«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Уэйн Руни заведёт Криштиану Роналду своими словами

9 апреля состоится матч 32-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 9 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча 32-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «МЮ» (09.04.2022)

Миновали первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, вскоре нас порадуют ответные противостояния, а пока возвращаемся на внутреннюю арену. 9 апреля состоятся пять встреч 32-го тура английской Премьер-лиги. В самой ранней из них на стадионе «Гудисон Парк» местный «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

После довольно хорошего старта «Эвертон» угодил в чёрную полосу. За последние 23 тура чемпионата Англии одержал только три победы — над «Арсеналом» (2:1), «Лидсом» (3:0) и «Ньюкаслом» (1:0). Ничьих столько же, а остальное — поражения. Причём не помогла даже смена наставника. На посту главного тренера Рафаэля Бенитеса сменил Фрэнк Лэмпард.



Под руководством англичанина мерсисайдцы успели провести только девять встреч АПЛ, в которых одержали победы как раз над клубом из Лидса и командой из Ньюкасла. Также уступили «Ньюкаслу» (1:3), «Саутгемптону» (0:2), «Манчестер Сити» (0:1), крупно «Тоттенхэму» (0:5), Вулверхэмптону (0:1), «Вест Хэму» (1:2) и, наконец, «Бёрнли» (2:3).



И это при том, что в зимнее трансферное окно «ириски» усилились, заключив контракты с Донни ван де Беком и Деле Алли. Фанаты сильно недовольны результатами и не стесняются выражать эмоции. Например, после поражения в матче 28-го тура чемпионата Англии от «шпор» досталось Фрэнку Лэмпарду. Тренер подвергся оскорблениям и критике.

Усугубляет положение ливерпульского клуба финансовая составляющая. По данным СМИ, с 2017 по 2020 год у «Эвертона» был зафиксирован колоссальный убыток, который превышает разрешённый регламент за трёхлетний период. За это могут снять очки, а их и без того немного — всего 25. Расположение в турнирной таблице АПЛ соответствующее, клуб идёт в одном пункте от зоны вылета.



«Манчестер Юнайтед» тоже здорово начал нынешний сезон, затем угодил в кризис и произвёл замену наставника. Однако, в отличие от «Эвертона», после этого дела пошли на лад. Пост главного тренера до конца текущего розыгрыша АПЛ занял Ральф Рангник. По слухам, многие футболисты были недовольны временным трудоустройством специалиста, но на результатах это отразилось не сильно.



Под руководством немецкого тренера манкунианцы провели 15 встреч в чемпионате Англии, в которых потерпели только два поражения — от «Вулверхэмптона» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). Также шесть раз сыграли вничью, остальное — победы. Таким образом, расположились на седьмой строчке турнирной таблицы АПЛ и имеют математические шансы закончить сезон в топ-4.

Несмотря на это, недовольные тоже имеются. Многие болельщики ожидали, что их любимый клуб будет выступать более уверенно и преуспеет в Лиге чемпионов. Тем не менее, несмотря на старания Криштиану Роналду, «красные дьяволы» покинули евротурнир. Уступили в 1/8 финала мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2 по сумме двух матчей.

После этого легендарный футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти», Уэйн Руни выразил мнение, что подписание контракта с 37-летним португальцем не сработало должным образом. Англичанин заявил, что Роналду забивал важные голы на групповом этапе Лиги чемпионов и влиял на результат встреч в АПЛ, однако это только негативно влияло на будущее клуба.



Сомневаться в возможностях португальца действительно не приходится. За 24 матча чемпионата Англии он забил 12 голов и отдал три голевые передачи, однако уже через два-три года на игрока вряд ли можно будет положиться. Руни предположил, что нужно давать больше игровой практики юным, голодным до побед игрокам и избавиться от Роналду.



Насчёт последнего, конечно, с Уэйном можно спорить. Португалец оказывает благотворное влияние на сокомандников и пребывает в отличной физической форме. Однако давать больше игровой практики молодёжи действительно полезно. Впрочем, именно этим Ральф Рангник и занимается в отведённое ему у руля манкунианцев время. Как минимум один талант уже раскрывается. Речь про Энтони Элангу.

Осталось выжать из имеющихся ресурсов все соки и постараться закончить сезон АПЛ в зоне Лиги чемпионов. В грядущей встрече проблем по идее возникнуть не должно. Тем более что за последние шесть официальных очных противостояний мерсисайдцы ни разу не одерживали побед над «красными дьяволами». Сейчас уж, в кризисном состоянии, тем более вряд ли преуспеют. Думаем, даже можно взять П2 за 1.82.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 9 апреля 2022 года

«Эвертон» пребывает в жутком кризисе. На него свалилось сразу несколько проблем, решить которые Фрэнк Лэмпард пока не в силах. Болельщики недовольны и ругают тренера, но есть ли от этого толк? Результаты показывают, что нет. У «Манчестер Юнайтед» тоже не всё гладко, но всё же заметно лучше на дистанции, а также есть прогресс некоторых юных игроков. Плюс Роналду вновь мотивирован благодаря критике со стороны Уэйна Руни. История очных встреч тоже на стороне манкунианцев, так что поставим на их победу.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.82.