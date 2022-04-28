«Ливерпуль» уже в финале Лиги чемпионов, «Реал» ещё может огорчить «Сити»

В Лиге чемпионов позади первые полуфинальные матчи. «Манчестер Сити» и «Реал» выдали настоящую голевую феерию, которая завершилась победой англичан со счётом 4:3, а «Ливерпуль» на своём поле уверенно переиграл «Вильярреал» 2:0. Букмекеры обновили коэффициенты, давайте взглянем, как теперь аналитики оценивают шансы команд.

«Ливерпуль» — фаворит. Он уже в финале

Букмекеры считают, что главный претендент на победу в турнире – «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа решила львиную долю проблем уже в первой полуфинальной игре. 2:0 на «Энфилде» — и совершенно непонятно, как «Вильярреал» собирается отыгрывать этот дефицит в Испании. В Англии команда Унаи Эмери пробила по воротам соперника один раз за 90 минут.



Да, конечно, «Вильярреал» дома будет играть посмелее, хочешь – не хочешь, а раскрываться придётся. Вот только для «Ливерпуля» это будет настоящим подарком. Мохамед Салах и Садио Мане на разреженном пространстве будут рвать и метать.



Коэффициент на проход «Ливерпуля» в финал – 1.01. То есть букмекеры не допускают даже мысли о сенсации. Поставить на «Вильярреал» можно за 16.5. Не больше 5% вероятности. «Ливерпуль» — фаворит и выездного матча, поставить на победу англичан можно за 1.65. Поставить на испанцев можно с коэффициентом 4.80, а ничья идёт за 4.20.



Что касается коэффициентов на победу, то шансы «Ливерпуля» аналитики оценивают коэффициентом 1.95. Ну а те, кто верит в испанский клуб, могут сделать ставку за 40.00. Зато какой куш можно сорвать в случае успеха!

«Манчестер Сити» ещё придётся попотеть

«Сити» и «Реал» выдали ярчайший матч, один из лучших в истории Лиги чемпионов. Думается, что относительно довольны остались и те, и другие. Команда Пепа Гвардиолы выиграла и едет в Мадрид хоть и с минимальным, но всё же преимуществом. «Реал» же, объективно, выжал максимум из этого матча, по игре всё могло завершиться для команды Карло Анчелотти куда хуже.



«Реал» в этом сезоне вообще создаёт себе проблемы, а затем героически их решает. Два раза – с «ПСЖ» и с «Челси» — получилось, удастся ли вытащить себя за волосы и в третий раз? «Сантьяго Бернабеу» однозначно поможет, да и Карим Бензема в потрясающей форме. Бонус – у «Реала» абсолютно нет проблем во внутреннем чемпионате, можно экономить силы, в то время как у «Ман Сити» — чемпионская гонка, которая не позволит расслабиться.

Но, конечно, «горожане» в глазах букмекеров – фавориты. Поставить на выход «Сити» в финал можно за 1.20, а шансы «Реала» эксперты оценили котировкой 4.50. Однако все мы знаем, как «Королевский клуб» играет, будучи припёртым к стенке. Да и «Сити» пока Лига чемпионов никак не покорится.



«Сити» — фаворит и в выездном матче, шансы «горожан» оценили коэффициентом 2.00. На «Реал» можно поставить за 3.30, а на ничью – за 4.00.



Ну а на победу во всём турнире на «Ман Сити» дают коэффициент 2.20. Это выше, чем на «Ливерпуль», но просто потому, что «горожане» ещё не решили свои полуфинальные проблемы. Шансы «Реала» оценивают коэффициентом 11.00. В Карло Анчелотти не верят, однако этот хитрый лис постарается снова обвести всех вокруг пальца.