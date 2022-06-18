Даниил должен отомстить за Карена Хачанова, а в Кубке Стэнли вторая часть финальной саги.

«Колорадо» — «Тампа», Медведев — Отте и другие матчи. Что смотреть 18 июня

Лето пришло! Футбол ушёл в небольшой отпуск, завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 18 июня.

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На что ставить в футболе 18 июня

В футболе продолжаются отпускные настроения. Команды РПЛ только-только возвращаются к тренировкам после короткой передышки, европейский футбол тоже отдыхает. Поэтому для ставок на самый популярный вид спорта сейчас не лучшее время.

Из экзотических чемпионатов выделим первенство Беларуси, тут три матча. «Днепр» примет «Неман», БАТЭ сыграет с «Ислочью», а минское «Динамо» — со «Слуцком».

На что ставить в хоккее 18 июня

В хоккее второй матч финала Кубка Стэнли. В первом «Колорадо» дожал «Тампу» в овертайме не в последнюю очередь благодаря Валерию Ничушкину. Россиянин забил гол и отдал изумительную передачу в дополнительное время.

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На что ещё ставить 18 июня

В полуфинале теннисного турнира в Галле Даниил Медведев встретится с Оскаром Отте из Германии. Немец вчера выбил из борьбы Карена Хачанова, так что первой ракетке мира надо бы отомстить за соотечественника. В другом полуфинале Хуберт Хуркач встретится с Ником Кирьосом.

На крупном турнире в Лондоне тоже полуфиналы: Маттео Берретини против Ботика ван де Зандсхулпа, а Филип Краинович сразится с Марином Чиличем.

В баскетболе шестой матч финала чемпионата Италии. Тут классика: «Милан» против «Виртуса», Этторе Мессина против Серджо Скариоло. Пока миланцы впереди в серии – 3-2, и сегодня они могут стать чемпионами. Но Милош Теодосич, Марко Белинелли и компания точно против.

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