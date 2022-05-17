«Колорадо» — «Сент-Луис», 1-й матч. Кирилл Капризов не смог, а Валерий Ничушкин сделает!

18 мая состоится первый матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.72, успех «Блюз» оценён экспертами в 3.72.

Все пары второго раунда плей-офф НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» 18 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что 1-й матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сент-Луис» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.57. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.00. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Прогноз и анализ 1-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Сент-Луис» (18.05.2022)

В Национальной хоккейной лиге стартует второй раунд плей-офф. На 18 мая запланировано два первых противостояния 1/4 финала Кубка Стэнли. В одном из них на льду «Болл-Арены» в Денвере померятся силами местный «Колорадо» и «Сент-Луис». Стартовое вбрасывание запланировано на 4:30 мск.

Начнём с хозяев. «Эвеланш» здорово провели регулярку. В первом раунде плей-офф НХЛ тоже повеселились на славу, без особого труда разделавшись с «Нэшвиллом». Примечательно, что для выхода в 1/4 финала Кубка Стэнли им понадобилось всего четыре игры. Во всех встречах были добыты победы, но одна из них вызывает несколько вопросов, касаемых будущего в турнире.

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Речь идёт о втором матче, где подопечные Джареда Беднара в основное время не сумели одолеть «Предаторз». Безусловно, выглядели намного лучше, мощнее и агрессивнее оппонента. Однако дожать и раздобыть необходимый результат удалось лишь в дополнительное время. Итоговый счёт матча — 2:1. Скромно.



В остальных встречах «Колорадо» одержал уверенные победы: в первом матче 7:2, в третьем — 7:3, в четвёртом — 5:3. В чём же причина столько скромных цифр на табло во второй игре? Дело в том, что соперник, потерпев в первом матче крупное поражение, попросту привык к быстрому темпу и напряжению, которые навязывают своей игрой «Эвеланш».

В прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли мы видели нечто похожее. На стадии 1/8 финала команда из Денвера одержала победы во всех четырёх матчах как раз над «Сент-Луисом» (4:1, 6:3, 5:1 и 5:2). В первых двух встречах 1/4 финала с «Вегасом» тоже были победы, но затем «Голден Найтс» за счёт пластичности перевернули серию и оставили «лавин» за бортом турнира.



Впрочем, сейчас речь идёт о первом матче, где «Колорадо» — фаворит. Во-первых, он обладает невероятно талантливым составом. Во-вторых, будоражит динамичностью. Особенно восхитителен в этом плане Кейл Макар. 23-летний защитник уже записал на свой счёт 10 результативных действий (3+7) в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Один из голов забил, совершив красивейший сольный проход.



В полном порядке и другие хоккеисты из Денвера. Например, Валерий Ничушкин, ставший автором победной шайбы в четвёртом матче плей-офф НХЛ. Россиянин провёл в той встрече на льду без малого 22 минуты — больше, чем любой другой нападающий его команды. Как видно, не зря!

Также отметим, что далеко не всем командам хватит пластичности противостоять «Эвеланш». «Нэшвилл», например, так и не сумел найти свою игру в третьем и четвёртом матчах серии. Сможет ли «Сент-Луис» навязать равную борьбу? Сомнительно. Уже на стадии 1/8 финала Кубка Стэнли у них возникли проблемы с «Миннесотой», где выделялся, по сути, только Кирилл Капризов.



Новокузнецкий воспитанник провёл фантастическую регулярку и побил не один рекорд, однако его стараний оказалось недостаточно. Несмотря на огромное количество кадровых потерь, «Блюз» сумели одержать победу в серии — 4-2. Не последнюю роль в успехе сыграло своевременное возвращение в строй опытного голкипера — Джордана Биннингтона.

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Отсутствие основных защитников сильно ощущалось и придавало интриги противостояниям с «Уайлд». Тем не менее при счёте 1-2 в серии, главный тренер «Сент-Луиса» — Крэйг Берюбе — сделал грамотный ход. Наставник сменил схему игры с классических для НХЛ «6+12» на «7+11». Дополнительный игрок в обороне оказался очень кстати.



К счастью для болельщиков, на результативности это не отразилось в негативную сторону. Даже напротив — в оставшихся трёх встречах «блюзмены» забивали не менее пяти шайб за игру. Отдельного внимания заслуживает пятый матч, где хет-триком отметился Владимир Тарасенко.



Вместе с двумя партнёрами по команде — Райаном О'Райлли и Дэвидом Перроном — нападающий установил историческое достижение. По итогам серии с «Миннесотой» все три хоккеиста сумели забросить по пять шайб. Это первый случай в истории «Сент-Луиса», когда три игрока отметились пятью голами в одной серии плей-офф НХЛ.

Матчи с «Уайлд» наглядно продемонстрировали, что старые лидеры клуба в полном порядке. Однако в предстоящем матче, который состоится в Денвере, мы бы отдали предпочтение «Эвеланш». В последних семи очных противостояниях они лишь раз потерпели поражение, причём на выезде. В остальных встречах одержали победы в основное время.



Потому возьмём П1 за коэффициент 1.72. Несмотря на то что подопечные Джареда Беднара не имели игровой практики целую неделю, верится в их успех гораздо больше. «Лавины» потрясающе пользуются позиционными атаками и наверняка попробуют в уже привычной манере задавить оппонента, выложившись по полной.

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У «Колорадо» могут возникнуть проблемы в дальнейших матчах серии с «блюзменами», но в первом — очень вряд ли. Пока оппонент не привыкнет к высочайшему темпу (если вообще привыкнет), клуб будет фаворитом. Талантливый состав, скорость и умение выложиться привели к победам в серии с «Нэшвиллом». У ослабленного кадровыми проблемами «Сент-Луиса» шансов на успех на порядок меньше. Если уж с «Миннесотой» Капризова возникли трудности, то с «Эвеланш» их ждут большие проблемы. Плюс история очных встреч на стороне хозяев. Они выглядят предпочтительнее и в этот раз.



Ставка: победа «Колорадо» в основное время за коэффициент 1.72.

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