«Тампа» мстит за разгром в Кубке Стэнли, «Торпедо» — «Енисей»: что смотреть 20 июня

Первый месяц лета перевалил за экватор. Спортивный сезон протекает очень стремительно. Европейский клубный футбол ушёл в отпуск, на международной арене отгремели первые туры Лиги наций. В НХЛ рубятся за Кубок Стэнли, а теннисисты готовятся к Уимблдону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 20 июня.

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На что ставить в футболе 20 июня

Подготовка к новому сезону чемпионата России идёт полным ходом. Сегодня состоится товарищеская встреча московского «Торпедо» с красноярским «Енисеем». Начало раннее — в 11:00 мск. Не так давно, ещё в мае этого года, соперники встречались в 37-м туре ФНЛ. Теперь москвичи будут покорять РПЛ, а красноярцы снова попробуют вернуться в элитный футбольный дивизион страны из ФНЛ.

Пока большой европейский футбол в отпуске, продолжаем следить за южноамериканскими командами. Рано ночью 21 июня состоится встреча «Сан-Паулу» и «Палмейраса» в 13-м туре чемпионата Бразилии.

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За хозяев выступают экс-футболисты РПЛ: Эмилиано Ригони из «Зенита» и Эдер из «Локомотива». За гостей, к слову, которые лидируют в первенстве, играет Мурило. Начало — 21 июня в 2:00 мск.

На что ставить в хоккее 20 июня

Хоккейные фанаты продолжают «читать» эпопею о розыгрыше Кубка Стэнли. 21 июня в 3:00 мск стартует третий матч заключительной серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш». Соперники уже успели провести две встречи в Денвере, счёт — 2-0 в пользу «Эвеланш». Крайне серьёзный задел обеспечили себе «лавины» перед выездом в Тампу.

«Лайтнинг» наверняка заведутся. Кроме того, вторая игра завершилась для них крайне болезненно. Теперь ответить на унизительные 0:7 в финале Кубка Стэнли для действующих чемпионов — дело чести.

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Радует, что подопечные Джона Купера уже выбирались из подобных ситуаций. Взять хотя бы последнюю серию с «Нью-Йорк Рейнджерс». Вот только в финале оппонент куда серьёзнее.

На что ставить в теннисе 20 июня

Турнир на траве в Галле завершён. Даниил Медведев — лучший теннисист мира на данный момент — вновь потерпел обидное поражение. Стоит отметить, что во второй раз подряд в финале турнира на траве. До этого россиянин уступил в Нидерландах Тиму ван Рейтховену. Пока Даня будет готовиться к старту ещё одного соревнования — на Мальорке, некоторые спортсмены уже стартовали.



Сегодня в первом круге среди прочих сыграют белорус Илья Ивашко и финн Эмиль Руусувуори. Начало — не ранее 14:00 мск. Также многообещающе выглядит противостояние японца Таро Дэниэла и испанца Роберто Баутиста-Агута, который не так давно уступил в Галле как раз Даниилу Медведеву. Начало этого поединка — не ранее 20:00 мск.



Кроме того, можно проследить за выступлениями российских спортсменок на теннисном турнире в Бад-Хомбурге. Анастасия Потапова сыграет с немкой Татьяной Марией (13:00 мск), Анне Калинской будет противостоять француженка Ализе Корне (14:30 мск), а Анастасии Гасановой выпало сразиться на корте с Анжеликой Кербер из Германии (17:30 мск).

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