Новак Джокович — Кэмерон Норри. Вопрос с первым финалистом Уимблдона закрыт

8 июля Новак Джокович и Кэмерон Норри сыграют в полуфинальном матче Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице серба, коэффициент на его победу составляет 1.06. На успех британца можно поставить в букмекерских конторах за 9.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Кэмерон Норри 8 июля 2022 года

Аналитики сомневаются, что полуфинальный матч турнира в Уимблдоне Новак Джокович — Кэмерон Норри получится упорным: ставки на тотал больше 31.5 гейма принимаются за 2.04, а тотал меньше 31.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.78. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 2.45.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона Новак Джокович — Кэмерон Норри (08.07.2022)

Самый популярный теннисный турнир выходит на финишную прямую. На 8 июля запланирован полуфинальный матч Уимблдона, в котором померяются силами Новак Джокович и Кэмерон Норри. На предыдущей стадии соревнования серб одержал волевую победу над Янником Синнером, а британец обыграл Давида Гоффена.

Встреча Джоковича с Синнером запомнится болельщикам надолго. Уступая по партиям 0-2, знаменитый серб собрался с силами и совершил невероятный камбэк. Примечательно, что за 11 пятисетовых матчей на Уимблдоне теннисист одержал 10 побед. Секрет успеха кроется в том, что 20-кратный чемпион мэйджоров далеко не в первый раз находился в подобной ситуации.

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Именно многолетний опыт помог переломить ход встречи и обыграть молодого итальянца. В послематчевом интервью Джокович отметил, что чем лучше статистика по пятым сетам, тем легче выступать в каждом следующем матче, затягивающемся до пяти партий. Звучит логично. Впрочем, дело не только в этом.



Стоит ли говорить, что Ноле обладает невероятным мастерством и талантом? Три выигранных за один прошлый сезон ТБШ говорят сами за себя. Сейчас 35-летний спортсмен уверенным шагом идёт к финалу Уимблдона. На предыдущих стадиях мэйджора без особого труда разделался с Тимом ван Рейтховеном, Миомиром Кецмановичем и Танаси Коккинакисом.

Наиболее интересна победа над Рейтховеном, который до этого выиграл травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе. На пути к решающему матчу домашнего соревнования одержал победы над сильными теннисистами — Феликсом Оже-Альяссимом, Тейлором Фритцем и Юго Гастоном. В финале перехитрил первую ракетку мира — самого Даниила Медведева.



В первых трёх кругах мэйджора Великобритании перспективный голландец тоже не знал себе равных. Однако Джокович оказался ему не по зубам. Рейтховен сумел записать на свой счёт один сет, но в трёх других потерпел фиаско. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Обыграть Новака — очень сложная задача.

Норри пытался в прошлом сезоне в матче Итогового чемпионата ATP. Не вышло. Потерпел разгромное поражение со счётом 2:6, 1:6. Теперь шансов выиграть или хотя бы навязать борьбу за выход в финал Уимблдона ещё меньше. Волевая победа над Синнером наверняка закалила Ноле и способствовала подъёму его морального духа, несмотря на тяжёлый матч.

С мотивацией тоже порядок. Как мы знаем, серба могут не допустить до участия в US Open из-за отсутствия прививки от коронавируса. Остаётся рассчитывать только на победу в Лондонском мэйджоре. В решающих стадиях соревнования Джокович наверняка выложится на полную и постарается продемонстрировать свой лучший теннис.

Надаль в пяти сетах обыграл Фритца в четвертьфинале Уимблдона.

Безусловно, Кэмерон Норри не относится к простакам или мальчикам для битья. То, что ему удалось добраться до полуфинала Уимблдона, уже говорит о многом. Но, с другой стороны, не обошлось без везения. Турнирная сетка британца состояла из теннисистов, уровень которых ниже. Хотя и с некоторыми из них пришлось повозиться.



Например, в матче второго круга домашнего мэйджора Кэмерон с трудом обыграл Хауме Мунара (6:4, 3:6, 5:7, 6:0, 6:2). Также в матче 1/4 финала соревнования чуть было не проиграл Давиду Гоффену (3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5). В своё время Новак Джокович без проблем обыгрывал что испанца, что бельгийца.



Подготовка Норри к Уимблдону тоже получилась противоречивой. Сначала спортсмен вылетел из ATP-500 в Лондоне, потерпев поражение в матче первого же круга от Григора Димитрова (7:6, 1:6, 4:6). Затем уступил в матче 1/4 финала ATP-250 в Истбурне Максиму Кресси (5:7, 5:7).

Думаем, можно взять П1 + тотал меньше 33.5 гейма за коэффициент 1.72. Дело ещё в том, что для 26-летнего британца предстоящий полуфинал турнира «Большого шлема» станет первым в карьере. Ранее ему удавалось дойти только до третьего круга мэйджоров. Дальше не пускали именитые и опытные теннисисты. Думается, 20-кратный чемпион ТБШ одержит уверенную победу.

Прогноз и ставка на полуфинал Уимблдона Новак Джокович — Кэмерон Норри 8 июля 2022 года

Новак Джокович более техничный и опытный теннисист, нежели Кэмерон Норри. В прошлогодней очной встрече он это доказал, одержав разгромную победу. Думается, в этот раз нас ожидает нечто похожее. В то, что Норри сумеет навязать ему борьбу, верится с трудом. Если уж на домашних турнирах в Лондоне и Истбурне британцу не удалось обыграть теннисистов ниже уровнем, то чего ожидать от матча с Ноле, который без проблем одержал верх над обидчиком Даниила Медведева?



Ставка: победа Новака Джоковича и тотал меньше 33.5 гейма за коэффициент 1.72.

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