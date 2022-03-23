Швеция — Чехия. Златан Ибрагимович пока с нами!

Форвард заявил, что его будущее в сборной зависит от успехов на ЧМ-2022. Шведы не подведут лидера.

24 марта состоится полуфинальный матч квалификации ЧМ-2022 Швеция — Чехия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу шведов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех чехов оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.24.

Ярмоленко: Украину предлагают напрямую пустить на ЧМ-2022, но это неправильно.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Швеция — Чехия 24 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч Швеция — Чехия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча отбора ЧМ-2022 Швеция — Чехия (24.03.2022)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. 24 марта вместо шести запланированных состоятся лишь четыре полуфинальных матча квалификации ЧМ-2022. В одном из них Швеция примет Чехию. Матч пройдёт на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

В предыдущем розыгрыше мундиаля шведы выступили великолепно. На отборочной стадии отняли очки у Франции и Нидерландов, а в стыковых матчах оставили не у дел Италию, которая не сумела квалифицироваться на турнир впервые за 60 лет. На этом подвиги не закончились. Преуспев на групповом этапе, переиграли в 1/8 финала Швейцарию (1:0).

Бышовец объяснил, почему выступает против расширения чемпионата России.

На следующей стадии попалась мощная Англия, её уже обыграть не получилось. Впрочем. Впрочем, сборная Швеции не сильно расстроилась и порадовала симпатичным футболом на Евро-2020. Опять вышла в плей-офф, но уступила в 1/8 финала Украине (1:2 ДВ). Стоит заметить, что не последнюю роль сыграла красная карточка, которую схлопотал Маркус Даниэльссон на 99-й минуте.



Всех этих успехов сине-жёлтые добились без Златана Ибрагимовича. Лучший бомбардир в истории сборной принял решение завершить карьеру на международной арене после неудачи на Евро-2016, однако в марте прошлого года вернулся. К сожалению, из-за травм провёл только четыре неполных матча квалификации ЧМ-2022, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами.

Несмотря на частое пребывание такого важного игрока в лазарете, подопечные Янне Андерсона за восемь матчей отбора одержали пять побед, в том числе над получившей прямую путёвку в Катар сборной Испании (2:1). Поражения потерпели из-за банального невезения: много атаковали, но подвела реализация.



У сборной Чехии совсем другая история. На Евро-2020 она удивила, тоже порадовала бойкостью и даже дошла до стадии 1/4 финала соревнования, на которой уступила Дании (1:2). Однако в квалификации ЧМ-2022 дела пошли под откос. Попав в не самую трудную группу, потерпела поражения от Бельгии (0:3) и Уэльса (0:1), а также сыграла с ними вничью — 1:1 и 2:2 соответственно.

Депутат Госдумы предложил расширить РПЛ до 20 команд.

Не без труда обыграв аутсайдеров Беларусь (1:0 и 2:0) и Эстонию (6:2 и 2:0), чехи устроились на третьей строчке турнирной таблицы группового этапа отбора на мундиаль с 14 очками. Валлийцы оказались проворнее: сыграв вничью в решающем противостоянии с бельгийцами, заняли вторую позицию с 15 баллами. А потому добыли возможность побороться в стыках.

Подопечным Ярослава Шильгавы такая роскошь досталась только благодаря успехам в Лиге наций. Впрочем, и там не обошлось без приключений. В очередной раз угодив в проходную группу, где из серьёзных оппонентов была только Шотландия, потерпели два поражения. Оба раза уступили как раз шотландцам (1:2 и 0:1).

Неудачи отчасти связаны с ограниченностью ресурсов. Именитых футболистов в составе сборной Чехии не так уж и много. В числе таковых Алекс Крал, Владимир Цоуфал и Томаш Соучек, которые играют за английский «Вест Хэм», а также Матей Выдра из «Бёрнли» и Ян Кухта, недавно перебравшийся в московский «Локомотив». Тем не менее у оппонентов зачастую силёнок побольше.

Например, у шведов, которые обыгрывали Испанию и другие крупнокалиберные сборные. Плюс теперь они имеют в арсенале опытного Златана Ибрагимовича, который внёс колоссальный вклад в развитие футбола в своей стране. Возвращению опытного и, безусловно, важного игрока рады многие сокомандники. В том числе полузащитник лондонского «Тоттенхэма» — Деян Кулушевски.

Златан, в свою очередь, поделился положительным мнением об Энтони Эланге, начавшим активно прогрессировать под руководством Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Также 40-летний бомбардир заявил, что от успехов на международной арене сильно зависит его будущее как футболиста. Из этого следует вывод — шведы запредельно мотивированы.

Возьмём П1 в основное время за коэффициент 2.10. Дело тут ещё в том, что сборной Чехии в важнейшем предстоящем матче не сможет помочь Патрик Шик, который получил травму. Нападающий леверкузенского «Байера» стал главным голеадором своей национальной команды. Был очень хорош на Евро-2020. Для гостей это очень большая потеря.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Швеция — Чехия 24 марта 2022 года

Сборная Швеции на протяжении последних четырёх лет выглядит грозно и устрашающе. На групповом этапе квалификации ЧМ-2022 была близка к тому, чтобы добыть прямую путёвку в Катар, но немного не повезло. В этот раз наверняка шанс не упустит. Мотивация от Ибрагимовича не позволит. Чехия, в свою очередь, тоже крайне хороша в последние время, но обладает меньшими ресурсами. Думается, хозяева возьмут верх.

Ставка: победа Швеции в основное время за 2.10.

Лукаку объявил партнёрам по «Челси» о желании вернуться в «Интер».

Goal.com исключил Арсена Захаряна из списка лучших молодых футболистов Европы.

Ставка с коэффициентом 2.85 на матч Уэльс — Австрия.

В УЕФА заявили, что потолок зарплат в футболе не появится.