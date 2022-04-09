«Спартак» — «Арсенал». Красно-белые закатят праздник на своей улице

10 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Арсенал». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех туляков оценён экспертами в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Арсенал» 10 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» (10.04.2022)

Миновали первые матчи 1/4 финала еврокубков, вскоре нас порадуют ответные противостояния. Тем временем сезон в Российской Премьер-Лиге выходит на финишную прямую. 10 апреля завершится 24-й тур. В Москве на стадионе «Открытие Арена» столичный «Спартак» примет тульский «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Несмотря на усиления в зимнее трансферное окно и смену главного тренера, «Спартак» за последние пять туров РПЛ одержал только одну победу — в дерби над «Динамо» (2:0). Также сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и потерпел поражения от ЦСКА (0:2), «Краснодара» (1:2) и «Локомотива» (0:1). Стоит заметить, что в проигранных встречах счёт далеко не по игре.



В неудачно сложившихся встречах подопечные Паоло Ваноли смотрелись ничуть не хуже оппонентов, но не хватило везения и реализации. Например, в матче с железнодорожниками имели ряд возможностей выйти вперёд. Сначала Квинси Промес забил из офсайда, а затем «Локо» спасали защитники и Даниил Худяков.



Игроки противника, в свою очередь, создали лишь два потенциально голевых момента, один из которых увенчался триумфом. На 85-й минуте Вильсон Изидор дальним ударом поразил ворота Александра Максименко. Стоит заметить, что большую часть встречи пришлось провести на заснеженном стадионе, качество футбола от этого не могло не пострадать.

Как бы там ни было, из-за поражений красно-белые спустились на 10-ю строчку турнирной таблицы РПЛ и располагаются всего в шести пунктах от зоны вылета в ФНЛ. А ведь совсем недавно благополучно с первого места вышли в плей-офф Лиги Европы и крупно обыграли в 1/8 финала Кубка России «Кубань» (6:1). Причины регресса остаются загадкой.



Равно как и ситуация с Ильёй Кутеповым. В 2018 году защитник отлично выступил на мундиале и оставил после себя незабываемые впечатления. Однако по возвращении в «Спартак» его карьера начала разрушаться на глазах. Пожалуй, главной проблемой стала травма, ввиду которой его вытеснил из основы Самуэль Жиго. Связка француза с Джикией заработала, и о Кутепове постепенно начали забывать.



А вот «Арсенал» в зимнее трансферное, напротив, ослаб. Коллектив покинули сразу несколько важных футболистов, а на замену им был приобретён только Джордже Деспотович. Пока что статистика нападающего совсем не внушает доверия. За 13 матчей чемпионата России он записал на свой счёт только две голевые передачи и столько же голов, причём с пенальти.

Вследствие этого туляки за последние пять туров РПЛ не одержали ни одной победы при двух ничьих с «Крыльями Советов» (2:2) и «Ахматом» (0:0). Поражения за этот период потерпели от «Сочи» (0:2), «Динамо» (1:4) и «Зенита» (0:3). Таким образом, спустились на предпоследнюю строчку турнирной таблицы РПЛ.



Примечательно, что противостояние с грозненцами тоже могло закончиться негативно для «канониров». В компенсированное к первому тайму время схлопотал красную карточку Горан Чаушич. Очень повезло, что противник не воспользовался большинством. Хотя после матча Миодраг Божович заявил, что его подопечные заслужили ничью.

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Тренера можно понять, при имеющихся ресурсах добыть хотя бы один балл в матче с крепким противником — уже достижение. В лазарете пребывают сразу несколько важных футболистов. Успеют ли они восстановиться к грядущему матчу, остаётся загадкой. Зато точно известно, что не будет Чаушича, который по итогам заседания КДК РФС был дисквалифицирован на два матча за грубую игру.



Также недавно туляки лишились поддержки Зурико Давиташвили. Находясь в расположении сборной Грузии, полузащитник прислал в клуб заявление с просьбой расторгнуть действующий контракт. Хавбек объяснил своё решение семейными обстоятельствами. Потеря не ключевая, но тоже важная.



При таком раскладе, думаем, можно взять П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.79. Красно-белые выглядят фаворитами, так как встреча пройдёт на их домашнем стадионе. За 11 матчей РПЛ в роли хозяев они потерпели только четыре поражения, одержали столько же побед и три раза сыграли вничью.

Ко всему прочему туляки имеют самую ненадёжную оборону в чемпионате России: за 23 противостояния пропустили аж 46 мячей. Плюс за последние четыре очные встречи они ни разу не обыгрывали москвичей. При этом ничья за этот период только одна, всё остальное — поражения. Кажется, и на улице Паоло Ваноли наконец будет праздник.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Арсенал» 10 апреля 2022 года

«Спартаку» банально не везёт. Обладая хорошими ресурсами, клуб часто терпит поражения. Хотя играет не так плохо. Особенно заметные проблемы с реализацией моментов. Впрочем, в грядущем матче с этим проблем возникнуть не должно. «Арсенал» очень много пропускает, ослаблен кадрово и выдал серию из неудачных выступлений. Понятное дело, у него есть мотивация сохранить прописку, но с такими результатами добиться желаемого будет трудно. История очных встреч тоже на стороне москвичей, думаем, они одержат результативную победу.



Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.79.

Прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал» Тула с коэффициентом 2.35.

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