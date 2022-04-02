«Локомотив» — «Спартак». Прогноз «Фонбет»: Ваноли и Лоськов найдут слова для футболистов

Соперникам по сути не за что бороться в РПЛ, но на московское дерби эмоций должно хватить.

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 23-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» примет «Спартак». Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Сделать ставку на московское дерби можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Локомотив»

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка за 21 игру. При этом отстаёт на четыре балла от зоны еврокубков. Конечно, сейчас российские клубы отстранили от участие на евроарене. Однако в случае, если Россию допустят в следующем сезоне, железнодорожники могут претендовать.

После возобновления сезона они показывают неровные результаты. В четырёх матчах в чемпионате и Кубке России одержали две победы и потерпели два поражения. Красно-зелёные обыграли команды ниже классом – «Химки» (3:2) и «Ахмат» (3:2). Также проиграли «Енисею» (0:4) и ЦСКА (1:2).

В какой форме «Спартак»

«Спартак» располагается на девятой позиции и проводит крайне нестабильный сезон. Набрал всего 27 очков за 22 игры, опережает зону стыковых матчей лишь на семь баллов. А ведь красно-белые заслуженно добывали победы над «Наполи» и «Легией» на групповом этапе Лиги Европы и отбирали очки у «Лестера».

Болельщики московского клуба было воспряли духом после победы над столичным «Динамо» (2:0) в дерби, но затем их команда проиграла «Краснодару» (1:2), который лишился всех своих лидеров-легионеров. Также красно-белые не сумели обыграть «Нижний Новгород» (1:1) в последнем туре РПЛ.

«Локомотив» — «Спартак»: статистика личных встреч

В последних 10 очных официальных столичных дерби команды чаще играли вничью: пять раз. Три победы в основное время одержал «Спартак», две – «Локомотив». Любопытно, что в нынешнем сезоне в первом круге была зафиксирована ничья – 1:1.

Потери команд

В составе «Локомотива» из-за травм не сыграют Станислав Макгеев, Франсуа Камано и Антон Миранчук, заболел коронавирусом Мацей Рыбус, дисквалифицирован Рифат Жемалетдинов. Под вопросом участие в матче не до конца восстановившегося от повреждения вратаря Маринато Гильерме.

У «Спартака» травмированы Павел Маслов и Илья Кутепов. Покинул команду бразильский защитник Айртон, который и так не сыграл бы в этой встрече из-за травмы, выбившей его из строя на месяц.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч РПЛ «Локомотив» – «Спартак» 2 апреля 2022 года

Ставка: обе забьют за 1.73. (Сделать ставку).

У «Локомотива» большие проблемы в обороне, обусловленные, в частности, травмой основного голкипера клуба — Маринато Гильерме. В четырёх матчах после возобновления сезона столичная команда пропустила 10 мячей, не меньше двух в каждой игре. Причём даже от таких соперников, как «Енисей», «Химки» и «Ахмат».

Молодой Даниил Худяков, конечно, старается использовать игровое время, чтобы показать себя. Местами выручает. Однако иногда опыта не хватает. Да и оборона, откровенно говоря, играет далеко не самым надёжным образом. В предстоящем дерби со «Спартаком» это может стать настоящей проблемой. Всё же атака у соперника достаточно яркая.

«Спартак» только однажды в пяти играх после зимней паузы ушёл с поля без забитого гола — не сумел поразить ворота московского ЦСКА. Хотя, надо сказать, шансы были. При этом клуб и не пропустил только раз за это время. Не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности даже во встречах с «Кубанью» и «Нижним Новгородом».

Столичные команды часто обмениваются голами в играх между собой. Ставка «обе забьют» прошла в четырёх из шести последних официальных встреч. На наш взгляд, вполне могут забить друг другу и теперь. С мотивацией после отстранения российских клубов из еврокубков могут возникнуть проблемы, однако дерби есть дерби.