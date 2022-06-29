«Динамо» — «СКА-Хабаровск». Александр Овечкин показал мастер-класс, а дальше сами

30 июня состоится товарищеский матч «Динамо» Москва — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех хабаровчан оценён экспертами в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Динамо» Москва — «СКА-Хабаровск» 30 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Москва — «СКА-Хабаровск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

«Динамо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз и анализ товарищеского матча (30.06.2022)

До старта нового сезона РПЛ остаётся совсем немного, а пока российские болельщики могут насладиться товарищескими матчами. На 30 июня в Химках запланирована товарищеская встреча между «Динамо» Москва и «СКА-Хабаровск», которая пройдёт на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках. Москвичи зря времени не теряют, но и без шоу не обошлось.

25 июня проходила товарищеская встреча между «Динамо» и «Амкалом» на стадионе «ВТБ-Арена». Хозяева без особых проблем выиграли у блогерского клуба 5:0. Счёт явно не футбольный, хотя и логичный. Впрочем, многим запомнилось совсем другое событие. В старте на поле вышел Александр Овечкин. При этом знаменитый хоккеист уже на 11-й минуте оформил красивый гол в ворота соперника.

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К слову, мяч оказался победным, но хозяева на этом не остановились. Константин Тюкавин отметился дублем, а Николай Комличенко и Ярослав Гладышев забили по голу. В целом неплохо с точки зрения шоу, больший ажиотаж был, конечно, вокруг персоны Александра Великого. Немудрено. Капитан и лучший российский снайпер в НХЛ забивает в футболе. Причём с левой.

Правда, впереди «СКА-Хабаровск», а в составе уже не будет Овечкина. Можно продолжить подготовку к будущему сезону. Москвичи должны быть настроены решительно. В сезоне-2021/2022 под руководством Сандро Шварца команда завоевала бронзу РПЛ и дошла с немецким специалистом до финала Кубка России. А с 17 июня у «Динамо» новый тренер.

Им стал сербский специалист Славиша Йоканович, который пока провёл лишь одну показательную встречу. Всё впереди. Со «СКА-Хабаровск» последний раз бело-голубые встречались в 2018 году. Всего же сыграли четыре очных матча. Негусто, хотя все четыре победы остались за «Динамо», что логично. У хабаровчан не только состав слабее, но и в последнее время были проблемы внутри клуба.

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«СКА-Хабаровск» не сумел пробиться в РПЛ в прошлом сезоне, уступив в стыках «Химкам» и оставшись в Первой лиге. Планы в новом сезоне, разумеется, грандиозные. Подписали нового тренера — Романа Шаронова. Правда, без потерь не обошлось. Капитан Ираклий Квеквескири перешёл в «Факел», а лучший бомбардир Давид Караев ушёл в «Торпедо», пробившееся в РПЛ.

Бронзовый призёр же чемпионата России по составу сбалансирован, потерь в составе таких нет. Это для не самого сильного оппонента, конечно, минус. Плюс команды из разных лиг, сравнивать уровень даже не имеет смысла. Хозяева будут иметь преимущество просто из-за опыта и мастерства. Да и если взглянуть на статистику товарищеских матчей, у «Динамо» всё очень неплохо.

Сыграно 12 матчей, выиграно пять из них. Также четыре ничьих. Мы бы не ждали чего-то сверхъестественного от «СКА-Хабаровск». Клуб явно уступает по уровню, да и последние товарищеские матчи с «Енисеем» (0:2) 20 июня и «Шинником» (3:0) 23 июня уверенности тоже не вселяют. В то время когда «Динамо» играет стабильно в РПЛ и нацелено в новом сезоне улучшить результаты.

Мы бы в предстоящем товарищеском матче ставили на уверенную победу хозяев, а также проверили тотал больше 3 мячей. Соперники вряд ли будут отсиживаться в обороне, результат спарринга — последнее на что смотрят. А от атакующего стиля игры в «Динамо» после успехов Сандро Шварц едва ли откажутся. Потому берём Ф1 (-1.5) за 1.87 и ТБ 3 мячей за 1.90.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Динамо» Москва — «СКА-Хабаровск» 30 июня 2022 года

«Динамо» отменно провело прошлый сезон, но теперь планка ещё выше. Первый товарищеский матч показал весёлый настрой команды. «СКА-Хабаровск» остался в ФНЛ, хотя планы также грандиозные. Правда, по составу и игре клуб явно уступает оппоненту. В очных встречах бело-голубые тоже были сильнее.

Ставка 1: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.87.

Ставка 2: тотал больше 3 мячей за 1.90.

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