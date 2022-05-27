«Сент-Луис» — «Колорадо», 6-й матч. Тарасенко лишь отсрочил вылет? Ничушкин не успокоится

28 мая состоится шестой матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.01, успех «Блюз» оценён экспертами в 3.32.

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Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» 28 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что шестой матч плей-офф НХЛ «Сент-Луис» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.49, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.47. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.90. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Прогноз и анализ 6-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» — «Колорадо» (28.05.2022)

В Национальной хоккейной лиге вовсю идёт борьба за выход в третий раунд плей-офф. 28 мая состоится очередной матч 1/4 финала Кубка Стэнли. На льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе в шестом матче серии померяются силами местный «Сент-Луис» и «Колорадо». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Несмотря на потерю основного голкипера — Джордана Биннингтона — «Сент-Луис» одержал волевую победу в пятом матче (5:4 ОТ) и сократил отставание в серии до минимума (2-3). Стоит заметить, что первая половина встречи полностью осталась за «Эвеланш». Они доминировали, и к 34-й минуте установился весьма комфортный счёт — 3:0.

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Начало камбэку положил Владимир Тарасенко. Нападающий «Блюз» точным броском поразил ворота Дарси Кемпера. Таким образом, вышел на третье место по очкам в плей-офф в истории «Сент-Луиса». В последующих четырёх шайбах, залетевших в калитку «Колорадо», также поучаствовали россияне — Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Иван Барбашёв.



Безусловно, «Эвеланш» выглядели фаворитами и в очередной раз восхитили индивидуальным мастерством. Особенно ярко выступил Натан Маккиннон. Канадец оформил хет-трик, причём третья шайба получилась невероятно красивой. Нападающий обвёл всю команду и поразил верхний ближний угол ворот, оставив Вилле Хуссо не у дел. По традиции на лёд полетели кепки.

Однако после этого клуб из Денвера сбавил темп, за что поплатился. «Блюз» продемонстрировали характер и неуступчивость. За это им определённо стоит отдать должное. Впрочем, вопрос о том, как сложится грядущий матч, остаётся открытым. Команды находятся в приблизительно равных условиях.

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В пользу «Колорадо» играют наличие невероятно талантливого состава и высочайшая скорость игры. За счёт этих компонентов подопечным Джареда Беднара удалось без особого труда разделаться на стадии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом». Победы были одержаны в первых четырёх матчах. Бóльшая часть серии получилась результативной.

Также «Эвеланш» обыграли «блюзменов» во втором и третьем матчах текущей серии (5:2 и 6:3 соответственно). В обоих случаях голевыми передачами отметился Валерий Ничушкин. Нападающий отлично провёл регулярку и теперь приносит пользу и в плей-офф НХЛ, где с его помощью «лавины» наклепали 40 шайб за девять матчей.



«Сент-Луис» же наверняка пребывает на моральном подъёме благодаря победе в пятом матче. Положение клуба уже не выглядит таким безнадёжным. Есть возможность побороться и сравнять счёт в серии. К тому же предстоящая встреча состоится на льду «Энтерпрайз-центра», поддержка болельщиков добавит энергетики.



Так как в воротах располагается второй голкипер, сыграть от обороны будет проблематично. Нужна результативность от нападения. В регулярном чемпионате НХЛ с этим проблем не возникало. В 82 матчах «музыканты» настреляли 311 шайб. В плей-офф Кубка Стэнли тоже порядок: 11 встреч — 38 шайб. Однако пропустили за этот период почти столько же — 35.

Для «лавин» это очень хорошая новость. Как мы помним, они обладают колоссальными резервами и знают толк в результативности. В 82 встречах в регулярном чемпионате НХЛ отправили в ворота соперников 312 шайб. В последних трёх очных встречах показатель забитых голов преодолевал отметку в шесть штук в основное время. Думается, идентичный исход ждёт нас и в этот раз.

«Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз и ставка на 6-й матч плей-офф НХЛ 28 мая 2022 года

Выявить фаворита в предстоящем матче проблематично. «Сент-Луис» наверняка вдохновлён волевой победой, но отсутствие основного голкипера сильно осложняет жизнь. Зато играет в пользу голов. Обе команды демонстрировали отличную результативность в регулярке и в плей-офф НХЛ. В последних трёх очных встречах тоже забивали много. Думается, голов будет достаточно и на этот раз.



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