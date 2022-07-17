«Боруссия» Д — «Валенсия». Эрлинг Холанд в Англии, но Гаттузо всё равно будет больно

18 июля состоится товарищеский матч «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на успех «Боруссии» Дортмунд в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80. Победа «Валенсии» оценена в 5.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.85.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Боруссия» Д — «Валенсия» 18 июля 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.12. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.17.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия» (18.07.2022)

«Боруссия» Дортмунд в прошлом сезоне лишь на протяжении осенней части сумела навязать конкуренцию «Баварии» в чемпионской гонке. В грядущем сезоне чёрно-жёлтые постараются скинуть «красную машину» с трона под началом вернувшегося на тренерский мостик Эдина Терзича. Товарищеский матч «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия» состоится 18 июля в Альтахе на стадионе «Кэшпоинт-Арена».

Дортмундцы играли по схеме 4-2-3-1, владея мячом в среднем 59,4% игрового времени (второй результат в чемпионате). Однако игроки не отличались активными действиями у штрафной соперника. Наносили по 13,3 удара, из которых 5,2 — в створ ворот (седьмой и пятый показатели). При этом демонстрировали запредельные показатели реализации голевых моментов. Эрлинг Холанд и компания забили 85 голов. В 29 из них принял участие сам норвежский форвард (22+7).



Кадровые проблемы, в частности в защитном блоке, нивелировали успехи коллектива в атаке. В укор подопечным Марко Розе можно было записать 52 пропущенных мяча. Лишь восемь клубов Бундеслиги пропустили больше. И это, откровенно говоря, много даже для такой результативной лиги, как чемпионат Германии. Особенно если борешься за чемпионство. Кроме того, теперь главной забивной силы у команды нет.



Летом «Боруссию» из Дортмунда покинули Дан-Аксель Загаду, Марсель Шмельцер, Аксель Витсель. Но самая главная кадровая потеря — трансфер Эрлинга Холанда в английский «Манчестер Сити». С другой стороны, без покупок тоже не обошлось. В обратном направлении последовали полдюжины классных игроков — Нико Шлоттербек, Салих Озджан, Никлас Зюле, Карим Адейеми и Себастьен Аллер.

«Валенсия», в свою очередь, завершила прошлый сезон у экватора турнирной таблицы, вновь не сумев включиться в борьбу за место в зоне еврокубков. Далеко не самая надёжная игра в обороне помешала команде Хосе Бордаласа достигнуть цели. У «летучих мышей» 53 пропущенных гола. Только четыре клуба из нижней части турнирной сетки пропустили больше.

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Коллектив Хосе Бордаласа придерживался игры по схеме 4-4-2, контролируя мяч в среднем лишь 43,3% времени (лишь 17-й показатель). «Летучие мыши» в игре спереди во многом полагались на стандартные положения, забили треть голов после стандартов — 18 мячей из 48 общекомандных. При этом не отличались активными действиями в атаке, нанося по 10,6 выстрела по воротам. Из них лишь 3,8 — в створ. Скудновато.

Дженнаро Гаттузо, возглавивший команду летом, постарается реанимировать игру «Валенсии». В итальянском «Наполи» он предпочитал использовать расстановку 4-2-3-1. У оранжевых есть кадровые ресурсы для трансформации на такую атакующую игровую модель. Впрочем, лишь время покажет, на что способен Гаттузо в условиях чемпионата Испании. Пока же идёт подготовка.



А ведь «летучие мыши» в межсезонье не отличались активностью на трансферном рынке. Хорхе Саэнс и Денис Черышев покинули команду, а Уго Дуро выкупили после аренды. Итальянскому специалисту в ближайших товарищеских спаррингах нужно будет определиться, с кем ему дальше по пути и какие позиции нужно усилить.



Для Дженнаро Гаттузо предсезонка лишь начинается, в то время как «Боруссия» Дортмунд под руководством Эдина Терзича выиграла уже в трёх встречах с суммарным счётом 10:1. Учитывая более оптимальные игровые кондиции чёрно-жёлтых и разницу в кадровом потенциале, мы бы присмотрелись к ставке на их победу через тотал больше 2.5 мяча.

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Букмекерские компании предлагают хороший коэффициент на такой вариант — 2.80. Остаётся две недели до старта сезона в Бундеслиге, и Эдин Терзич наверняка уже начинает понемногу наигрывать игроков стартовой обоймы. Дженнаро Гаттузо же только будет проверять свой кадровый ресурс, ни о каком результате речи пока не идёт.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия» 18 июля 2022 года

Эдин Терзич вступает в завершающую стадию подготовки к сезону. Все ключевые игроки, за исключением Салиха Озджана, в боевой готовности. «Валенсия» в прошлом сезоне не отличалась надёжностью в обороне, и вряд ли Дженнаро Гаттузо исправит положение в первом же спарринге предсезонки. Отсюда вырисовывается ставка на победу «Боруссии» через тотал больше 2.5 мяча.



Ставка: победа «Боруссии» и тотал больше 2.5 мяча за 2.80.

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