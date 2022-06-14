Даниил Медведев — Давид Гоффен. Россиянин вдоволь насладится званием первой ракетки мира

15 июня Даниил Медведев и Давид Гоффен сыграют в первом круге турнира в Галле. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.20. На успех Гоффена можно поставить в букмекерских конторах за 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч в Галле Даниил Медведев — Давид Гоффен 15 июня 2022 года

Аналитики сомневаются, что матч первого круга в Галле Даниил Медведев — Давид Гоффен получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.84, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.96. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 3.04.

Анализ и прогноз на матч 1-го круга в Галле Даниил Медведев — Давид Гоффен (15.06.2022)

Травяной турнир категории ATP-500 в Галле понемногу набирает обороты. 15 июня состоится матч первого круга соревнования, в котором померяются силами Даниил Медведев и Давид Гоффен. Теннисисты подходят к противостоянию в разном тонусе. Россиянин совсем недавно бился в финале Хертогенбосха с Тимом ван Рейтховеном, а бельгиец не имел игровой практики с конца мая.

В семье россиянина радость. Благодаря победе Рафаэля Надаля над Новаком Джоковичем в 1/4 финала «Ролан Гаррос» Даниил Медведев вернулся на первую строчку рейтинга ATP. Сместить россиянина с пьедестала оппонентам будет нелегко. Отрыв от ближайшего преследователя — Александра Зверева — составляет 875 очков.

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При этом Даня имеет возможность увеличить отрыв. Немецкий спортсмен получил травму в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем и выбыл на неизвестный срок. Другие лидеры рейтинга в ближайшие недели не планируют играть турниры, так как хотят накопить силы на предстоящий розыгрыш «Большого шлема» в Уимблдоне.



К сожалению, Медведев не сможет побороться за этот трофей. Дело в том, что организаторы соревнования отказались допускать к участию теннисистов из России и Беларуси. Крайне обидно. Зато у Даниила есть отличная возможность преуспеть в предстоящих розыгрышах двух других турниров — ATP-500 в Галле и ATP-250 в Майорке.

Турнирные сетки соревнования будут относительно лёгкими. Единственное, что может помешать добыть титулы и рейтинговые очки, — физическая форма. Россиянин отдал много сил в недавнем розыгрыше Хертогенбосха. Сумел добраться до финала, где сенсационно уступил Тиму ван Рейтховену со счётом 0-2.



Как мы помним, Даня перенёс операцию по удалению грыжи, из-за чего достиг скромных успехов на грунте. Вследствие этого заявился на всевозможные турниры на траве. В прошлом сезоне у него случился прорыв на данном покрытии. Сначала выиграл титул на Мальорке, а затем добрался до четвёртого круга Уимблдона.

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Сейчас на пути Медведева стоит Давид Гоффен. Бывшая седьмая ракетка мира начал сезон не самым лучшим образом. Частые поражения повлекли спуск сначала на 71-ю, а затем и 74-ю позицию мирового рейтинга. После ему не без удачи удалось добыть титул грунтового турнира в Марракеше и занять более высокое место в рейтинге, однако надолго хорошей формы спортсмена не хватило.



Сначала теннисист вылетел из турнира в Монте-Карло, уступив в матче третьего круга испанцу с российскими корнями — Алехандро Давидович-Фокине. Затем выбыл из соревнования в Белграде, потерпев поражение в матче первого круга от Филипа Краиновича. Также не преуспел в Мадриде и Риме. В обоих случаях до финальных стадий не дошёл.



Безусловно, Гоффен — опытный, талантливый теннисист, одержавший немало побед над элитными соперниками. Однако сейчас от его выступлений остаётся мало приятных впечатлений. Неужели возраст начинает брать своё? Бельгиец всё чаще отдаёт предпочтение медленным покрытиям, на которых достигал более солидных успехов.

Предстоящий же матч станет для Давида первым на траве в этом сезоне. Ко всему прочему игровой практики в принципе у спортсмена не было уже полмесяца. При таком раскладе шансы на победу Дани, несмотря на недавнюю неудачу в финале турнира в Хертогенбосхе, достаточно высоки. Возьмём П1 + тотал меньше 23.5 гейма за коэффициент 1.72.



Медведев наверняка мотивирован добыть титул в Галле и набрать как можно больше очков для сохранения первого места в мировом рейтинге. Иной возможности заработать баллы нет, так как путь в Уимблдон закрыт. В последних двух очных встречах он, к слову, одержал уверенные победы (оба раза 2-0). Ждём идентичного результата и в этот раз.

Прогноз и ставка на матч АТР-500 в Галле Даниил Медведев — Давид Гоффен 15 июня 2022 года

Даниил Медведев, на наш взгляд, подходит к матчу в лучшем тонусе. Совсем недавно он участвовал в травяном турнире в Хертогенбосхе, где добрался до финала. Давид Гоффен же впервые в этом сезоне сыграет на таком покрытии. Успехи бельгийского теннисиста на дистанции и история очных встреч предвещают уверенную победу россиянина, который наверняка мотивирован достичь успеха. Других возможностей ввиду исключения из Уимблдона может и не быть.



Ставка: победа Даниила Медведева и тотал меньше 23.5 гейма за 1.72.

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