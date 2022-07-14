Лига конференций, Рублёв в Бостаде и другие события. Что смотреть 14 июля

Лето приближается к своему экватору. Практически все игровые виды в небольшом отпуске, а вот в теннисе сезон в самом разгаре. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 14 июля.

Азмун: пусть Дзюба идёт в ФНЛ – ему в самый раз.

На что ставить в футболе 14 июля

Лига чемпионов на этой неделе своё отыграла, сегодня день Лиги конференций. Громких вывесок там нет, всё-таки это первый квалификационный раунд. Разве что матч черногорского «Дечича» с минским «Динамо», первая встреча завершилась ничьей 1:1.

Армянский «Арарат» дома постарается отыграть дефицит в два мяча у македонской «Шкендии», а грузинская «Дила» — у финского КуПС.



На женском чемпионате Европы очередные матчи. Италия сыграет с Исландией, а Франция – с Бельгией.

Гендиректор «Зенита»: состав позволяет рассчитывать минимум на плей-офф Лиги чемпионов.

Если в РПЛ чемпионат вот-вот начнётся, то в Европе время на подготовку ещё есть, команды активно играют товарищеские матчи. Сегодня «Спортинг» из Лиссабона сыграет с «Вильярреалом».

На что ставить в хоккее 14 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 14 июля

Основное внимание на теннис, программа четверга получается насыщенной. На турнире в шведском Бостаде Андрей Рублёв сыграет с аргентинцем Федерико Корией. Интересный матч пройдёт в Ньюпорте: на корте встретятся Энди Маррей и Александр Бублик. Их предыдущая встреча ознаменовалась бурей эмоций со стороны казахстанского теннисиста.



На женском турнире в швейцарской Лозанне россиянке Анне Калинской будет противостоять Ольга Данилович. В румынских Яссах Андрей Чепелев встретится с чехом Иржи Лехечкой.



В женской волейбольной Лиге наций набирает обороты плей-офф, сегодня пройдут два матча 1/4 финала. Сборная Италии сыграет с командой Китая, а сборная Турции встретится с девушками из Таиланда.

Губерниев предрёк деградацию российского спорта.



Каррера: «Спартаку» будет очень тяжело заменить Каттани.



Азмун: Леверкузен — настоящий колхоз.



Ловчев назвал Каттани аферистом после ухода из «Спартака».