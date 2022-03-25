Аргентина — Венесуэла. Лионель Месси будет в тени

26 марта состоится матч 17-го тура квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Венесуэла. Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех венесуэльцев оценён экспертами в 20.50. Ставки на ничью принимаются за 7.40.

Аргентина — Венесуэла: поберегите Лионеля Месси!

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Аргентина — Венесуэла 26 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Аргентина — Венесуэла получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.87. Поставить на «обе забьют» можно за 3.04.

Анализ и прогноз матча 17-го тура отбора ЧМ-2022 Аргентина — Венесуэла (26.03.2022)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. В Южной Америке 26 марта состоится встреча, которая закроет программу 17-го тура квалификации ЧМ-2022. На стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе Аргентина примет Венесуэлу. Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

В 2021 году аргентинцы добыли золотые медали Кубка Америки. В финале обыграли хозяев турнира — грозную Бразилию (1:0). Таким образом, лидер сборной Лионель Месси выиграл первый трофей с национальной командой и удостоился звания лучшего игрока года. По итогам голосования форвард обошёл Роберта Левандовски на 33 балла и пополнил список достижений очередным «Золотым мячом».

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Вдохновившись такими колоссальными успехами своего сокомандника, подопечные Лионеля Скалони за 15 матчей отборочного цикла не потерпели ни одного поражения при пяти ничьих — с Парагваем (1:1 и 0:0), Чили (1:1), Колумбией (2:2) и Бразилией (0:0). Однако статистика звёздного игрока в текущем сезоне оставляет желать лучшего. За 39 матчей во всех официальных соревнованиях забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.

Несмотря на огромные ресурсы и грамотное руководство Лионеля Скалони, спад результативности Лионеля Месси оказал сильное воздействие на игру бело-голубых. За 15 матчей отборочного цикла ЧМ-2022 они поразили ворота оппонентов только 23 раза. Впрочем, пропустили за этот период тоже немного — лишь семь мячей.



А вот венесуэльцы ни разу в истории не выигрывали медали континентальных первенств. Максимальное достижение — выход в полуфинал Кубка Америки в 2011 году. Причём даже бронзу заполучить не удалось. В матче за третье место разгромно уступили сборной Перу (1:4).

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В текущем розыгрыше квалификации ЧМ-2022 успехи сборной Венесуэлы тоже не вызывают положительных эмоций. За 16 матчей отборочного цикла потерпели 12 поражений, один раз сыграли вничью с Уругваем (0:0) и одержали только три победы. Над Чили (2:1), Эквадором (2:1) и Боливией (4:1).

Все успешные результаты были добыты венесуэльцами под руководством разных специалистов. Победили чилийцев и сыграли вничью с уругвайцами при Жозе Пезейру, эквадорцев обыграли при Леонардо Анкетера, а боливийцев обхитрили при нынешнем главном тренере — Хосе Пекермане.



Частая смена наставников закономерно повлекла нестабильность, в результате которой сборная Венесуэлы расположилась на последней строчке турнирной таблицы квалификации ЧМ-2022 с 10 очками в активе. Статистику на дистанции имеет удручающую: за 16 матчей пропустила 30 мячей, а забила только 14.

Несмотря на это, ставить на разгромную победу аргентинцев — не лучшая, на наш взгляд, затея. Дело в том, что Месси после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов снискал нелюбовь фанатов «ПСЖ» и вряд ли пребывает в хорошем расположении духа. Лидер сборной и так забивал немного, а теперь ещё и подвергся критике, которая мало кого мотивирует.



К тому же за 15 матчей квалификации ЧМ-2022 бело-голубые ни разу не забивали больше трёх мячей за игру. В последнем очном противостоянии одержали уверенную победу над венесуэльцами (3:1), однако соперники играли в меньшинстве ещё с середины первого тайма. Думаем, в этот раз история сложится немного иначе. Возьмём лучше П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.81.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Аргентина — Венесуэла 26 марта 2022 года

Сборная Аргентины выглядит на порядок сильнее Венесуэлы. Имеет отличные ресурсы и статистику на дистанции. Плюс может похвастаться победой в Кубке Америки. Тем не менее в её результативную победу верится с трудом из-за статистики на дистанции и негативного настроя Лионеля Месси. К тому же путёвка в Катар уже давно добыта, доказывать, по сути, нечего. Думается, хозяева одержат победу, но не разгромную.



Ставка: победа сборной Аргентины и тотал меньше 3.5 мяча за 1.81.

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