Овечкин против Малкина, Ян — Стерлинг в UFC, чемпионская гонка РПЛ: что смотреть 9 апреля

Лэмпард встал у Роналду на пути к топ-4 АПЛ, а серия «Трактор» — «Металлург» добралась до 4-го матча.

Треть второго месяца весны практически позади, время бежит неумолимо быстро. Столь же быстро проходит спортивный сезон. Клубный футбол вышел на финишную прямую, НХЛ и КХЛ — тоже. Теннисисты принимают участие в американских турнирах, а в UFC добрались до вкусного. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на субботу, 9 апреля.

На что ставить в футболе 9 апреля

На неделе отгремели первые четвертьфинальные матчи в еврокубковых турнирах, пришло время вернуться на внутреннюю арену. В чемпионате России стартует 24-й тур. Сегодня пройдут сразу четыре встречи, две из которых начнутся в 14:00 мск. «Химки» примут столичный ЦСКА, а московское «Динамо» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».

Армейцы гонятся за бело-голубыми в турнирной таблице, а бело-голубые — за «Зенитом». Разница между преследователями составляет три очка. «Зенит», в свою очередь, будет вынужден сыграть на «Ахмат-Арене» с местным «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. У Сергея Семака в последнее время не получается выиграть в Грозном. Ждём сенсаций?



Английская Премьер-лига добралась до 32-го тура, до конца сезона осталось всего ничего. «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду продолжают борьбу за место в топ-4, которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов. Сегодня манкунианцы сыграют с «Эвертоном», который никак не может выбраться из кризиса. Не помогает даже Фрэнк Лэмпард. Начало — в 14:30 мск.

В Испании «Реал» Мадрид сыграет дома с «Хетафе» (22:00 мск), в Германии мюнхенская «Бавария» примет «Аугсбург» (16:30 мск), в Италии стоит обратить внимание на матчи «Интер» — «Верона» (19:00 мск) и «Кальяри» — «Ювентус» (21:45 мск), а во Франции выяснять отношения с «Клермоном» будет сам «ПСЖ» (22:00 мск).

На что ставить в хоккее 9 апреля

Поклонники хоккея ликуют. Днём 9 апреля предстанет возможность посмотреть четвёртый матч серии «Трактора» и «Металлурга». Счёт после трёх встреч 2-1 в пользу магнитогорцев. Челябинцам не удалось развить успех после весёлых 6:4 во второй игре в Магнитогорске, а потому в первой игре на своём льду они уступили 1:2. Первое вбрасывание четвёртой игры противостояния состоится в 15:00 мск.

Вечер субботы подарит фанатам противостояние Александра Овечкина и Евгения Малкина в НХЛ. Регулярка североамериканской лиги выходит на финишную прямую, играть осталось около месяца. Некоторые пары по первому раунду Кубка Стэнли уже можно предположить. «Вашингтон» выглядит не очень уверенно и должен выигрывать, чтобы повысить шансы на плей-офф. Однако «Питтсбург» — достойный соперник. Начало — в 22:00 мск.

На что ставить в UFC 9 апреля

В ночь с 9 на 10 апреля в Бруклине (США) пройдёт вечер единоборств UFC 273. В одном из главных боёв сойдутся действующий чемпион в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и обладатель временного пояса Пётр Ян. Первый поединок противников завершился дисквалификацией россиянина. Реванш должен начаться 10 апреля не ранее 6:45 мск.

Во втором соглавном бою сразятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и экс-претендент на титул в полусреднем весе Гилберт Бёрнс. Их поединок должен стартовать не ранее 6:15 мск. К слову, эксперты считают, что бой завершится досрочно. Причём победой Чимаева.

На что ещё ставить 9 апреля

Поклонники баскетбола смогут зацепить встречу регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Индианой Пэйсерс», которая стартует в 20:00 мск. Также при желании можно посмотреть встречу «Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс». Она пройдёт 10 апреля, а начнётся в 1:00 мск.



Любителям автоспорта сегодня доступна квалификация Гран-при Австралии. Третий этап Формулы-1 подходит к концу, совсем скоро пройдёт гонка. Начало квалификации запланировано на 9:00 мск.