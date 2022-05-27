«Уфа» — «Оренбург». Прописка Гамида Агаларова в РПЛ под угрозой

28 мая состоится ответный переходный матч «Уфа» — «Оренбург». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Прогноз на матч «Уфа» — «Оренбург» с коэффициентом 3.85.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Уфа» — «Оренбург» 28 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что ответный матч «Уфа» — «Оренбург» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на 2-й стыковой матч РПЛ «Уфа» — «Оренбург» (28.05.2022)

В Российской Премьер-Лиге уже отгремели матчи заключительного тура. Однако на этом футбольный праздник не заканчивается. Вовсю идёт борьба за прописку в первом по силе дивизионе страны. 28 мая состоятся два ответных переходных матча. В одном из них «Уфа» примет «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Уфимцы выдали мощный финишный отрезок. За последние 10 туров в РПЛ потерпели лишь два поражения — от «Сочи» (1:2) и «Урала» (1:2). Также одержали победы над «Крыльями Советов», «Арсеналом» и «Рубином» (во всех случаях со счётом 2:1). Ничьих за этот период пять штук, в том числе с крепким ЦСКА (1:1).

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Таким образом, «Уфе» удалось избежать прямого вылета в ФНЛ. Однако опасность этого до конца не миновала. Для того чтобы сохранить прописку в первом по силе дивизионе страны, необходимо обыграть по сумме двух матчей «Оренбург». Удастся ли подопечным Алексея Стукалова добыть необходимый результат?



Первый переходный матч с клубом из Оренбурга ознаменовался мирным исходом — 2:2. Отметим, что подопечные Марцела Лички смотрелись на порядок симпатичнее уфимцев. Они здорово контролировали мяч и создали очень много моментов. Испортили итоговый результат нехватка реализации и уверенности.

Оба гола прилетели в ворота оренбуржцев с пенальти. Сначала нелепую ошибку допустил голкипер Евгений Гошев, нарушивший правила на Гамиде Агаларове. Затем начудили защитники, устроив неразбериху в своей штрафной. Первый 11-метровый удар реализовал сам Агаларов, а вот второй исполнил Владислав Камилов.

Право пробить с «точки» досталось ему после того, как лучший бомбардир РПЛ покинул поле с подозрениями на травму. На 56-й минуте матча нападающий схватился за заднюю поверхность бедра и уступил место на поле автору победного мяча в ворота «Рубина» в матче последнего тура РПЛ — Дилану Ортису.

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Пока непонятно, выйдет ли Агаларов в грядущем противостоянии, которое состоится в Уфе, с первых минут или начнёт со скамейки. Потеря столь важного игрока непременно отразится на результате. Всё же бомбардир принял участие в 29 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ, где забил 19 мячей — больше половины голов всей команды.



С другой стороны, подопечных Алексея Стукалова вполне устроит ничейный исход. Нулевой или со счётом 1:1. Дело в том, что в переходных матчах до сих пор работает правило выездного гола. «Уфа» в более выигрышном положении. Однако списывать оренбуржцев со счетов, на наш взгляд, не стоит. Они проявилили бойкость и характер в первом матче, сумев отыграться с 0:2.



Подопечные Марцела Лички доказали, что могут тягаться с уфимцами на равных и даже превосходить их по некоторым параметрам. Кроме того, команда из Оренбурга в нынешнем сезоне ФНЛ выступала на выезде почти так же хорошо, как на домашнем стадионе. Плюс за последние шесть официальных очных встреч не потерпела ни одного поражения при трёх победах.

Думаем, можно даже взять Х2 за коэффициент 2.01. Скорее всего, игра пойдёт на три результата, при этом никому абсолютно не нужно спешить. Всё может решить один гол. Ещё один вариант для ставки — тотал первого тайма меньше 1 гола за 1.85. Если даже команды сподобятся на один точный удар до перерыва, произойдёт возврат средств.

Прогноз и ставки на 2-й переходный матч «Уфа» — «Оренбург» 28 мая 2022 года

«Оренбург» смотрелся на порядок лучше «Уфы» в первом переходном матче. В ответном противостоянии охотно верится, что сумеет не проиграть. Велика вероятность того, что уфимцы решат сыграть на результат — их устроит даже ничья со счётом 1:1. При этом не ждём много голов в дебюте.



Ставка: «Оренбург» не проиграет за коэффициент 2.01.

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