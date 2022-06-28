Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Депортес Толима» — «Фламенго», прогноз на матч 1/8 финала 30 июня 2022, время начала, где смотреть онлайн бесплатно

«Депортес Толима» — «Фламенго». Айртон и Витиньо споткнутся в Кубке Либертадорес
Сергей Скрипниченко
«Депортес Толима» – «Фламенго»: прогноз на матч
Комментарии
Бразильский гранд разучился играть на выезде.

30 июня состоится матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Депортес Толима» – «Фламенго». Начало – в 3:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Фламенго» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех «Депортес» оценивается в 3.88. На ничью дают коэффициент 3.48.

Прогноз с коэффициентом 3.02 на матч «Краснодар» — «Ростов».

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Депортес Толима» – «Фламенго» 30 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Депортес Толима» – «Фламенго» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Депортес Толима» – «Фламенго» (30.06.2022)

Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 1-й матч
30 июня 2022, четверг. 03:30 МСК
Депортес Толима
Ибаге, Колумбия
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Южноамериканский аналог Лиги чемпионов входит в стадию плей-офф. Прошлогодний финалист и двукратный обладатель Кубка Либертадорес «Фламенго» считается фаворитом в противостоянии с колумбийским «Депортес Толима». Ничего удивительного в этом нет. Он более известен, да и бразильские клубы в последние годы правят бал в турнире, выиграв три последних розыгрыша.

«Краснодар» — «Ростов». Философии Галицкого и Карпина расплавятся на жаре «Краснодар» — «Ростов». Философии Галицкого и Карпина расплавятся на жаре

Путь в плей-офф у клубов был разный. «Фламенго» попал в простенькую группу с перуанским «Спортинг Кристал», аргентинским «Тальерес Кордоба» и чилийским «Универсидад Католика». Без труда выиграл её, лишь раз потеряв очки – сыграл 2:2 на выезде с аргентинцами. В тот момент, когда было ясно, что выходу в плей-офф вряд ли что-то помешает.

Для колумбийцев всё было не так просто. У них в группе было сразу два бразильских клуба, что намекало на неприятности. Эквадорский «Индепендьенте дель Валье» тоже не собирался сдаваться без боя. Начало для «Депортес» выдалось неудачным – домашнее поражение 0:2 в матче с «Атлетико Минейро». Дальше были ничья с эквадорцами и две победы: над ними же и над «Америкой Минейро». Колумбийцы умудрились даже взять реванш в гостях у «Атлетико» и со второй строчки вышли из группы.

«Фламенго» – немалая величина на континенте. Команда считается самой популярной в Бразилии, не так давно выигрывала Кубок Либертадорес, а во внутреннем первенстве четыре сезона подряд добиралась до медалей, причём дважды они были золотыми. Сейчас «стервятники» снова претендуют на победу во всех турнирах, в которых принимают участие.

«Рубин» — «Крылья Советов». Леонид Слуцкий встал на путь исправления «Рубин» — «Крылья Советов». Леонид Слуцкий встал на путь исправления

В атаке Габигол зажигает с помощью нашего старого знакомого Витиньо, игравшего за ЦСКА. В полузащите блистательный Хиорхьян де Арраскаета, которого давно сватают в Европу, и опытнейшие Диего и Эвертон Рибейро. В защите такие зубры, как Давид Луис, Филипе Луис, Маурисио Исла. На страже ворот — Диего Алвес. Неудивительно, что «Фламенго» всегда котируется так высоко.

Впрочем, даже у таких монстров встречаются неудачные периоды. Паулу Соузой в клубе были недовольны, результаты ухудшились, и португальца в первой половине июня попросили на выход. Ему на смену пришёл опытнейший Доривал Жуниор, для которого это уже третий заход во «Фламенго». Увы, оперативно исправить ситуацию у него не получилось – три поражения и две победы в последних пяти матчах.

На фоне такого «Фламенго» его соперник выглядит как бедный родственник. «Депортес» не относится к числу безусловных колумбийских грандов, никогда не выигрывал международных кубков, максимум добирался до полуфинала Кубка Либертадорес. Зато в последние годы клуб из города Ибаге ощутимо прибавил и стал серьёзной силой у себя на родине, хотя до международного признания «Депортес» ещё далеко.

За три дня до отчётного матча «Депортес» эпично проиграл финал Апертуры в двухматчевом противостоянии с «Атлетико Насьональ». Первый матч «Атлетико» уверенно выиграл со счётом 3:1, но в ответном «Депортес» пришёл в себя и очень быстро исправил ситуацию.

Два гола уже в первом тайме быстро поменяли расклад сил в их пользу, но во втором, вместо того чтобы снять все вопросы, хозяева сами всё испортили. Сначала Даниэль Катано не забил пенальти, а через четыре минуты заработал удаление. «Депортес» не хватило считаных минут, чтобы удержать устраивавший их счёт. На первой компенсированной минуте Джарлан Баррера забил решающий гол.

«Эмелек» — «Атлетико Минейро». Халк отправляется за новым титулом «Эмелек» — «Атлетико Минейро». Халк отправляется за новым титулом

Такой удар под дых непременно скажется на колумбийцах, но, с другой стороны, они приложат все усилия, чтобы не провалиться теперь ещё и в Кубке Либертадорес. Они попали на «Фламенго» в удачный момент. Парой месяцев раньше шансов на успех у «Депортес» было бы меньше, а теперь как минимум в домашнем матче можно потягаться. Проверим 1Х за 1.85.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Депортес Толима» – «Фламенго» 30 июня 2022 года

«Фламенго» явно сильнее соперника. Плюс гости будут свежее, да и настрой у них серьёзнее, чем у «Депортес», который только что опростоволосился во внутреннем первенстве. Можно найти ещё немало аргументов в пользу «стервятников», но не забываем, что сейчас команда далека от оптимальной формы. Она за месяц выиграла всего два матча из семи, да и то у скромных «Америки Минейро» и «Куябы». И, самое главное, «Фламенго» на выезде сейчас играет гораздо хуже, чем дома. Здесь даже не самый грозный соперник может запросто создать проблемы.

Ставка: «Депортес Толима» не проиграет за 1.85.

Григорян объяснил, почему Бердыев не работает в РПЛ.

Федун покинул пост вице-президента «Лукойла».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022