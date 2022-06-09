Португалия — Чехия, Испания — Швейцария и другие матчи. Что смотреть 9 июня

Лето пришло! Клубный футбол ушёл в отпуск, зато идут матчи сборных. Завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе сезон в самом разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 9 июня.
На что ставить в футболе 9 июня
Очередной день Лиги наций, ещё два матча в дивизионе А. Португалия примет Чехию: казалось бы, Роналду и компания явные фавориты, но у чехов в активе те же 4 очка. Они тоже победили Швейцарию и смогли не уступить Испании, более того, «красная фурия» дважды отыгрывалась. Так что всё может быть очень интересно. В другой игре Швейцария сыграет с Испанией. Если команда Мурата Якина не хочет покинуть элитный дивизион, то нужно начинать набирать очки. Ну и испанцы тоже пока побед не имеют, хотя и поражений тоже.
В дивизионе B Норвегия примет Словению, ждём очередных голов от Эрлинга Холанда. В другом матче дня Швеция сразится с Сербией, это должно быть интересно.
В лиге С Гибралтар сыграет с Болгарией, Северная Македония с Грузией. Греция примет Кипр, а Косово – Северную Ирландию. В группе D встретятся Мальта и Эстония.
На что ставить в хоккее 9 июня
В НХЛ в ночь на пятницу пятый матч серии «Рейнджерс» — «Тампа». «Молнии» отыгрались с 0-2, теперь всё начинается заново. Шестёркин с Панариным против Василевского с Кучеровым: кто кого? Пятый матч наверняка станет ключевым в серии. Особенно если выиграет «Тампа».
На что ещё ставить 9 июня
Теннисный сезон входит в свою травяную часть. На турнире в голландском Хертогенбосхе вчера день так и не начали из-за дождей, поэтому расписание на сегодня такое же. Карен Хачанов встретится с Камилем Майхжаком из Польши. У женщин Анна Калинская сыграет с Белиндой Бенчич, а Екатерина Александрова – с Ангелиной Калининой.
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