Геннадий Головкин – Риота Мурата: японец не дотянет до конца боя

9 апреля на Saitama Super Arena в Японии пройдёт объединительный бой за титул чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и японцем Риотой Муратой. Начало боя – не ранее 17:00 мск, а посмотреть поединок можно будет на стриминговой платформе DAZN.

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Букмекеры считают явным фаворитом боя Геннадия Головкина, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.23. Сделать ставку на успех Мураты можно за 5.00. Кажется, в этом бою всё ясно уже сейчас. И это правильный взгляд на вещи.

Анализ и прогноз боя Геннадий Головкин – Риота Мурата (9.04.2022)

Конечно, GGG уже не тот, что в праймовом возрасте. Скорость начинает проседать, удары не так часты. Но феноменальная выносливость в арсенале Головкина осталась, да и техника никуда не делась. В последний раз он выходил в ринг в декабре 2020 года. Тогда он легко и непринуждённо победил поляка Камила Шеремету. Команда поляка отказалась продолжать бой после седьмого раунда. Объективно, Геннадий не выкладывался на все 100%. Теперь на его пути японец Мурата, с которым проблем возникнуть также не должно.



Будет ли третий бой с Канело? Скорее всего, нет. Каким бы классным боксёром ни был Головкин, время берёт своё. Сауль Альварес – настоящая машина, выходить сейчас в ринг против него было бы самоубийством. Но побыть чемпионом, собрать максимум из доступных поясов казахстанцу вполне по силам. Чем он, собственно, и занимается.

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Что до Мураты, то он в своей карьере никогда не встречался с соперником, хотя бы более-менее близким по классу к Головкину. Свой последний бой он провёл ещё в 2019 году, нокаутировав Стивена Батлера. Откровенно говоря, соперники у Мураты были слабыми, но даже на их фоне он не выглядел непобедимым. Техника, выносливость, антропометрия, сила удара, защита – во всех этих показателях японец уступает Головкину.

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На что же рассчитывать Мурате в этом поединке? Ну, во-первых, лаки-панч никто не отменял. В боксе бывает всякое. В остальном разве что какой-то необъяснимый провал Геннадия в форме может помочь Риоте. Его выносливость намного хуже, так что нужно думать о нокауте. Однако совершенно непонятно, как выстроить бой, чтобы получить хотя бы какой-то шанс.



Но и ждать быстрого завершения боя тоже, вероятно, не стоит. Головкин не так быстр, как в лучшие годы, но он совершенно точно стал мудрее. Для него не будет проблем потратить 1-2 раунда на разведку. Преимущество у казахстанца будет во всём, поэтому он будет методично надавливать на соперника. Вопрос только в том, как быстро Мурата сломается под этим нажимом.



Кажется, 3-4 раунда японец должен простоять, а вот дальше… Оптимистичный прогноз для Мураты – шесть раундов, в конце концов, тот же Шеремета продержался семь. Если же Риота устанет раньше, то и бой завершится раньше. Как бы банально это ни звучало, всё в руках GGG. Когда ему надоест играть с соперником, тогда он его и нокаутирует.

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