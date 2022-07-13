«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Клопп и Салах «воскреснут» после унизительных 0:4 от «МЮ»

15 июля состоится товарищеский матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 15:35 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на успех «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Победа «Кристал Пэлас» оценена в 5.40. Заключить пари на ничью предлагается за 4.70.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 15 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.45. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.09.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (15.07.2022)

«Ливерпуль» в прошлом розыгрыше АПЛ до последних минут последнего тура не терял надежд на завоевание чемпионского титула. На фоне возможной потери очков «Манчестер Сити» в параллельном матче с «Астон Виллой» шансы на успех у команды Юргена Клоппа были приличные. Более того, «горожане» спаслись только ближе к концу игры.

В грядущем сезоне красные постараются скинуть команду Гвардиолы с трона, но пока они продолжают предсезонные сборы. В заключительном матче азиатского турне «Ливерпуль» проведёт спарринг с командой Патрика Виейра. Товарищеский матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» состоится 15 июля в Сингапуре на стадионе «Национальный».

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«Ливерпуль» придерживается игры по тактической расстановке 4-3-3. Игровая философия основывается на доминации на поле за счёт высокого прессинга, что отражается на показателях. В прошлом сезоне АПЛ красные контролировали мяч в среднем 63,1% и активно действовали у штрафной соперников, выполняя по 19,2 удара (из них 6,7 — в цель). В активе команды Юргена Клоппа 94 гола.



Любопытно, что в 36 из них поучаствовал Мохамед Салах (23+13). При этом игроки «Ливерпуля» выигрывали в среднем по 15,1 воздушного единоборства, что способствовало эффективной реализации стандартных положений. Собственно, 26 голов из общекомандных 94 были забиты со стандартов. Впечатляющий показатель. Второй в АПЛ после «Манчестер Сити».

В межсезонье «Ливерпуль» затеял небольшую кадровую чистку. Лорис Кариус, Дивок Ориги, Неко Уильямс, Марко Груич, Такуми Минамино и Садио Мане покинули команду, а Кельвин Рэмси, Фабиу Карвалью и Дарвин Нуньес присоединились. Последние двое уже дебютировали за новую команду в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед», который, впрочем, завершился разгромным поражением со счётом 0:4.



А ведь все игроки стартовой обоймы, за исключением Диогу Жота, который продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, находятся в строю. Все они готовы помочь Юргену Клоппу добыть первую победу на предсезонных сборах и исправиться за 0:4 от «красных дьяволов».

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«Кристал Пэлас» раньше подошёл бы для этого идеально. Однако под руководством Патрика Виейра лондонский клуб качественно преобразился. «Стекольщики» отошли от тактики «бей-беги» с глухой игрой в обороне и начали демонстрировать современный позиционный атакующий футбол.



Патрик Виейра предпочитал игровую схему 4-3-3. При не самых высоких показателях активности игры впереди — 10,8 удара по воротам, из которых 3,9 приходились в цель (16-й и 15-й результаты в прошлом розыгрыше АПЛ) — лишь в пяти матчах второй половины сезона игроки не сумели забить. Словом, «орлы» очень эффективно использовали свои голевые моменты.



Лондонцы в межсезонье подписали Сэма Джонстона и Шейка Дукуре, избежав серьёзных кадровых потерь. Однако в турне по Азии они не поехали, как и бóльшая часть игроков стартовой обоймы. Таких как Марк Гехи, Джеймс Макартур, Джеффри Шлупп, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке и другие. Всего в распоряжении Патрика Виейра десять игроков первой команды.



Юрген Клопп начал предсезонные сборы с крупного поражения. В преддверии возвращения в Европу и подготовки к матчу за Суперкубок Англии он однозначно предоставит больше игрового времени игрокам основного состава. Учитывая, что у Патрика Виейра в распоряжении лишь десять игроков основной команды, то мы бы присмотрелись к ставке на победу «Ливерпуля» через тотал больше 2.5 мяча.

Букмекерские компании предлагают хороший коэффициент на такой вариант — 1.92. Строго говоря, ответить на разгром от принципиального соперника — дело чести для мерсисайдцев. Кроме того, Патрику Виейра действительно будет туго без большинства лидеров. Забить смогут, но на большее рассчитывать будет трудно.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 15 июля 2022 года

Статус товарищеского матча подразумевает более открытый футбол на фоне предоставления игровой практики игрокам ближайшего резерва, поэтому стоит ожидать результативного сценария. Юрген Клопп постарается реабилитироваться после сокрушительного поражения от «Манчестер Юнайтед». Отсюда вырисовывается ставка на победу «Ливерпуля» через тотал больше 2.5 мяча.



Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

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