«Тампа-Бэй» — «Колорадо», 3-й матч. 7:0 — не предел. Валерий Ничушкин идёт на «сухую»!

21 июня состоится третий матч серии финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.66, успех «Эвеланш» доступен в букмекерских конторах за 2.43.

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Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 21 июня 2022 года

Букмекеры сомневаются, что третий матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Колорадо» 21 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.10. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.65.

«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз и анализ третьего матча финала Кубка Стэнли (21.06.2022)

На 21 июня в Национальной хоккейной лиге запланирована третья встреча финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Она пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо». Джону Куперу теперь совсем невесело, хотя серия ещё не закончена.

Во втором матче в Денвере «Колорадо Эвеланш» разгромно выиграл у соперника (7:0). Хозяева с первых минут взвинтили темп игры, а гости оказались не готовы к тому развитию событий. Валерий Ничушкин открыл счёт уже на третьей минуте матча. Спустя пять минут Джош Мэнсон увеличил отрыв. Ещё спустя пять минут Андре Бураковски довёл счёт до 3:0.



Во втором периоде Валерий Ничушкин оформил дубль, а Даррен Хельм довёл счёт до совсем неприличного — 5:0. Кейл Макар в последней двадцатиминутке тоже оформил дубль и установил окончательный счёт. «Тампа-Бэй» этот матч в копилку лучших точно не положит. Гости нанесли всего 16 бросков по воротам «Колорадо». Весьма несвойственно для них.



Да и Андрей Василевский в той встрече был не на высоте, хотя и лишил Валерия Ничушкина хет-трика. Отразил лишь 23 из 30 бросков в створ. Мягко говоря, не самый удачный матч. Зато в «Эвеланш», кажется, Валерий Ничушкин начинает затмевать даже Натана Маккиннона. У россиянина четыре балла в двух играх финала, когда Натан отдал лишь две передачи.

Прогресс Валерия неоспорим. Даже главный тренер «лавин» восхищается нападающим в этой серии. Плюс сама команда играет отменно. Дарси Кемпер в последней встрече отразил все 16 бросков. Хотя считать, что вратарская линия «Эвеланш» лучше, не стоит. Пока цифры на стороне Андрея Василевского, он всё ещё один из лучших голкиперов лиги.

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Так что расслабляться «Колорадо» рано. Тем более что серия едет в Тампу, где хозяева в финале Западной конференции без проблем обыграли «Рейнджерс». К тому же на своём льду проиграли лишь раз за все 18 матчей в плей-офф, а именно в серии с «Торонто Мэйпл Лифс». Та серия дошла до седьмого матча. Но в целом дома «молнии» чувствуют себя отлично.



С другой стороны, за последние пять очных встреч «Колорадо» выиграл трижды в Тампе. А это весьма неплохой задел перед третьей битвой в финале Кубка Стэнли. Любопытно также, что соперники только раз забрасывали меньше пяти шайб на двоих. К тому же во второй игре нападение «Лайтнинг» испарилось, а потому теперь наверняка постарается исправить ситуацию.

Если в первой встрече подопечные Джона Купера сумели дожать хозяев в основное время и перевести игру в овертайм, то во второй «Эвеланш» не позволили сделать ничего. И сейчас для Джона Купера наступает переломный момент. Гости на эмоциональном подъёме и играют в нападении без мандража. А это весомый фактор.

Один Валерий Ничушкин чего стоил во втором матче. Хотя главный тренер «Тампы» уверен в Андрее Василевском. Голкипер — главный козырь в этой серии, безусловно. В нападении также есть Никита Кучеров, раскрывшийся Михаил Сергачёв и Ондржей Палат, который в серии с «Рейнджерс» был главным по победным шайбам. Плюс соперники пока соблюдают традицию верховых матчей.



Думается, переезд в Тампу поможет «Лайтнинг», и команды продолжат в том же духе. Проверим тотал больше 5.5 шайбы за 1.90. Плюс на данный момент «Эвеланш» на коне, у них даже слабую вратарскую линию закрывают хорошая защита и отличное нападение. Так что в третьей игре можно даже рискнуть и проверить лобовую победу «Колорадо» за 2.43. Кто хочет перестраховаться — есть итоговая победа гостей за 1.93.



Конечно, ещё стоит отметить, что это второй случай в НХЛ, когда счёт становился таким крупным в финале Кубка Стэнли. Первый раз такое случилось в 1991 году в матче между «Питтсбургом» и «Миннесотой», где «пингвины» выиграли 8:0. «Тампа» точно не ожидала такого исхода. Двукратные обладатели Кубка Стэнли могут быть морально подавлены.

«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз и ставка на 3-й матч финала плей-офф НХЛ 21 июня 2022 года

«Колорадо» отлично провёл второй матч серии, не дав оппоненту создать моменты у своих ворот. Теперь же серия едет в Тампу, где хозяева играют уверенно в плей-офф. Хотя в очных встречах в Тампе «Эвеланш» даже имеют преимущество. Пока команды держат тенденцию на верховые встречи, проверим снова.



Ставка 1: победа «Колорадо Эвеланш» в основное время за 2.43.



Ставка 2: тотал в матче больше 5.5 шайбы за 1.90.

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