«Авангард» — «Металлург», 4-й матч. Александр Кожевников будет доволен

24 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.25, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.77.

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Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» 24 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что 4-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.76.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Металлург» Магнитогорск (24.03.2022)

На 24 марта в Континентальной хоккейной лиге запланировано две встречи четвертьфинальной стадии плей-офф. Отдельное внимание мы бы уделили четвёртому матчу противостояния омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга». Он пройдёт на льду «Арены-Балашиха» в Подмосковье. Счёт в серии: 2-1 в пользу омичей.

«Авангард» забрал два матча на выезде, но после возвращения на базу начал не с той ноги. В третьем матче «Металлург» одержал победу со счётом 5:2, показав отличную игру. Николай Голдобин оформил хет-трик. Это очень хорошо. На фоне первых двух игр результат отличный, хотя к победе магнитогорцев всё шло.

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Первый матч просто был провальным, а во втором подопечные Ильи Воробьёв заиграли уже совсем по-другому. Было много борьбы и голов. Подкачала немного вратарская линия, зато в качестве хоккея был скачок. В третьем матче этот переросло в заслуженную победу. Тем интереснее обещает быть серия.



Соперники за три встречи настреляли 28 шайб, то есть в среднем по девять голов за игру. Цифры впечатляющие и многообещающие. Хотя удивляться особо, наверное, не стоит. «Металлург» во время регулярки был лучшей командой по заброшенным шайбам (164). «Авангард» забросил меньше, всего 137 шайб. Зато в плей-офф обе команды забрасывают много.

С нападением проблем нет. Моментов у каждой команды в достатке, так что болельщикам эта серия только в радость. А вот для главных тренеров это, конечно, мозговой штурм. В целом соперники не уступают друг другу, но третий матч остался за гостями. Магнитогорцы добавили в точности, заброшенные шайбы залетали в верхние углы ворот.

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Шимону Грубецу совсем немного не хватало, чтобы вытащить. Правда, ещё немного подкачали удаления — «Магнитка» реализовала два большинства. Впрочем, сейчас соперники играют на одном уровне, и выделить фаворита сложно. Зато ожидать голевой матч вполне стоит снова. Мы бы даже рассмотрели ТБ 5 шайб за 1.76. Статистика совершенно не против.



Плюс сейчас третий матч мог оказаться переломным в серии. Дело ещё в том, что «Металлург» на выезде играет здорово. В последних пяти выездных матчах потерпел лишь одно поражение. В то время когда у хозяев на своём льду лишь две победы за аналогичный период. Так что дополнительно можно даже поразмыслить над итоговой победой «Металлурга». Коэффициент хороший — 2.14.



Александр Кожевников, у которого весьма специфическое отношение к Бобу Хартли, наверняка останется доволен. Магнитогорцы снова нащупали свой хоккей, одержали первую победу и вернулись в игру. Конечно, омичи после разгромных 2:5 тоже соберутся, однако, на наш взгляд, у гостей есть неплохие шансы вернуться в Магнитогорск при балансе.

«Авангард» — «Металлург»: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф КХЛ 24 марта 2022 года

«Металлург» прибавил, и в третьей игре это переросло в заслуженную победу. Плюс на выезде у него отличная статистика. А вот «Авангард» дома играет не так здорово. Зато соперники забивают в этой серии исправно, хотя ждать лёгкого матча, конечно, не стоит. Мы бы остановились на ставках на тотал больше и итоговую победу гостей, которые на подъёме.



Ставка 1: тотал больше 5 шайб за 1.76.



Ставка 2: итоговая победа «Металлурга» за 2.14.

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