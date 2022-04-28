«Динамо» — «Урал». Не спешите ехать в Питер за ответом

30 апреля состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Урал». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех уральцев оценён экспертами в 6.75. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Урал» 30 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.62.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура чемпионата России «Динамо» — «Урал» (30.04.2022)

До конца текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги осталось всего четыре тура. С большей долей вероятности возглавляющий турнирную таблицу «Зенит» сумеет защитить титул. После поражения в матче последнего тура с ЦСКА (0:1) «Динамо» отстало от петербуржцев на шесть очков.

Главный тренер москвичей Сандро Шварц не придал поражению большого значения. Немец отметил, что остался доволен игрой своих подопечных и предложил сконцентрироваться на предстоящем матче с «Уралом». Очевидно, тренер старается сделать так, чтобы его подопечные думали не о чемпионской гонке, а о качестве демонстрируемого футбола.



Насчёт этого в недавнем интервью высказался один из лидеров команды из Москвы — Даниил Фомин. Полузащитник отметил, что на него и сокомандников нет каждодневного давления. Коллектив подходит к играм и тренировкам с мыслями о прогрессе и качественном росте, а не о борьбе за титулы.



Впрочем, на результатах такой подход отражается только в положительную сторону. Например, недавно «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России, обыграв на предыдущей стадии «Балтику» (1:1, в серии пенальти 5:4) в Калининграде. Примечательно, что Сандро Шварц выпустил на поле не весь основной состав. Было непросто.

В чемпионате России успехи бело-голубых тоже впечатляют. До поражения от ЦСКА они одержали три победы кряду — в матчах с «Краснодаром» (1:0), «Нижним Новгородом» (1:0) и «Ахматом» (2:0). В последнем случае автором победного мяча стал присоединившийся к команде зимой Фёдор Смолов, а Константин Тюкавин упрочил преимущество на 79-й минуте.



Смолов быстро адаптировался в коллективе и стал его неотъемлемой частью. Игрок принял участие в 10 неполных матчах за московский клуб во всех официальных соревнованиях и забил пять голов. Видно, что бомбардир старается и прикладывает много усилий. Поражение от ЦСКА не могло его не раздосадовать. На вопрос о вере в чемпионство «Динамо» форвард дал эмоциональный ответ репортёрам.

А вот «Урал» в матче последнего тура РПЛ одержал победу над «Уфой» (2:1). Благодаря успешному выступлению выкарабкался из зоны вылета. Впрочем, опасность покинуть элиту ещё не миновала, тем более победа стала первой в последних восьми турах.

До этого подопечные Игоря Шалимова добыли лишь две ничьих — с «Ахматом» (0:0) и ЦСКА (2:2). В остальных матчах потерпели поражения. В противостоянии с уфимцами тренер решил пойти ва-банк и использовать атакующую схему игры с четырьмя защитниками вместо привычной оборонительной с пятью.



Это принесло результат, хотя не обошлось без везения. Дело в том, что судья Сергей Иванов ошибочно не удалил на 54-й минуте игрока уральцев — Вячеслава Подберёзкина. Об этом заявила ЭСК РФС после детального рассмотрения эпизода. Если бы футболист схлопотал красную карточку, матч мог бы закончиться совсем иначе.



В грядущей игре Игорь Шалимов наверняка будет вынужден вновь прибегнуть к схеме с пятью защитниками и много обороняться. Противостоять мощной атакующей линии москвичей иначе не получится. Однако даже с учём этого верится в победу екатеринбуржцев или хотя бы ничью с большим трудом.

Тем более в последней очной встрече уральцы потерпели поражение со счётом 0:1. Думаем, в этот раз тоже не удастся избежать неудачи. Бело-голубые наверняка ответят за поражение в дерби. Вполне возможно, что счёт теперь будет иным, москвичи играют дома. И всё же количество забитых мячей нас не так сильно интересует.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Урал» 30 апреля 2022 года

Поражение от ЦСКА вряд ли выбьет «Динамо» из колеи. Судя по всему, команда не собирается опускать руки, а хочет добыть хорошие результаты в оставшихся турах. Все предпосылки к этому имеются. «Урал» в матче последнего тура РПЛ обыграл «Уфу», но не без удачи. Учитывая его предыдущие выступления и последнее очное противостояние, больше верится в победу хозяев.



Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 1.66.