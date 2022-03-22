Португалия — Турция. Не спешите поздравлять Криштиану Роналду

24 марта состоится полуфинальный матч квалификации ЧМ-2022 Португалия — Турция. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех турок оценён экспертами в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.35.

Роналду обратился к сборной Португалии перед стыками ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Турция 24 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч Португалия — Турция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

Анализ и прогноз матча отбора ЧМ-2022 Португалия — Турция (24.03.2022)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. 24 марта вместо шести запланированных состоятся четыре полуфинальных противостояния квалификации ЧМ-2022. В одном из них Португалия примет Турцию. Матч пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Несмотря на старания Криштиану Роналду, который записал на свой счёт шесть голов за семь матчей группового этапа квалификации ЧМ-2022, сборная Португалии не сумела раздобыть прямую путёвку в Катар. Результат обусловлен неудачными выступлениями в последних двух встречах. Сначала сыграла вничью с «Ирландией» (0:0), а затем потерпела поражение от «Сербии» (1:2).

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В первом случае подопечные Фернанду Сантуша столкнулись с непредвиденной активностью оппонента, который на домашнем стадионе не постеснялся дать отпор победителю Евро-2016. Ирландцы на тот момент занимали предпоследнюю строчку в таблице и были лишены возможности добыть путёвку на следующую стадию соревнования, но отсиживаться в обороне не стали.



Моменты были у обеих сторон, однако реализация подкачала. Под конец встречи ещё и Пепе схлопотал красную карточку, оставив своих сокомандников на произвол судьбы в преддверии матча с Сербией. Отсутствие опытного защитника ожидаемо сказалось на результате. Сербы чаще владели мячом, нанесли больше ударов и вполне заслуженно добыли прямую путёвку на мундиаль.

Грядущее противостояние Пепе тоже пропустит. 39-летний футболист заразился коронавирусной инфекцией и был отправлен на самоизоляцию. Вместо него в сборную вызван Тьягу Джало из «Лилля». В целом португальцы имеют колоссальные ресурсы и выглядят фаворитами, однако турок не стоит недооценивать.



На групповом этапе квалификации ЧМ-2022 сборная Турции угодила в одну группу с Нидерландами. В первой очной встрече обыграла голландцев со счётом 4:2, а вот в ответном матче повезло на порядок меньше — крупно уступила (1:6). В результате с поста главного тренера был уволен Шенол Гюнеш, а его место занял Штефан Кунц.

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Под руководством немецкого специалиста «лунные звёзды» успели провести только четыре встречи квалификации ЧМ-2022. Сыграли вничью с Норвегией (1:1) и одержали победы над Латвией (2:1), Гибралтаром (6:0) и Черногорией (2:1). Во всех встречах Кунц экспериментировал: менял позиции футболистов и тактику.

Вероятно, таким образом тренер готовился к плей-офф квалификации на мундиаль и подыскивал самый результативный вариант. Похвально, но есть в игре его новых подопечных один весомый недостаток, который не сумел устранить предшественник. А именно ненадёжная оборона. Даже от явных аутсайдеров пропускали регулярно и достаточно много.

На дистанции статистика следующая: за 10 матчей отбора ЧМ-2022 забили 27 мячей, а в свою сетку получили 16. В предстоящей встрече турки наверняка не оставят в покое сетку ворот оппонента, который лишился на неопределённый срок важного игрока. Заменить нестареющего Пепе — действительно непростая задача, матч с Сербией только подтверждает данное убеждение.

С другой стороны, португальцы тоже имеют потрясающий атакующий потенциал. Чего стоит один Криштиану Роналду, недавно побивший рекорд Йозефа Бицана по голам в официальных матчах. «Команда избранных» имеет больше шансов на успех, потому как обладает отличными ресурсами. Но мы бы проверили голы с обеих сторон за коэффициент 2.11.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Турция 24 марта 2022 года

Сборная Португалии может похвастаться именитым составом, результативностью Роналду и не только. Однако отсутствие Пепе — очень плохая новость. Вспомнить хотя бы матч с Сербией: пропустила два мяча и отправилась в стыки. К тому же Турция знает толк в результативности. На дистанции статистика у неё отменная. Думаем, при новом тренере не перестанет радовать голами. Однако в защите есть проблемы — регулярно пропускала даже от аутсайдеров. Потому ждём голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.11.

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