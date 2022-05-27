Хачанов на «Ролан Гаррос», «Зенит» — ЦСКА и другие события. Что смотреть 27 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол завершается, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. В разгаре теннисный сезон! Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 27 мая.

На что ставить в футболе 27 мая

Весь мир ждёт финал Лиги чемпионов, а сегодня футбольным болельщикам особенно не на что смотреть. Разве что на чемпионат Беларуси! Он выручил всех весной 2020 года, выручит и сегодня. «Ислочь» сыграет с «Днепром», а «Слуцк» — с «Гомелем».

На что ставить в хоккее 27 мая

На чемпионате мира день отдыха перед полуфиналами, поэтому сегодня фокус на НХЛ. Там «Сент-Луис», вытащивший себя за волосы в пятом матче серии с «Колорадо», дома попробует победить и перевести противостояние в решающую, седьмую игру. Ну а задача «лавин» — победить и оформить путёвку в следующий раунд.

На что ещё ставить 27 мая

На «Ролан Гаррос» стартует третий круг. Карен Хачанов сегодня сыграет с британцем Кэмероном Норри. У женщин Варвара Грачёва встретится с Элисе Мертенс из Бельгии.

В плей-офф НБА «Бостон» ведёт у «Майами» в серии 3-2 и попробует закрыть противостояние на своей площадке.

В Единой лиге ВТБ «Зенит» победил ЦСКА в третьей игре и обострил интригу до предела. Сегодня четвёртый матч. Либо армейцы сделают счёт 3-1 и получат возможность стать чемпионами в Москве, либо же будет 2-2 — и серия фактически начнётся заново. Будет интересно!