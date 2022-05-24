ЧМХ-2022, «Ролан Гаррос» и другие события. Что смотреть 24 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол завершается, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. В разгаре теннисный сезон! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 24 мая.
Мбаппе рассказал, как Макрон воспринял его решение остаться в «ПСЖ».
На что ставить в футболе 24 мая
Клубный футбольный сезон практически завершился. Сегодня практически нечего посмотреть. Разве что атмосферный матч за право сыграть во Второй Бундеслиге. «Динамо» из Дрездена встречается с «Кайзерслаутерном».
Первая игра завершилась нулевой ничьей. Возможно, уровень футбола будет не самый высокий, но то, что эмоции будут зашкаливать – это однозначно.
На что ставить в хоккее 24 мая
Сегодня завершится групповой этап чемпионата мира по хоккею. В группе А Германия сыграет со Швейцарией, обе команды уже вышли в плей-офф. Как и Канада. А вот на оставшуюся путёвку претендуют Дания и Словакия. Причём сборные играют между собой. Датчане вчера обыграли канадцев и имеют запас в 3 очка, но хватит ли эмоций? Ну а Канада будет вымещать свою злость на несчастной Франции.
В группе B путёвки в плей-офф имеют Финляндия, Швеция и Чехия, а на оставшееся место претендуют США и Латвия. Латвийцам нужно победить Швецию в основное время и надеяться на то, что американцы проиграют Норвегии. Шансов мало, но всё же. Кроме того, в этой группе сразятся Финляндия и Чехия.
В «Питтсбурге» надеются, что Малкин останется в клубе до конца карьеры.
В НХЛ в ночь на среду четвёртые матчи в сериях «Рейнджерс» — «Каролина» и «Эдмонтон» — «Калгари». Пока 2-1 ведут «ураганы» и «нефтяники».
На что ещё ставить 24 мая
На «Ролан Гаррос» сегодня должен завершиться первый круг. Если, конечно, позволит погода. Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Факундо Багнисом. Соперник не самый сильный, но самый настоящий грунтовик, а россиянин совсем недавно восстановился после операции, так что опасения есть. Стартует сегодня и Андрей Рублёв, его соперник – кореец Квон Сун Ву.
У женщин Екатерина Александрова сыграет с теннисисткой из Бельгии Гретье Миннен. Камила Рахимова встретится с Александрой Крунич из Сербии, а Оксана Селехметьева – с Каей Юван из Словении. У Дарьи Касаткиной поменялся соперник. Снялась с соревнований шведка Ребекка Петерссон, её заменит другая Ребекка – Шрамкова из Словакии.
В плей-офф НБА в ночь на среду путёвку в финал может оформить «Голден Стэйт». «Воины» ведут 3-0 в серии с «Далласом». Посмотрим, сможет ли зацепиться Лука Дончич вместе с партнёрами в четвёртой игре.
В Единой лиге ВТБ третий матч в «бронзовой» серии «Локомотив-Кубань» — УНИКС. После двух казанских матчей счёт 1-1, серия переехала в Краснодар.
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Прогноз на финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» с коэффициентом 2.34.
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