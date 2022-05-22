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«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», прогноз на матч 22 мая 2022 года, во сколько, смотреть онлайн бесплатно, где покажут

«Ливерпуль» или «Ман Сити», «Милан» или «Интер»? Сегодня всё решится. Что смотреть 22 мая
Алексей Анисимов
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: смотреть матч
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Последний месяц весны перевалил за экватор и приближается к концу. Спортивный сезон протекает очень стремительно. В европейском клубном футболе настал момент истины, в НХЛ гремит второй раунд Кубка Стэнли. Теннисисты встречают «Ролан Гаррос», Формула-1 тоже уже разогналась. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 22 мая.

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На что ставить в футболе 22 мая

В чемпионате России накануне отгремел заключительный тур, пришла пора проводить сезон и топовым европейским первенствам. В чемпионате Англии интриг хватает. Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» — с «Астон Виллой». Клоппа и Гвардиолу отделяет в турнирной таблице всего одно очко, так что осечки недопустимы.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон

Впрочем, это не всё, чем может порадовать английская Премьер-лига. Лондонский «Арсенал» старается обыграть «Эвертон» и ждёт провала «Тоттенхэма» в матче с «Норвичем», а «Манчестер Юнайтед» в битве с «Кристал Пэлас» обороняет шестую строчку, которая выводит в Лигу Европы. Старт всех 10 игр заключительного тура АПЛ назначен на 18:00 мск.

В итальянской Серии А тоже имя чемпиона ещё неизвестно. С большой долей вероятности впервые за 11 лет им станет «Милан», который сыграет в гостях с «Сассуоло». Отстающий на два очка в таблице «Интер», разумеется, против. «Нерадзурри» сыграют дома с «Сампдорией», но их устроит только поражение конкурента при собственной победе. Начало — в 19:00 мск.

На что ставить в хоккее 22 мая

Групповой этап чемпионата мира в Финляндии в самом разгаре, на сегодня запланированы ещё четыре встречи. Отдельное внимание можно обратить на матч сборных Казахстана и Германии, которая начнётся в 16:20 мск. Казахстанцы провели пять встреч, но в каждой потерпели поражения. Немцы после неудачи с Канадой выдали отрезок из четырёх побед.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
22 мая 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз

В Национальной хоккейной лиге гремит второй раунд плей-офф. Сегодня состоятся сразу два третьих матча. «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Флоридой Пантерз» (20:30 мск), а «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Каролину Харрикейнз» (22:30 мск). В первой паре со счётом 2-0 в серии ведёт «Тампа», во второй с тем же счётом — «Каролина».

На что ставить в теннисе 22 мая

Во Франции стартует «Ролан Гаррос». Среди россиян участие будут принимать Андрей Кузнецов, Павел Котов, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Сегодня можно обратить внимание на встречи Аслана Карацева с аргентинцем Камило Уго Карабельи и Карена Хачанова с португальцем Нуну Боргесом. Начало — не ранее 15:30 мск.

Рублёв и Медведев ждут своей очереди, они стартуют чуть позже. Андрей сыграет с корейцем Квон Сон У, а Даниил — с аргентинцем Факундо Багнисом. Новак Джокович проведёт свой матч с японцем Йосихито Нисиокой в один день с играми Рублёва и Медведева.

На что ещё ставить 22 мая

Формула-1 уже на шестом этапе. Сегодня пройдёт гонка Гран-при Испании. Пилотам предстоит преодолеть 66 кругов трассы общей протяжённостью свыше 308 километров. В личном зачёте с отрывом в 19 очков от идущего вторым Макса Ферстаппена лидирует Шарль Леклер. Льюис Хэмилтон — на шестом месте.

В баскетбольной Единой лиге добрались до финала. Сегодня состоится второй матч серии ЦСКА — «Зенит», начало запланировано на 14:00 мск. Противники уже провели одну встречу, со счётом 83:59 выиграли армейцы.

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