«Фламенго» — «Куяба». «Спартак» останется без € 9 млн? Вся надежда на Айртона

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«Фламенго» — «Куяба», прогноз на матч чемпионата Бразилии 16 июня 2022, где смотреть онлайн бесплатно, время начала

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Антон Мартысевич
«Фламенго» — «Куяба»: прогноз на матч 16.06.2022
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16 июня состоится матч 12-го тура чемпионата Бразилии «Фламенго» — «Куяба». Начало игры – в 2:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Фламенго» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Куябы» оценивается аналитиками в 11.00. Поставить на ничью можно за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Фламенго» — «Куяба» 16 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.04, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.86. На гол «Фламенго» дают коэффициент 1.08, а гол «Куябы» оценивается за 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Бразилии «Фламенго» — «Куяба» (16.06.2022)

Бразилия - Серия А. 12-й тур
16 июня 2022, четверг. 02:30 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Нет данных
Куяба
Куяба

В 2:30 мск рефери Савио Перейра Сампайо на легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро возвестит о начале матча 12-го тура бразильской Серии А, в котором «Фламенго» примет «Куябу». Команды расположились на 16-м и 18-м местах в турнирной таблице соответственно, набрав одинаковое количество очков. Хозяева опережают гостей лишь по лучшей разности забитых и пропущенных мячей.

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«Фламенго» является действующим серебряным призёром чемпионата Бразилии, хотя, откровенно говоря, предыдущий сезон оставил у болельщиков самого популярного клуба страны ощущение недосказанности не только в Серии А. В финале Кубка Либертадорес команда уступила «Палмейрасу» из Сан-Паулу.

Первая половина 2022 года также не принесла новых трофеев клубу. «Фламенго» в серии пенальти проиграл «Атлетико Минейро» матч за Суперкубок Бразилии, а затем впервые за четыре года упустил и звание чемпиона штата Рио-де-Жанейро. Уступил тогда в финале своим заклятым соперникам и соседям – «Флуминенсе».

Старт сезона в Серии А вовсе огорошил болельщиков «Фламенго». С результатом в три победы, три ничьих и пять поражений команда вместо борьбы за медали пребывает в статусе борца за выживание. Единственными позитивными моментами в новом сезоне стали уверенный выход из группы Кубка Либертадорес и победа в дерби над «Флуминенсе». Однако уже в следующем матче «Фламенго» дома уступил замыкающей турнирную таблицу «Форталезе».

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Это положило начало серии из трёх поражений подряд. Поражение со счётом 0:1 в гостях у «Ред Булл Брагантино» стало последней каплей для руководства «Фламенго». Боссы клуба решились на досрочный разрыв контракта с португальцем Паулу Соузой, который ради работы во «Фламенго» со скандалом покинул сборную Польши перед матчами за выход на чемпионат мира.

Как мы знаем, поляки решили поставленную задачу с новым тренером — Чеславом Михневичем, а Соуза за несколько месяцев работы в Рио не нашёл взаимопонимания с ведущими игроками. Кроме этого, потерял связь с остальной раздевалкой, упустил два трофея, испортил себе репутацию и логично остался без работы.

За 10 матчей Серии А под руководством Соузы «Фламенго» добыл три победы, три ничьих и четыре раза проиграл. Разница забитых и пропущенных голов вышла в ноль – 10:10. В среднем за матч «Фламенго» наносил всего 13,25 удара по воротам, из которых 4,25 приходились в створ.

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Сменщиком Паулу Соузы стал Доривал Жуниор, для которого это уже третий приход в команду. Но ни в 2012, ни в 2018 годах Жуниору не удалось завоевать с «Фламенго» ни одного трофея. А ведь за 49 игр у руля клуба во всех турнирах в прошлые годы Жуниор одержал 22 победы, 15 раз сыграл вничью и 12 раз проиграл.

Первый матч с новым старым наставником состоялся в минувшее воскресенье. Соперником «Фламенго» был «Интернасьонал» из Порту-Аллегри. Эта игра стала всего 11-й из 35 встреч с участием «Фламенго» в текущем сезоне во всех турнирах, в которой было забито более трёх мячей. И третьей такой игрой из 11 в Серии А.

При этом «Фламенго» владел игровым преимуществом, намного чаще владел мячом, нанёс по воротам «Интера» 11 ударов, из которых всего три пришлись в створ. Однако этого не хватило. Команда проиграла со счётом 1:3. К слову, дубль в том матче оформил Вандерсон, выступавший ранее за «Краснодар».

А ведь в составе «Фламенго» хватает известных по играм в европейских топ-клубах футболистов. Таких как Давид Луис, Филипе Луис или Маурисио Исла. Но лучшие их времена уже давно позади, и эти игроки в силу возраста находятся уже в стадии завершения своей карьеры.

Российским любителям футбола из состава «Фламенго» знакомы три бразильца. Бывший защитник «Локомотива» Пабло, отдавший пять лет ЦСКА Витиньо. Также Айртон Лукас, который может заработать для «Спартака» € 9 млн, если сыграет за «Фламенго» 65% матчей в сезоне. В текущем розыгрыше Айртон пять раз вышел в стартовом составе и дважды выходил на замену, отличившись одним забитым мячом.

Ближайший соперник «Фламенго» – «Куяба» — существует как профессиональный футбольный клуб лишь с 2001 года. И этот сезон для 11-кратного чемпиона штата Мату-Гросу – первый в высшем дивизионе чемпионата Бразилии. Пока получается не очень: три победы, три ничьих, пять поражений, 18-е место и борьба за выживание.

При этом лишь одно из пяти поражений для «Куябы» вышло разгромным – в матче пятого тура постарался «Сантос». Все остальные 10 матчей вышли достаточно близкими по счёту. Ни в одном из них разница забитых голов между командами не превышала показатель в один мяч.

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Есть на счету «Куябы» и первая в сезоне сенсация. Со счётом 1:0 на своём поле был обыгран один из лидеров бразильского футбола «Коринтианс». Учитывая, что на фоне смены тренера у «Фламенго» в положительный исход для «Куябы» никто не верит, интересно смотрится ставка на гостей с форой (+1.5) за коэффициент 1.88.

Если «Фламенго» и сможет прервать неудачную серию, то в матче с весьма неуступчивым и дерзким новичком Серии «А» победный счёт будет не больше минимального. Вполне возможно появление и Айртона. Хотя до лидера клуба бывшему защитнику «Спартака», конечно, ещё далеко. А новый тренер по ходу сезона вряд ли станет сильно экспериментировать.

Прогноз и ставка на матч бразильской Серии А «Фламенго» — «Куяба» 16 июня 2022 года

После 11 туров семикратный чемпион Бразилии «Фламенго» и дебютант Серии А «Куяба» неожиданно обнаружили себя на соседних местах в турнирной таблице — в зоне борьбы за выживание. У хозяев теперь новый тренер, пока получил первое поражение. «Куябе» будет тяжело увезти даже ничью, но ни о какой уверенной победе хозяев речи не идёт. Мы бы взяли плюсовую фору на гостей.

Ставка: победа «Куябы» с форой (+1.5) за 1.88.

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Заглавное фото: Из личного архива Айртона

Источник: «Чемпионат»

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