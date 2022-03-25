Италия расчистила дорогу в Катар для Роналду, Польше на руку усталость шведов

Полуфиналы стыковых матчей европейского отбора на ЧМ-2022 принесли одну громкую сенсацию. Сборная Италии во второй раз подряд пропустит Мундиаль. И этой новости, надо думать, больше всего обрадовались в Португалии. Разбираем прогнозы букмекеров на финалы стыковых матчей. Двух обладателей заветных путёвок мы узнаем уже 29 марта.

Португалия – Северная Македония: второго чуда подряд не будет

Кажется, в Португалии уже начали праздновать. Криштиану Роналду и компания по всем раскладам должны были сыграть с Италией в финале стыков, а встретятся со сборной Северной Македонии?

Как же так получилось? Скажем честно, македонцам повезло. Нет, они храбро сражались, терпели и смогли уже в добавленное арбитром время реализовать своей единственный момент. Но 32:4 по ударам, 16:0 по угловым, куча нереализованных возможностей – всё это никуда не деть. Сборная Италии проиграла, но винить в этом команда Роберто Манчини может только себя.

А что же португальцы? Они не без проблем, но разобрались со сборной Турции. Шикарный первый тайм сменился неубедительным вторым. Ещё вопрос, как бы всё закончилось, забей Бурак Йылмаз пенальти при счёте 2:1… Вот была бы потеха, если бы в финале сыграли Турция и Северная Македония. Но португальцы дотерпели, дожали соперника и, откровенно говоря, вряд ли македонцы смогут совершить ещё одно чудо на заказ.

Поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 1.20, а на Северную Македонию дают коэффициент 17.00. Ничья в основное время идёт за 6.30. Ну а на то, что Португалия поедет в Катар, дают 1.08. Шансы соперника аналитики оценили цифрой 8.00.

Да, македонцы снова припаркуют автобус у своих ворот и постараются сдержать нападение хозяев, а впереди использовать редкий шанс или же вовсе дотянуть до серии пенальти. Но получится это у них вряд ли. Хотя бы потому, что Криштиану Роналду – это не Доменико Берарди, свой шанс он обязательно реализует. Лидер португальцев, вероятно, готовится поехать на свой последний чемпионат мира, поэтому недооценки не будет. Ошибок итальянцев сборная Португалии не повторит.

Поляки свежее. И это сыграет свою роль

В другой паре Польша примет Швецию. Поляки прошли в финал, как известно, без борьбы. И это может сыграть свою роль. Всё потому, что Роберт Левандовски и компания готовились непосредственно к игре против Швеции, будут свежими. А вот «Тре Крунур» вчера отыграли тяжелейший матч против Чехии, 120 минут вязкой борьбы. И дожать соперника удалось лишь во втором экстра-тайме. Да и в целом шведы не произвели впечатления команды, которая легко справится с Польшей. Возможно, поможет Златан Ибрагимович? Суперветеран вернётся в строй после дисквалификации. Правда, в последнее время сборная Швеции со Златаном играет хуже, чем без него.

Букмекеры считают, что поляки справятся с уставшими шведами. Поставить на то, что в Катар поедет сборная Польши, можно за 1.75, а на Швецию дают коэффициент 2.10. В основное время на Польшу аналитики предлагают коэффициент 2.45, а на шведов – 3.25. Ничья по итогам 90 минут матча идёт за 3.00.

Уэльс ждёт лета

В ещё одном из трёх путей пока ничего не ясно. Есть один финалист – сборная Уэльса – которая на своём поле справилась с командой Австрии. Гарет Бэйл вновь доказал, что в клубе и сборной он играет совершено по-разному. Валлийцы заслуженно победили, но теперь будут ждать лета. Именно на это время года запланирован второй полуфинал между Украиной и Шотландией. Ну а следом и финал, после чего мы узнаем обладателя последнего билета в Катар.