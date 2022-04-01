«Эдмонтон» — «Сент-Луис». Коннор Макдэвид отметит очередную сотню

2 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Блюз» идёт за 2.72. На ничью по итогам трёх периодов предлагают поставить за 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Сент-Луис Блюз» 2 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Сент-Луис» 2 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.39. Сделать ставку на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.10.

«Эдмонтон» — «Сент-Луис»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (02.04.2022)

В КХЛ 2 апреля запланирован старт полуфинальных серий Кубка Гагарина, а в Национальной хоккейной лиге ночью пройдут девять встреч регулярного чемпионата. Посмотреть есть на что. Мы бы обратили внимание на противостояние «Эдмонтона» и «Сент-Луиса», которое состоится на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне.

«Эдмонтон» идёт на седьмом месте в Западной конференции, набрав 81 балл за 69 встреч. Положение стало куда лучше. Ближайшие два соперника с 79 и 78 баллами на счету уже не так угрожают. Хотя расслабляться, конечно, рано. За последние пять встреч добыто три победы: над «Сан-Хосе» (5:2), «Аризоной» (6:1) и «Лос-Анджелесом» (4:3 Б).

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Коннор Макдэвид в последнем случае забросил шайбу и отдал результативную передачу, а также реализовал победный буллит. Леон Драйзайтль забросил шайбу и также был точен в послематчевой серии. Теперь у Макдэвида 100 очков в сезоне, а Драйзайтль забросил 49-ю шайбу. Немец продолжает погоню за Остоном Мэттьюсом в гонке бомбардиров.

«Сент-Луис» на данный момент идёт на пятой позиции в Западной конференции. Набрал 83 балла за 66 встреч. Отставание от замыкающего топ-4 «Лос-Анджелеса» составляет один балл, но есть четыре игры в запасе. При этом в последнее время стало больше побед: три в пяти прошлых играх. Дважды — над «Ванкувером» (4:1 и 4:3).

В первом матче Владимир Тарасенко отметился дублем и результативной передачей, у него 58 баллов в 59 играх. Иван Барбашёв и Павел Бучневич отметились результативными передачами. У Ивана 45 баллов в 65 играх, а Павел набрал 51 балл за 57 игр. Статистика у ребят отличная. Ещё бы побед было побольше, но в целом клуб из Сент-Луиса по сезону идёт очень здорово. Нужный баланс состава чувствуется.

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На наш взгляд, фаворита противостояния выделить трудно. Гости выиграли три из пяти последних очных встреч, которые прошли в Эдмонтоне. Однако «Ойлерз» в этом сезоне НХЛ не проигрывали дома уже восемь встреч подряд. При этом «Сент-Луис» на выезде выиграл лишь три встречи из семи последних. Так что у хозяев даже преимущество на своём льду.

Тут, конечно, уместно сказать, что у «Эдмонтона» в составе две звезды, которые и тянут команду. Коннор Макдэвид, например, стал шестым игроком в истории НХЛ, кто в пяти сезонах имел 100+ очков в возрасте до 26 лет. У «Сент-Луиса» же более сбалансированный состав, и с ним нет особых проблем. Российские форварды играют на очень хорошем уровне.

Удивительной парочке из Эдмонтона придётся очень непросто, но мы бы всё-таки взяли ставку «1Х + ТБ 4.5 шайбы» за 1.95. Соперники в очных встречах лишь раз забросили менее пяти шайб в пяти последних играх, да и забрасывают сейчас исправно. В последних пяти встречах регулярки соперники забросили 40 шайб суммарно, то есть по восемь шайб за игру.

Ждём много голов и в этот раз. Однако «Ойлерз» на своём льду смотрятся куда увереннее, нежели «Блюз» в гостях. Думается, как минимум не проиграть в основное время хозяева сумеют. Конечно, у них не такая уверенная победная серия, как, например, у лидеров НХЛ. Зато и сам «Сент-Луис» часто барахлит.

«Эдмонтон» — «Сент-Луис»: прогноз и ставка на матч НХЛ 2 апреля 2022 года

«Эдмонтон» набрал ход, снова выручает пара Макдэвида и Драйзайтля. У «Сент-Луиса» состав более сбалансирован, и по сезону проблем возникало чуть меньше. Однако сейчас хозяева имеют серию из восьми побед дома, а гости на выезде выиграли лишь три матча из последних семи. «Блюз» сбрасывать со счетов не стоит, и всё же, на наш взгляд, «Ойлерз» способны как минимум не проиграть.

Ставка: «Эдмонтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.95.

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