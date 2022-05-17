«Флорида» — «Тампа-Бэй», 1-й матч. Обидчик Овечкина пришёл за действующим чемпионом

«Флорида» впервые с 1996 года вышла во второй раунд. Тогда она сыграла в финале Кубка Стэнли.

18 мая состоится первый матч 1/4 плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.75, успех «Лайтнинг» доступен в букмекерских конторах за 3.64.

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Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 18 мая 2022 года

Букмекеры считают, что первый матч серии плей-офф НХЛ «Флорида» — «Тампа-Бэй» 18 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.38, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.85. Заключить пари на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.85.

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На международной арене идёт групповой этап чемпионата мира, а в Национальной хоккейной лиге стартует второй раунд плей-офф. На 18 мая запланированы две встречи. Особое внимание уделим первому матчу между «Флоридой» и «Тампа-Бэй», который пройдёт на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайз. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Флорида» в Восточной конференции была лидером, а «Тампа-Бэй» — действующий двукратный обладатель Кубка Стэнли. Однако противостояние интересно не только этим, но и дуэлью двух сильнейших голкиперов: Сергей Бобровский посоревнуется в мастерстве с Андреем Василевским. Оба голкипера в плей-офф на высоте и внесли весомый вклад в победы своих клубов в первом раунде.

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При этом Бобровский чуть превосходит Василевского по проценту отражённых бросков: 90,56% против 89,77%. Конечно, цифры близки. Хотя надо учесть, что «Флорида» обыграла в первом раунде «Вашингтон» за шесть встреч, а «Тампе» пришлось попотеть с «Торонто». Вырвали победу в седьмой встрече, когда по серии были в роли догоняющих.

Сергей Бобровский также помог своей команде впервые с 1996 года пройти во второй раунд. Перерыв у «Пантерз» был огромный, так что радости болельщиков и игроков нет предела. К слову, тогда в финале уступили «Колорадо». Неужели намечается повторение? Любопытно, что даже капитан «Флориды» — Александр Барков — за девять лет карьеры ни разу не играл во втором раунде плей-офф.

Предстоящая серия наверняка принесёт сюрпризы. «Тампа» хоть и является обладателем Кубка Стэнли, но многие уже сомневаются в её успехе. Первый раунд доставил много проблем, до начала шестой встречи с «Торонто» клуб проигрывал 2-3 в серии. Благо сумели отыграться за счёт опыта и характера. Однако никто не ожидал такой плотной борьбы, до этого было проще.

Кроме того, «Флорида» успела хорошо отдохнуть. Последний матч провела ещё 14 мая, то есть минимум три дня готовилась к предстоящему раунду. «Тампа» же последнюю игру провела 15 мая. Вроде бы не такая большая разница, но в плей-офф даже один день играет роль. Плюс на один матч сыграли больше, а соперник был даже сложнее.

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Конечно, опыта, мастерства и характера гостям не занимать, но «Флорида» хорошо провела регулярку и в первом раунде Кубка Стэнли тоже показала себя. Особенно если вспомнить камбэк с 0:3 в пятой игре. Выиграли тогда 5:3. В регулярном чемпионате такое проворачивали тоже не раз, так что гостям надо быть осторожнее.

Скорее всего, в этой паре многое будет зависеть от вратарской линии. И это показатель уровня российского хоккея. Сразу четыре команды Восточной конференции имеют в плей-офф российских голкиперов. У «Каролины» есть Пётр Кочетков, у «Рейнджерс» — Игорь Шестёркин и Александр Георгиев. Кому-то из ребят точно удастся побороться за Кубок Стэнли, что весьма интересно.

Что же касается «Флориды» и «Тампы», то в последних восьми очных встречах в Санрайзе статистика разделилась поровну. Что тоже намекает — просто не будет никому. Вдобавок команды стараются играть результативно, лишь в двух случаях тотал был ниже пяти шайб. На наш взгляд, вполне стоит ждать и здесь порядочное количество голов.

В то же время не самый уверенный старт первого раунда в исполнении «Тампы» даёт весомый шансы «Флориде», которой в первом раунде пророчили 4:0 с «Вашингтоном». В свежести она превосходит, в первом матче играет дома. Думается, может как минимум не проиграть в основное время. Коэффициент, правда, низкий — 1.40. Но если к нему добавить тотал больше 4.5 шайбы, получится 1.75. Жить можно.

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«Флорида» хорошо провела сезон и неплохо разобралась с Александром Овечкиным в первом раунде. Теперь соперник гораздо серьёзнее, но многие уже не так верят в «Тампу». Слишком уж тяжело и затяжно прошёл первый раунд для действующего чемпиона. Борьбы, разумеется, стоит ожидать достаточно, но пока хозяева смотрятся чуть интереснее. Кроме того, по первому раунду плей-офф и в очных встречах команды забивали исправно. Думается, продолжат в том же духе.

Ставка: «Флорида» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.75.

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