«Химки» — «Сочи», Джокович — Норри и другие события. Что смотреть 8 июля

Лето приближается к своему экватору. Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе турниры в самом разгаре. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 8 июля.

Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

На что ставить в футболе 8 июля

Российские клубы продолжают подготовку к новому сезону, старт уже совсем скоро. Сегодня сыграют «Химки» и «Сочи». Правда, неясно, каким будет состав южан, всё-таки вчера они играли с ЦСКА.



Ещё одно интересное событие завтра: матч легенд «Зенита» и «Спартака» перед Суперкубком. Громких имён здесь будет хоть отбавляй, а борьба ожидается бескомпромиссная.

Бальбуэна сообщил руководству «Динамо» о желании уйти.

Из зарубежных товарищеских игр можно выделить встречу «Нюрнберг» — «Арсенал», команда Микеля Артеты начинает подготовку к сезону.

На что ставить в хоккее 8 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 8 июля

На Уимблдоне сегодня день мужских полуфиналов, но состоится в итоге только один. Травма не позволила Рафаэлю Надалю продолжить борьбу, так что Ник Кирьос автоматом в решающей игре.

Ну а его соперник определится в матче Новака Джоковича и Кэмерона Норри. Серб, конечно, явный фаворит, даже несмотря на то что британца неистово будут поддерживать трибуны.



Любителям волейбола сегодня стоит последить за Лигой наций, там два интересных поединка. Франция сыграет с Бразилией, а Италия – с Сербией. Интригует и матч Словения – Иран, команды здесь будут бороться за место в плей-офф.

Чесноков: клоун и провокатор вышел в финал Уимблдона.

Роналду не полетит с «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне.



На ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена продажа алкоголя на стадионах.



Прогноз с коэффициентом 12.50 на матч «Зенит» — «Спартак».



Клаудиньо признался, что долго думает о матче со «Спартаком».