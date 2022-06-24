«Колорадо» — «Тампа», дебют Федотова в ЦСКА и другие события. Что смотреть 24 июня

Лето пришло! Футбол ушёл в небольшой отпуск, завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе — в самом разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 24 июня.

На что ставить в футболе 24 июня

Сегодня увидим матч целой Лиги чемпионов! Правда, самого первого предварительного раунда. «Интер» из Андорры встретится с исландским «Викингуром».



На юношеском Евро U19 начинается 3-й тур группового этапа. Румыния сыграет со Словакией, а первенство в группе оспорят Франция и Италия. Это должно быть очень интересное противостояние.



Ну и товарищеские матчи, российские клубы вышли из отпуска и готовятся к сезону. Владимир Федотов проведёт сегодня первый матч в ЦСКА, соперником станет «Велес» из Первой лиги. Московское «Торпедо» проведёт сразу два матча: с «Нефтехимиком» и «Текстильщиком» из Иванова, а «Рубин», вылетевший в Первую лигу, проведёт уже второй контрольный матч. Соперник – ещё один клуб Первой лиги из Татарстана, «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

На что ставить в хоккее 24 июня

«Колорадо» уже в ночь на субботу может взять Кубок Стэнли на своём льду. Счёт в серии 3-1 – «лавинам» остался один шаг. Но Андрей Василевский и компания совершенно точно не собираются сдаваться. Такой матч нельзя пропускать!

На что ещё ставить 24 июня

Даниил Медведев и Дарья Касаткина вчера проиграли, поэтому в теннисе сегодня без россиян. На Мальорке Стефанос Циципас сыграет с Бенжаменом Бонзи, а Роберто Баутиста-Агут – с Антуаном Белье. В Истбурне одну полуфинальную пару составили Максим Кресси и Джек Дрэйпер, а другую – Тейлор Фритц и Алекс де Минор.



В волейболе продолжается Лига наций у мужчин. Интересным кажется матч Ирана и Бразилии. Персы вчера обыграли сильных американцев, а бразильцы, хоть и победили Сербию, не выглядят неуязвимыми.