марсель».

«Базель» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. От лидирующего «Цюриха» отстаёт аж на 12 очков. Несмотря на зимнее усиление в лице Фёдора Чалова из ЦСКА, отыграть отставание вряд ли удастся. Во-первых, команда пока не может похвастаться стабильностью, а до конца сезона осталось всего 10 туров.



Также стоит отметить, что команду из Базеля покинул Патрик Рахмен. Пост главного тренера занял Гильермо Абаскаль. Под руководством испанского специалиста в последних четырёх турах швейцарской Суперлиги клуб потерпел поражение в матче с «Цюрихом» (2:4), сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (2:2), а также одержал не очень уверенные победы в играх с «Лугано» и «Серветтом» (в обоих случаях 2:0).



В матчах с «Санкт-Галленом» и «Лугано» одним из главных героев стал Фёдор Чалов. В первом случае нападающий оформил дубль, чем спас новых партнёров от поражения. А во втором стал автором победного гола, хотя сокомандник — Дариан Малес — упрочил преимущество на 90+3-й минуте. Россиянин достаточно быстро адаптировался в коллективе и старается приносить как можно больше пользы.

Тем не менее в первой встрече 1/8 финала Лиги конференций с «Марселем» (1:2) усилий нашего бомбардира оказалось недостаточно. Швейцарцы были хуже клуба из Марселя по всем параметрам: нанесли меньше ударов и уступили по владению мячом. Результат обусловлен в том числе низким уровнем швейцарского первенства. Отсутствие должной конкуренции и нехватка ресурсов сказались на итоговом счёте.



«Марсель» находится в идентичной ситуации: располагается на второй строчке чемпионата Франции и сильно отстаёт от лидирующего «ПСЖ» (на 15 очков). В других соревнованиях не преуспел. Из Кубка Франции вылетели на стадии 1/4 финала, потерпев разгромное поражение в матче с «Ниццей» (1:4). Хотя открыли счёт и больше владели мячом.

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В Лиге Европы удача тоже отвернулась от марсельцев. В шести матчах группового этапа одержали только одну победу — над «Локомотивом» (1:0). Четыре раза сыграли вничью: сначала с россиянами (1:1), затем — с «Галатасараем» (0:0) и «Лацио» (0:0 и 2:2). Также потерпели поражение от турок в гостях (2:4). Смотрелись на порядок лучше, но подвела реализация.



Впрочем, после победы в матче с «Базелем» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций в игре подопечных Хорхе Сампаоли появился ощутимый прогресс. Изменения положительно сказались на результативности: в игре последнего тура чемпионата Франции разгромили «Брест» (4:1). Вопрос только, надолго ли хватит позитивного заряда?



Статистика бело-голубых на дистанции говорит о многом. В 28 матчах Лиги 1 пропустили только 26 мячей — меньше лишь у лидирующего «ПСЖ» и «Ниццы». Забили за этот период 43 раза. При этом одержали 14 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Ничьих многовато.



Команда из Базеля на домашнем стадионе выступает не сильно лучше, чем в гостях. В 13 матчах чемпионата Швейцарии одержала только шесть побед, столько же раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Учитывая уровень первенства, недавнюю смену главного тренера и последнюю очную встречу, верится в её успех или хотя бы ничью с трудом.

Зато дружина из Марселя в гостях выступает великолепно: в 14 матчах в Лиге 1 одержали девять побед, добыли три ничьих и лишь два раза уступили. Кажется, проблемы с реализацией понемногу отступают. Потому, взвешивая все за и против, поставим на победу французов в основное время за 2.14. Фёдору Чалову остаётся надеяться, что его родной ЦСКА выйдет в еврокубки в итогам сезона.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Базель» — «Марсель» 17 марта 2022 года

«Базель» обладает меньшими ресурсами и выступает в чемпионате, уровень которого на порядок ниже французского. Прогресс Фёдора Чалова не может не радовать, но общая форма команды далека от идеальной. В том числе из-за недавней смены главного тренера. «Марсель», в свою очередь, оказался сильнее в очной встрече и разгромил «Брест» в матче последнего тура Лиги 1. К тому же в гостях выступает отлично. Думается, снова одержит победу в основное время.



Ставка: победа «Марселя» в основное время за коэффициент 2.14.

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