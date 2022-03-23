«Салават Юлаев» — «Трактор», «Динамо» — ЦСКА и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 23 марта.

На что ставить в футболе 23 марта

И ещё один день без большого футбола. Но уже завтра сборные начнут играть в квалификации ЧМ-2022. А пока остаются только матчи низших лиг европейских первенств и экзотические чемпионаты.

На что ставить в хоккее 23 марта

В КХЛ сегодня путёвку в финал Западной конференции может получить ЦСКА. Армейцы ведут в серии с «Динамо» уже 3-0 и близки к победе. А вот в противостоянии «Салавата Юлаева» и «Трактора» пока 2-1. И вряд ли здесь всё завершится даже в 5 матчах.



В НХЛ в ночь на среду 4 матча. «Торонто» примет «Нью-Джерси», а «Баффало» сыграет с «Питтсбургом». «Колорадо» играть с «Ванкувером», а «Анахайму» — с «Чикаго».

На что ещё ставить 23 марта

Набирает обороты теннисный турнир в Майами. Правда, россияне сегодня на кортах не появятся.



В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Автодор» примет «Парму». В Евролиге 3 матча. «Жальгирис» принимает «Асвел», «Фенербахче» гостит у «Басконии», а «Монако» сыграет с «Олимпиакосом».



В волейболе сегодня день перенесённых матчей. В мужской Суперлиге «Нефтяник» сыграет с «Зенитом», а «Динамо» — с «Белогорьем». У женщин «Метар» примет «Динамо-Ак Барс», московское «Динамо» встретится с «Локомотивом», а «Минчанка» — со «Спартой». Кроме того, «Тур» и «Монца» определят обладателя Кубка вызова, в первой игре в трёх сетах сильнее оказались итальянцы.