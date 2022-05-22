«Ливерпуль» или «Ман Сити», «Милан» или «Интер»? Сегодня всё решится. Что смотреть 22 мая

Последний месяц весны перевалил за экватор и приближается к концу. Спортивный сезон протекает очень стремительно. В европейском клубном футболе настал момент истины, в НХЛ гремит второй раунд Кубка Стэнли. Теннисисты встречают «Ролан Гаррос», Формула-1 тоже уже разогналась. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 22 мая.

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На что ставить в футболе 22 мая

В чемпионате России накануне отгремел заключительный тур, пришла пора проводить сезон и топовым европейским первенствам. В чемпионате Англии интриг хватает. Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» — с «Астон Виллой». Клоппа и Гвардиолу отделяет в турнирной таблице всего одно очко, так что осечки недопустимы.

Впрочем, это не всё, чем может порадовать английская Премьер-лига. Лондонский «Арсенал» старается обыграть «Эвертон» и ждёт провала «Тоттенхэма» в матче с «Норвичем», а «Манчестер Юнайтед» в битве с «Кристал Пэлас» обороняет шестую строчку, которая выводит в Лигу Европы. Старт всех 10 игр заключительного тура АПЛ назначен на 18:00 мск.



В итальянской Серии А тоже имя чемпиона ещё неизвестно. С большой долей вероятности впервые за 11 лет им станет «Милан», который сыграет в гостях с «Сассуоло». Отстающий на два очка в таблице «Интер», разумеется, против. «Нерадзурри» сыграют дома с «Сампдорией», но их устроит только поражение конкурента при собственной победе. Начало — в 19:00 мск.

На что ставить в хоккее 22 мая

Групповой этап чемпионата мира в Финляндии в самом разгаре, на сегодня запланированы ещё четыре встречи. Отдельное внимание можно обратить на матч сборных Казахстана и Германии, которая начнётся в 16:20 мск. Казахстанцы провели пять встреч, но в каждой потерпели поражения. Немцы после неудачи с Канадой выдали отрезок из четырёх побед.

В Национальной хоккейной лиге гремит второй раунд плей-офф. Сегодня состоятся сразу два третьих матча. «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Флоридой Пантерз» (20:30 мск), а «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Каролину Харрикейнз» (22:30 мск). В первой паре со счётом 2-0 в серии ведёт «Тампа», во второй с тем же счётом — «Каролина».

На что ставить в теннисе 22 мая

Во Франции стартует «Ролан Гаррос». Среди россиян участие будут принимать Андрей Кузнецов, Павел Котов, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Сегодня можно обратить внимание на встречи Аслана Карацева с аргентинцем Камило Уго Карабельи и Карена Хачанова с португальцем Нуну Боргесом. Начало — не ранее 15:30 мск.

Рублёв и Медведев ждут своей очереди, они стартуют чуть позже. Андрей сыграет с корейцем Квон Сон У, а Даниил — с аргентинцем Факундо Багнисом. Новак Джокович проведёт свой матч с японцем Йосихито Нисиокой в один день с играми Рублёва и Медведева.

На что ещё ставить 22 мая

Формула-1 уже на шестом этапе. Сегодня пройдёт гонка Гран-при Испании. Пилотам предстоит преодолеть 66 кругов трассы общей протяжённостью свыше 308 километров. В личном зачёте с отрывом в 19 очков от идущего вторым Макса Ферстаппена лидирует Шарль Леклер. Льюис Хэмилтон — на шестом месте.



В баскетбольной Единой лиге добрались до финала. Сегодня состоится второй матч серии ЦСКА — «Зенит», начало запланировано на 14:00 мск. Противники уже провели одну встречу, со счётом 83:59 выиграли армейцы.

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