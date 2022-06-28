«Депортес Толима» — «Фламенго». Айртон и Витиньо споткнутся в Кубке Либертадорес

30 июня состоится матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Депортес Толима» – «Фламенго». Начало – в 3:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Фламенго» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех «Депортес» оценивается в 3.88. На ничью дают коэффициент 3.48.

Прогноз с коэффициентом 3.02 на матч «Краснодар» — «Ростов».

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Депортес Толима» – «Фламенго» 30 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Депортес Толима» – «Фламенго» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Депортес Толима» – «Фламенго» (30.06.2022)

Южноамериканский аналог Лиги чемпионов входит в стадию плей-офф. Прошлогодний финалист и двукратный обладатель Кубка Либертадорес «Фламенго» считается фаворитом в противостоянии с колумбийским «Депортес Толима». Ничего удивительного в этом нет. Он более известен, да и бразильские клубы в последние годы правят бал в турнире, выиграв три последних розыгрыша.

Путь в плей-офф у клубов был разный. «Фламенго» попал в простенькую группу с перуанским «Спортинг Кристал», аргентинским «Тальерес Кордоба» и чилийским «Универсидад Католика». Без труда выиграл её, лишь раз потеряв очки – сыграл 2:2 на выезде с аргентинцами. В тот момент, когда было ясно, что выходу в плей-офф вряд ли что-то помешает.

Для колумбийцев всё было не так просто. У них в группе было сразу два бразильских клуба, что намекало на неприятности. Эквадорский «Индепендьенте дель Валье» тоже не собирался сдаваться без боя. Начало для «Депортес» выдалось неудачным – домашнее поражение 0:2 в матче с «Атлетико Минейро». Дальше были ничья с эквадорцами и две победы: над ними же и над «Америкой Минейро». Колумбийцы умудрились даже взять реванш в гостях у «Атлетико» и со второй строчки вышли из группы.

«Фламенго» – немалая величина на континенте. Команда считается самой популярной в Бразилии, не так давно выигрывала Кубок Либертадорес, а во внутреннем первенстве четыре сезона подряд добиралась до медалей, причём дважды они были золотыми. Сейчас «стервятники» снова претендуют на победу во всех турнирах, в которых принимают участие.

В атаке Габигол зажигает с помощью нашего старого знакомого Витиньо, игравшего за ЦСКА. В полузащите блистательный Хиорхьян де Арраскаета, которого давно сватают в Европу, и опытнейшие Диего и Эвертон Рибейро. В защите такие зубры, как Давид Луис, Филипе Луис, Маурисио Исла. На страже ворот — Диего Алвес. Неудивительно, что «Фламенго» всегда котируется так высоко.

Впрочем, даже у таких монстров встречаются неудачные периоды. Паулу Соузой в клубе были недовольны, результаты ухудшились, и португальца в первой половине июня попросили на выход. Ему на смену пришёл опытнейший Доривал Жуниор, для которого это уже третий заход во «Фламенго». Увы, оперативно исправить ситуацию у него не получилось – три поражения и две победы в последних пяти матчах.

На фоне такого «Фламенго» его соперник выглядит как бедный родственник. «Депортес» не относится к числу безусловных колумбийских грандов, никогда не выигрывал международных кубков, максимум добирался до полуфинала Кубка Либертадорес. Зато в последние годы клуб из города Ибаге ощутимо прибавил и стал серьёзной силой у себя на родине, хотя до международного признания «Депортес» ещё далеко.

За три дня до отчётного матча «Депортес» эпично проиграл финал Апертуры в двухматчевом противостоянии с «Атлетико Насьональ». Первый матч «Атлетико» уверенно выиграл со счётом 3:1, но в ответном «Депортес» пришёл в себя и очень быстро исправил ситуацию.

Два гола уже в первом тайме быстро поменяли расклад сил в их пользу, но во втором, вместо того чтобы снять все вопросы, хозяева сами всё испортили. Сначала Даниэль Катано не забил пенальти, а через четыре минуты заработал удаление. «Депортес» не хватило считаных минут, чтобы удержать устраивавший их счёт. На первой компенсированной минуте Джарлан Баррера забил решающий гол.

Такой удар под дых непременно скажется на колумбийцах, но, с другой стороны, они приложат все усилия, чтобы не провалиться теперь ещё и в Кубке Либертадорес. Они попали на «Фламенго» в удачный момент. Парой месяцев раньше шансов на успех у «Депортес» было бы меньше, а теперь как минимум в домашнем матче можно потягаться. Проверим 1Х за 1.85.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Депортес Толима» – «Фламенго» 30 июня 2022 года

«Фламенго» явно сильнее соперника. Плюс гости будут свежее, да и настрой у них серьёзнее, чем у «Депортес», который только что опростоволосился во внутреннем первенстве. Можно найти ещё немало аргументов в пользу «стервятников», но не забываем, что сейчас команда далека от оптимальной формы. Она за месяц выиграла всего два матча из семи, да и то у скромных «Америки Минейро» и «Куябы». И, самое главное, «Фламенго» на выезде сейчас играет гораздо хуже, чем дома. Здесь даже не самый грозный соперник может запросто создать проблемы.

Ставка: «Депортес Толима» не проиграет за 1.85.

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