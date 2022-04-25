«Чикаго» — «Филадельфия». Евгений Малкин своё получил, Иван Проворов идёт за Кейном!

26 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Филадельфия Флайерз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Блэкхоукс» в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех «Флайерз» доступен за 2.81.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Филадельфия Флайерз» 26 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Чикаго» — «Филадельфия» 26 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.30. Гол в первые 10 минут идёт за 1.61, вероятность серии буллитов оценена в 9.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

«Чикаго» — «Филадельфия»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (26.04.2022)

Апрель потихоньку подходит к концу, в Национальной хоккейной лиге регулярный сезон тоже завершается. Осталось совсем немного игр. На 26 апреля запланирован один-единственный матч между «Чикаго» и «Филадельфией», который пройдёт на льду «Юнайтед-центра» в Чикаго. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Чикаго» снова остался без плей-офф. По сезону испытывал большие проблемы в обороне, даже Марк-Андре Флёри не смог помочь. Результат закономерен — лишь 14-е место в Западной конференции. По сути, осталось просто спокойно доиграть регулярный чемпионат и уйти отдыхать. А ведь за последние пять сезонов команда четвёртый раз осталась ни с чем.

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Не обошлось и без перестановок. Вместо Джереми Коллитона главным тренером стал Дерек Кинг. Плюс сменился генеральный менеджер. Впрочем, пока эти перестановки команде особо не помогли. Даже за последние 10 игр случились лишь две победы — над «Сан-Хосе» (5:4 Б) и «Аризоной» (4:3 ОТ). Статистика так себе, но завышенных ожиданий и не было.

«Филадельфия» тоже в этом сезоне выступает не очень. Занимает всего лишь 15-е место в Восточной конференции. Плей-офф также на горизонте не виден давно. Похожие проблемы с обороной и атакой по сезону преследуют команду, хотя за последние 10 игр статистика чуть лучше — три победы. Накануне был обыгран «Питтсбург» (4:1), которому не помог даже Евгений Малкин. А до этого досталось «Монреалю» (6:3).

Иван Проворов забросил шайбу и отдал передачу, у него 28 баллов в 75 играх. Джеймс ван Римсдайк отметился дублем, у него 37 баллов в 78 встречах. Цифры, конечно, не впечатляют. Особенно на контрасте с соперником. Главная звезда «Блэкхоукс» — Патрик Кейн — набрал 91 балл. Правда, один в поле не воин.

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В очных встречах всё очень интересно. В Чикаго за последние пять игр гости трижды выходили победителями, причём лишь раз тотал был ниже 3.5 шайбы. Соперники не скупятся на голы. Конечно, статистика датирована 2016-2019 годами. Хотя в этом сезоне команды тоже встречались, но в Филадельфии. Тогда победу одержали хозяева со счётом 4:3.

Клубы вполне могут повторить голевой матч и сейчас. Бежать сломя голову, чтобы заработать очки, уже не надо, но и отсиживаться у своих ворот не имеет смысла. А вот красивый и интересный хоккей для болельщиков никто не отменял. С другой стороны, «Филадельфия» на выезде имеет две победы за последние пять встреч, а «Чикаго» — одну победу дома за аналогичный период.

Конечно, в такой встрече фаворитом кого-то назвать трудно, тем более что у обеих команд проблемы с обороной. Оппоненты пропустили почти одинаковое количество шайб: у «Чикаго» 284 пропущенные шайбы, у «Филадельфии» — 286. Как видно, цифры весьма плачевные. Пропускают много. Да и в атаке не всегда всё бывает гладко с соперниками посильнее.

И всё же гости после двух результативных побед подряд смотрятся чуть предпочтительнее. Мы бы рассмотрели комбинированный вариант «Х2 + тотал больше 2.5 шайбы» за 1.80. Коэффициент рабочий. Команда наверняка в хорошем настроении, а это уже весьма неплохо. С учётом, мягко говоря, не совсем удачного сезона. Хозяев мы бы не скидывали со счетов, конечно, но как минимум в основное время гости, на наш взгляд, не проиграют.

«Чикаго» — «Филадельфия»: прогноз и ставка на матч НХЛ 26 апреля 2022 года

«Филадельфия» выиграла две встречи кряду, забив много шайб. Несмотря на то что плей-офф уже далеко. На фоне «Чикаго» вполне хорошие результаты. Даже в очных встречах у «Филадельфии» есть преимущество, хотя и явным его не назвать. И всё же гости, на наш взгляд, сейчас смотрятся интереснее.

Ставка: «Филадельфия» не проиграет + тотал больше 2.5 шайбы за 1.80.

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