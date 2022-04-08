«Нижний Новгород» — «Динамо». Сандро Шварц удивит Массимо Карреру

9 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Динамо». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех нижегородцев оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Динамо» 9 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.88. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.21.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Динамо» (09.04.2022)

Миновали первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, вскоре нас порадуют ответные противостояния. Тем временем сезон в Российской Премьер-Лиге выходит на финишную прямую. 9 апреля состоятся четыре встречи 24-го тура. В одной из них «Нижний Новгород» примет столичное «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

За последние пять матчей чемпионата России нижегородцы потерпели только одно поражение — от ЦСКА (0:1). Также сыграли вничью с «Уфой» (0:0) и «Спартаком» (1:1), победы одержали над «Уралом» (1:0) и «Ростовом» (2:1). Благодаря хорошим результатам поднялись на девятую строчку турнирной таблицы и наверняка сумеют закончить сезон поодаль от зоны вылета.

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Для дебютного сезона в первом по значимости дивизионе страны очень даже неплохой итог. Тем более с учётом того, что Александр Кержаков по сию пору сильно ограничен в ресурсах. Тренер в течение всего розыгрыша использовал схему с пятью защитниками, дабы его команда много не пропускала. Из-за этого его подопечные имеют крайне скромную статистику на дистанции.



За 23 встречи чемпионата России забили только 22 мяча, а пропустили — 33. В зимнее трансферное окно «Нижний Новгород» постарался улучшить положение, заключив контракты с тремя иностранными игроками — полузащитником и двумя нападающими. Однако вскоре бóльшая часть легионеров приняла решение покинуть клуб.

Поэтому сейчас нижегородцы вновь отталкиваются исключительно от обороны и уповают на удачу. Например, победу над ростовчанами в матче последнего тура чемпионата России одержали по большей части благодаря везению. Нанесли всего три удара, два из которых увенчались взятием ворот. Оппонент выглядел намного сильнее, больше владел мячом, однако подвела реализация.



А вот в Кубке России подопечные Александра Кержакова не преуспели. Вылетели, потерпев разгромное поражение на стадии 1/8 финала как раз от «Динамо» (0:3). Стоит заметить, что два мяча соперник забил с пенальти. Из-за этого к москвичам имеются претензии у некоторых болельщиков. Они, пожалуй, слишком часто зарабатывают 11-метровые удары, которые хладнокровно реализует Даниил Фомин.



За 22 матча РПЛ полузащитник записал на свой счёт девять мячей, шесть из которых забил с «точки». В матче последнего тура чемпионата России именно хавбек принёс победу над «Краснодаром» (1:0). Как ни странно, подопечные Сандро Шварца уступили противнику по владению мячом, зато нанесли на порядок больше ударов. В том числе в створ.

Хотя в данном случае немного подсобил судья. ЭСК РФС признала, что арбитр ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «быков». Нападающего бело-голубых — Фёдора Смолова — действительно прихватывали в штрафной площади за майку. Однако при детальном рассмотрении эпизода было выявлено, что рефери стоило ограничиться назначением штрафного удара.

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Как бы там ни было, три набранных очка позволили москвичам остаться на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России и сохранить шансы на золотые медали. От лидирующего «Зенита» отделяют всего три очка, ровно столько же составляет отрыв от располагающегося на третьей позиции ЦСКА.



Финальная часть сезона обещает быть очень захватывающей и интересной. Хотя бывший тренер московского «Спартака» — Массимо Каррера — считает, что Сергея Семака и петербуржцев уже можно поздравлять с чемпионством. Более того, итальянский специалист считает, что «Динамо» уступит серебро армейцам.



Так или иначе, в грядущем противостоянии фаворитами выглядят бело-голубые. Во-первых, легионеры и непосредственно Сандро Шварц приняли решение остаться в клубе и постараться добыть трофей. Во-вторых, к коллективу зимой присоединился Фёдор Смолов. Нападающий здорово вписался в схему немецкого тренера и радует результативностью.

Ко всему прочему москвичи замечательно выступают в гостях. За 11 выездов в чемпионате России одержали восемь побед, один раз сыграли вничью и потерпели лишь два поражения. Причём забили за этот период 22 мяча, а пропустили только 13. Последняя очная встреча увенчалась разгромной победой бело-голубых. Думаем, в этот раз будет нечто похожее. Возьмём П1 + тотал больше 1.5 мяча за 2.03.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Динамо» 9 апреля 2022 года

«Нижний Новгород» добыл хорошие результаты в пяти последних матчах РПЛ, хотя не обошлось без везения. Благодаря оборонительной схеме пропустил немного, однако при этом практически не атаковал и мало забил. «Динамо», на наш взгляд, имеет намного больше ресурсов, за счёт которых зачастую доминирует на поле и радует результативностью. Москвичам позарез необходимо одерживать победу в предстоящем матче, дабы не выбыть из чемпионской гонки. В Кубке России они разгромили нижегородцев, в этот раз тоже наверняка преуспеют.



Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.03.

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