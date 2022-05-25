«Осер» — «Сент-Этьен». Один из самых титулованных клубов Франции ждёт фиаско

26 мая состоится первый переходный матч «Осер» — «Сент-Этьен». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Осера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех «Сент-Этьена» оценён экспертами в 2.98. Ставки на ничью принимаются за 3.24.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Осер» — «Сент-Этьен» 26 мая 2022 года

Букмекеры считают, что первый матч «Осер» — «Сент-Этьен» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на 1-й стыковой матч Лиги 1 «Осер» — «Сент-Этьен» (26.05.2022)

В Лиге 1 уже отгремели матчи заключительного тура. Однако на этом футбольный праздник не заканчивается. Вовсю идёт борьба за прописку в первом по силе дивизионе страны. 26 мая состоится первый переходный матч. На стадионе «Аббе-Дешам» местный «Осер» примет «Сент-Этьен». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

За последние восемь туров в Лиге 2 «Осер» не потерпел ни одного поражения при двух ничьих — с «Бастией» (1:1) и «Каном» (1:1). Во всех остальных матчах одержал победы. Таким образом вскарабкался на третью строчку в турнирной таблице и получил возможность сразиться с «Сент-Этьеном» за прописку в первом по значимости дивизионе страны.



Стоит заметить, что ничья с «Каном» — не закономерный результат. Большую часть противостояния бургундцы смотрелись лучше, но на 48-й минуте полузащитник Матиас Отре схлопотал красную карточку. Оставшись в меньшинстве, были вынуждены сесть в защиту. До финального свистка не дотерпели считаные минуты. Не повезло.



Как бы там ни было, относительно прошлого и позапрошлого сезонов клуб из города Осер заметно добавил. Обретённой стабильностью и качеством он обязан опытному Жан-Марку Фурлану, который ранее возглавлял «Труа», «Страсбург», «Нант» и «Брест». Все эти команды сейчас весьма успешно выступают в Лиге 1. Кажется, настало время и бургундцам пройти повышение квалификации.

А вот «Сент-Этьен» за последние шесть встреч в Лиге 1 не одержал ни одной победы при ничьих с вылетевшим во второй по значимости дивизион страны «Бордо» (2:2) и «Нантом» (1:1). После серии неудачных выступлений главный тренер Паскаль Дюпра заявил, что покинет клуб, даже если удастся сохранить прописку в Лиге 1.

Наставник присоединился к «святым» зимой. Коллектив достался ему в ужасном состоянии: занимал последнюю строчку в турнирной таблице и имел в активе к середине сезона только две победы и пять ничьих (всё остальное — поражения). Вытащить команду из такого глобального кризиса под силу далеко не каждому тренеру.



Поначалу свежий взгляд Дюпра приносил плоды. «Сент-Этьен» начал одерживать победы над аутсайдерами и нестабильными середняками первенства. За счёт этого поднялся на 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. Однако хватило энтузиазма наставника и мотивации игроков ненадолго.



Грядущий матч состоится на стадионе «Аббе-Дешам», где у бургундцев больше шансов на успех. Дело в том, что за 19 противостояний в Лиге 1 на выезде зелёные одержали лишь три победы. Ничейных результатов пять, всё остальное — поражения. Уровень чемпионата, разумеется, выше, но тонус и моральный настрой определённо хуже.



Также отметим, что последние пять очных встреч оппонентов заканчивались мирным исходом в основное время. За этот период команды ни разу не забивали на двоих больше двух мячей. При таком раскладе хорошим вариантом для ставки выглядит 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на 1-й переходный матч «Осер» — «Сент-Этьен» 26 мая 2022 года

«Осер» на финише чемпионата Лиги 2 был хорош. Клуб прогрессирует под руководством опытного Фурлана и имеет отличный шанс добыть путёвку в Лигу 1. «Сент-Этьен» в чёрной полосе и обладает ужасной статистикой выездных встреч. Смена наставника зимой принесла пользу, но не колоссальную. История очных встреч не предвещает результативную ничью. Такой исход или минимальная победа хозяев звучит правдоподобно.



Ставка: «Осер» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.86.