«Тампа-Бэй» — «Торонто», 6-й матч. Действующий обладатель Кубка Стэнли доигрался

13 мая состоится шестой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Мэйпл Лифс» доступен в букмекерских конторах за 2.71.

Почему «Тампа» переведёт серию с «Торонто» в седьмой матч?

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» 13 мая 2022 года

Букмекеры считают, что 6-й матч серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Торонто» 13 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.39. Сделать ставку на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

«Тампа-Бэй» — «Торонто»: анализ и прогноз на 6-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли (13.05.2022)

На 13 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи 1/8 финала Кубка Стэнли. Мы бы уделили особое внимание шестому матчу серии «Тампа-Бэй» — «Торонто». Он пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Мэйпл Лифс». Больше у Джона Купера и его команды права на ошибку нет.

В пятом матче по уже изученному материалу «Торонто» вышел в лидеры, победив со счётом 4:3. Причём третий раз в этой серии. Для «Тампы» такое положение весьма неприятно. Быть в роли догоняющего никому не понравится, особенно когда ты — действующий чемпион. Да и по игре нельзя сказать, что «Мэйпл Лифс» на голову выше «Лайтнинг». Впрочем, тем интереснее.

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Хотя стоит отметить, что на начало третьего периода «Тампа» даже вела в счёте (2:1), но пропустила три шайбы за 11 минут. Победную для канадцев забросил Остон Мэттьюс, у него семь баллов в пяти играх. Илья Михеев отметился результативной передачей, у него четыре балла за то же время. Вильям Нюландер забил гол и сделал передачу, у него пять очков.

В составе «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи, у него семь очков в пяти играх, но лишь один гол. Этого мало, нужно больше. Стивен Стэмкос и Виктор Хедман отметились голами. Жаль, что для победы этого не хватило. Андрей Василевский отразил лишь 21 бросок из 25, когда «Тампа» нанесла 35, а Джек Кэмпбелл отразил 32.

Статистика Андрея Василевского огорчила, хотя надо отдать должное сопернику, который показал хорошую реализацию. Впереди, возможно, главный матч серии. Интрига на пределе, так как «Торонто» может снять все вопросы уже сейчас. «Тампе» придётся постараться, чтобы довести дело до седьмой игры. По силе и манере игры соперники пока вообще не уступают друг другу.

В этой паре фаворита выделить сложно. Единственный закономерный факт — «Лайтнинг» всегда были в роли догоняющих, но всегда сравнивали счёт. В шестом матче по такой логике должны снова победить. Но так ли будет на деле? В этой серии «Тампа» так себе играет в обороне, позволяет сопернику многое, что совсем не похоже на чемпионскую игру.

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Андрей Василевский уже не всегда выручает — 88,08% отражённых бросков в плей-офф имеет. Хотя всё ещё грозная сила и главная надежда команды. Впрочем, есть над чем работать. Однозначно сказать, что эта команда может взять третий Кубок Стэнли подряд, уже нельзя. Большие проблемы настигли уже в первом раунде. А дальнейшие прогнозы достаточно тревожные.

На своём льду в очных встречах с «Торонто» у «молний» не всё гладко. За последние две битвы статистика разделилась поровну, но в регулярке за пять прошлых случаев хозяева добыли лишь две победы. Негусто. Думается, в шестом матче снова будет много голов, но победа случится в одну шайбу. Джону Куперу позарез нужно сравнивать счёт в серии, но и Шелдон Киф уже настроен завершить первый раунд.

Борьбы наверняка будет много. Уступать никто не собирается. На наш взгляд, гости сейчас в более выгодном положении, но расслабляться явно не планируют. Дальше первого раунда не проходили с 2016 года, а сейчас есть отличная возможность исправить это. Мотивация должна быть запредельная. Мы бы даже рассмотрели ставку «Х2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.91.

У «Тампы» есть серьёзный опыт, многие нынешние хоккеисты выигрывали титул в прошлом сезоне. Однако на первый план здесь выйдет психология. На данный момент у «молний» не сильно получается контролировать ситуацию, а «Мэйпл Лифс» в одном шаге от сенсации. Шансы у хозяев ещё есть, но в таком положении, кажется, их может спасти только чудо.

«Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз и ставка на 6-й матч плей-офф НХЛ 13 мая 2022 года

«Тампа-Бэй» в серии находится в роли догоняющего. Есть проблемы с обороной, Андрей Василевский тоже имеет не лучшую статистику отражённых бросков. «Торонто» же не испытывает проблем с психологией, сейчас клуб на подъёме, замотивирован. С голами тоже всё стабильно неплохо. Да и в очных встречах в Тампе «Мэйпл Лифс» выглядели бодро. Кажется, действующий чемпион доигрался.

Ставка: «Торонто» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.91.

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