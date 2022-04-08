«Трактор» — «Металлург», 4-й матч. Челябинцы устроят Воробьёву «бразильский хоккей»

9 апреля состоится четвёртый матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.29, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.91.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Металлург» 9 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что 4-й матч полуфинала плей-офф КХЛ «Трактор» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.82. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.85.

Прогноз и анализ на 4-й матч Кубка Гагарина «Трактор» Челябинск — «Металлург» Магнитогорск (09.04.2022)

9 апреля в Континентальной хоккейной лиге состоится четвёртая встреча противостояния «Трактора» и «Металлурга». Она пройдёт на льду «Арены-Трактор» в Челябинске, первое вбрасывание состоится в 15:00 мск. Борьба между клубами разыгралась не на шутку, счёт в серии после трёх игр 2-1 в пользу магнитогорцев.

Третий матч прошёл не менее интересно, чем первые два. Даже схоже с первой встречей команд. Хозяева открыли счёт на 23-й минуте, постарался Никита Тертышный в большинстве. Для нападающего это стало седьмым набранным баллом в 13 играх плей-офф. Примечательно, что это было первое большинство челябинцев в матче.



Да и в целом в матче удалений оказалось на удивление мало — по два с каждой стороны. Так что реализовать одну попытку — уже хорошо. В прошлых двух встречах соперники удалялись куда чаще, тогда с реализацией тоже было всё неплохо. Минимум по одной шайбе забрасывали в неравных составах.



«Металлург» в первом периоде смотрелся блёкло, как будто не был эмоционально заведён. Впрочем, после пропущенной шайбы работа закипела. Стали появляться острые моменты у ворот Романа Вилла, что в конечном итоге повлекло за собой гол в третьем периоде. Причём не один. Меньше чем за две минуты голкипер «медведей» пропустил две шайбы.

Ярослав Хабаров отметился первым голом в этом сезоне, а победная шайба на счету Николая Голдобина. Для форварда это шестая шайба и 14-й балл в плей-офф. Чем-то третий матч напомнил первую встречу в Магнитогорске, со счётом 3:2 победу одержали магнитогорцы. Проигрывали на начало третьего периода, но перевернули игру под конец.



Анвар Гатиятулин отметил, что по самоотдаче вопросов к команде никаких, как и по взаимодействию. Однако пропустили контратаку в третьем периоде, хотя и разбирали соперника, знали его игру. Плюс немного подвела реализация. И здесь винить какого-то одного игрока не стоит, нужно готовиться к четвёртому матчу.

Благо домашняя статистика челябинцев впечатляет. За девять последних очных встреч потерпели лишь одно поражение накануне. Вполне неплохие цифры. С другой стороны, с Анваром Гатиятулиным у руля команда побеждала в трёх из пяти предыдущих битв, что тоже неплохо. Хотя и побеждали в этот период времени трижды за пределами основного времени.



Это говорит о том, что «Металлург» цепляется в Челябинске. Наверняка постарается добыть третью победу в серии и в отличном настроении вернуться домой, чтобы завершить дело при родных трибунах. Однако, на наш взгляд, сейчас «Трактор» сумеет как минимум не проиграть.



Тренерский штаб хозяев должен сделать выводы. В первом матче серии сыграть своим излюбленным стилем не получилось, осторожную оборону «лисы» всё равно вскрыли. А вот во втором матче челябинцы уже сыграли смелее, и получилось весьма эффектно. А главное — эффективно. Даже игроки понимают, что уходить в оборону лишний раз не стоит.

Так что ждём от подопечных Анвара Гатиятулина очередной реакции и более смелого хоккея. Строго говоря, в ином случае родные болельщики могут просто не понять. По такому сценарию в четвёртой встрече победу должны вырывать челябинцы. Так ещё и с хорошим тоталом. Мы бы рискнули и взяли ставку «Трактор» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.84.

«Трактор» — «Металлург»: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф КХЛ 9 апреля 2022 года

Соперники в третьей игре сыграли схоже с первым матчем. У «Трактора» нет права на ошибку, дома нужно выполнить задачу-минимум — добыть хотя бы одну победу. На своём льду челябинцы имеют перевес в личных встречах. Соперник силён, плюс забрасывает исправно. Однако, на наш взгляд, Анвар Гатиятулин сделает выводы. Остановимся на комбинированной ставке.



Ставка: «Трактор» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.84.