«Сент-Луис» — «Миннесота». Кирилл Капризов повременит с подвигами

16 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Блюз» в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Уайлд» представлен в букмекерских конторах за 2.51.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» 16 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Сент-Луис» — «Миннесота» 16 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.25. Ставки на гол в первые 10 минут принимаются с коэффициентом 1.61, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.90. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 4.55.

«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (16.04.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 16 апреля запланировано семь встреч. Любопытных вывесок не так много, но отдельное внимание определённо стоит уделить битве «Сент-Луиса» и «Миннесоты». Второе противостояние команд за неделю снова пройдёт на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе. Кирилл Капризов попробует взять реванш у Владимира Тарасенко.

Снова этой паре перед началом плей-офф представилась отличная возможность проверить свои силы, ведь с огромной вероятностью команды встретятся в первом раунде Кубка Стэнли. Примечательно, что последний матч состоялся 9 апреля. Тогда в Сент-Луисе победу одержали хозяева, но лишь в овертайме — 4:3 ОТ. По игре явного фаворита определить, как всегда, было сложно.

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Сейчас соперники идут на четвёртой и третьей позициях в Западной конференции, набрав по 98 очков. При этом «Уайлд» имеют игру в запасе. После прошлой встречи прошло ещё три игры, где каждая команда добыла все возможные баллы. То есть обошлась без поражений. «Сент-Луис» накануне одолел «Баффало» с разгромным счётом 6:2.

Владимир Тарасенко оформил хет-трик и отдал две голевые передачи, впервые в карьере набрав пять баллов за одну встречу. Павел Бучневич отметился голом и двумя передачами. Российские хоккеисты выглядят достойно. Тарасенко заслуженно хвалят и главный тренер, и одноклубники. Впрочем, Бучневич тоже хорош.

«Миннесота» может похвастаться победой над «Далласом» (3:2 ОТ). Кирилл Капризов остался без очков, но Кевин Фиала отметился дублем и результативной передачей. А Фредерик Годро отметился ассистентским дублем и забросил победную шайбу, в которой даже поучаствовал Марк-Андре Флёри! Вроде всё отлично. Жаль только, Кирилл прервал результативную серию. Впрочем, это поправимо.

Впереди второй за неделю матч с принципиальным соперником. Конечно, по статистике сейчас хозяева чуть лучше. Во-первых, не проигрывают уже семь встреч кряду, когда гости выиграли пять за аналогичный период. Во-вторых, дома «Сент-Луис» выиграл пять последних встреч из пяти, а «Уайлд» на выезде — лишь три из пяти.

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С одной стороны, расхождение в две победы — это не самый яркий пример превосходства. Однако в очных встречах в Сент-Луисе всё куда интереснее. Семь побед кряду одержали хозяева. Статистика впечатляет. С другой стороны, соперники играют здорово в этом сезоне НХЛ, явного преимущества не наблюдается. Да и прошла очная встреча прошла довольно близко.

С лидерами у сторон порядок. Радует, что Владимир Тарасенко в свои 30 лет после неудачных операций наконец-то восстановился и перезапустил карьеру. Павел Бучневич после перехода заиграл с новыми красками. Кирилл Капризов этому рад, но и ему есть что противопоставить. Команда за него горой, в матче с «Эдмонтоном» вся пятёрка пришла на помощь в борьбе с Эвандером Кейном. Плюс статистика россиянина говорит сама за себя.

Усиление вратарской линии Флёри себя тоже оправдывает. У голкипера пять побед в последних шести встречах. Мы бы сейчас победу в основное время не рассматривали, а взяли комбинированную ставку «1Х + тотал больше 4.5 шайбы» за коэффициент 2.09. Гости вполне могут снова зацепиться за овертайм. Они сейчас в хорошей форме, да и по сезону играли очень здорово, без особых спадов.

Однако пока хозяева на своём льду смотрятся интереснее. Так что такая ставка, на наш взгляд, оправдана. При этом ждём голы. Соперники в личных встречах играют с высоким тоталом: лишь раз за пять последних противостояний тотал не превысил 4.5 шайбы. К тому же основные голеадоры в строю, проблем с этим возникнуть не должно.

«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 16 апреля 2022 года

Скоро пройдёт вторая тренировка перед плей-офф у двух принципиальных соперников. При этом на данную минуту хозяева имеют перевес перед оппонентом на своём льду. Правда, и «Миннесота» — очень непростой соперник сейчас. Недавно команды уже встречались, в упорной борьбе победили хозяева. Хотя лишь в овертайме. Скорее всего, второй матч пройдёт аналогично. Будет много голов, и в основное время «Блюз» не проиграют.

Ставка: «Сент-Луис» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.09.

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