Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ставки на спорт сегодня, 11 июня, прогнозы на спорт, расписание матчей

Англия – Италия, Нидерланды — Польши и другие матчи. Что смотреть 11 июня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 11 июня, расписание событий
Комментарии
Ремейк финала Евро-2020: англичанам пора взять реванш.

Лето пришло! Клубный футбол ушёл в отпуск, зато идут матчи сборных. Завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 11 июня.

На что ставить в футболе 11 июня

В Лиге наций завершается первый круг группового этапа. В элитном дивизионе Англия примет Италию – ремейк финала Евро-2020. И англичане наверняка постараются взять реванш, тем более, что итальянцы находятся в стадии перестройки. В другом матче группы Венгрия сразится с Германией: мадьяры уже победили дома англичан и не прочь снять скальп с ещё одной топ-сборной. Кроме того, Нидерланды встретятся с Польшей, а Уэльс – с Бельгией.

В Лиге B Украина сыграет с Арменией, а Ирландия – с Шотландией. Румыния сразится с Финляндией, а Черногория – с Боснией.

Два матча в Лиге С: Фареры принимают сборную Литвы, а лидеры группы сыграют между собой – это Люксембург и Турция.

На что ставить в хоккее 11 июня

В НХЛ в ночь на воскресенье шестой матч серии «Тампы» и «Рейнджерс». «Молнии» буднично переломили ход серии с 0-2 и уже ведут 3-2, могут сегодня оформить путёвку в финал. Но не будем забывать, что «Рейнджеры» уже дважды отыгрывались с подобного расклада в этом сезоне. Так что будем смотреть классный хоккей!

На что ещё ставить 11 июня

Теннисный сезон входит в свою травяную часть. На турнире в голландском Хертогенбосе Даниил Медведев сыграет с французом Адрианом Маннарино, а у женщин российское противостояние: Екатерина Александрова против Вероники Кудерметовой. Стоит заглянуть и в Штутгарт, где Энди Маррей показывает свою отличную готовность к траве: он уже дошёл до полуфинала, где встретится с Ником Кирьосом.

Англия — Италия. Ремейк финала Евро-2020 Англия — Италия. Ремейк финала Евро-2020
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022