«Сочи» — «Зенит», дебют Абаскаля в «Спартаке» и другие события. Что смотреть 25 июня

Лето пришло! Футбол ушёл в небольшой отпуск, завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 25 июня.
Зиньковский трогательно попрощался с болельщиками «Крыльев Советов».
На что ставить в футболе 25 июня
Клубы РПЛ всё активнее играют контрольные матчи. Сегодня в рамках предсезонного турнира в Санкт-Петербурге сыграют «Сочи» и «Зенит». Кстати, эта встреча станет дебютом Вадима Гаранина у руля сочинцев.
Ещё один дебют пройдёт в Москве. Гильермо Абаскаль проведёт свой первый матч во главе «Спартака». Соперник – «Алания».
«Динамо» сыграет с блогерами из «Амкала». Сыграет даже Александр Овечкин! Легендарный хоккеист подписал с футбольным «Динамо» контракт на один матч. И обратился к болельщикам.
Прогноз с коэффициентом 6.00 на матч «Сочи» — «Зенит».
На юношеском Евро U19 сегодня завершится групповой этап. Австрия встретится с Сербией, а Израиль – с Англией.
На что ставить в хоккее 25 июня
Хоккейным болельщикам сегодня лучше заняться какими-то другими делами: матчей нет.
На что ещё ставить 25 июня
Завершаются турниры последней недели перед Уимблдоном. В Истбурне титул разыграют Максим Кресси и Тейлор Фритц, а на Мальорке – Роберто Баутиста-Агут и Стефанос Циципас. У женщин в Истбурне в финале сразятся Петра Квитова и Елена Остапенко, а в Бад-Хомбурге сыграют Бьянка Андрееску и Каролин Гарсия.
В баскетболе сегодня завершится клубный сезон. Во Франции «Монако» и «Асвел» в решающем пятом матче разыграют чемпионство.
В волейбольной Лиге наций очередной игровой день. Центральные матчи – Япония – Франция и США – Болгария.
Гретцки включил Овечкина в сборную лучших игроков сезона НХЛ.
В США сравнили Никиту Кучерова со Стефеном Карри.
Президент Федерации хоккея Чехии припомнил Гашеку оскорбление Овечкина.
«Шерифу» из-за ситуации на Украине придётся играть в ЛЧ на нейтральном поле.
В сборную Чехии продолжат вызывать хоккеистов из российских клубов.
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