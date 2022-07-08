«Химки» — «Сочи», Джокович — Норри и другие события. Что смотреть 8 июля

Лето приближается к своему экватору. Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе турниры в самом разгаре. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 8 июля.
Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».
На что ставить в футболе 8 июля
Российские клубы продолжают подготовку к новому сезону, старт уже совсем скоро. Сегодня сыграют «Химки» и «Сочи». Правда, неясно, каким будет состав южан, всё-таки вчера они играли с ЦСКА.
Ещё одно интересное событие завтра: матч легенд «Зенита» и «Спартака» перед Суперкубком. Громких имён здесь будет хоть отбавляй, а борьба ожидается бескомпромиссная.
Бальбуэна сообщил руководству «Динамо» о желании уйти.
Из зарубежных товарищеских игр можно выделить встречу «Нюрнберг» — «Арсенал», команда Микеля Артеты начинает подготовку к сезону.
На что ставить в хоккее 8 июля
Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.
На что ещё ставить 8 июля
На Уимблдоне сегодня день мужских полуфиналов, но состоится в итоге только один. Травма не позволила Рафаэлю Надалю продолжить борьбу, так что Ник Кирьос автоматом в решающей игре.
Ну а его соперник определится в матче Новака Джоковича и Кэмерона Норри. Серб, конечно, явный фаворит, даже несмотря на то что британца неистово будут поддерживать трибуны.
Любителям волейбола сегодня стоит последить за Лигой наций, там два интересных поединка. Франция сыграет с Бразилией, а Италия – с Сербией. Интригует и матч Словения – Иран, команды здесь будут бороться за место в плей-офф.
Чесноков: клоун и провокатор вышел в финал Уимблдона.
Роналду не полетит с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне.
На ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена продажа алкоголя на стадионах.
Прогноз с коэффициентом 12.50 на матч «Зенит» — «Спартак».
Клаудиньо признался, что долго думает о матче со «Спартаком».
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