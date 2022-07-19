«МЮ» — «Кристал Пэлас», «Спортинг» — «Рома» и другие матчи. Что смотреть 19 июля

Лето в самой своей середине! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных встречах для ставок, которые запланированы на 19 июля.

Прогноз с коэффициентом 4.75 на матч «МЮ» — «Кристал Пэлас».

На что ставить в футболе 19 июля

Сегодня стартуют вторые квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги конференций. В главном еврокубковом турнире литовский «Жальгирис» примет «Мальмё», а азербайджанский «Карабах» — «Цюрих». «Пюник», который прошёл ЧФР, во втором раунде сыграет с «Дюделанжем» из Люксембурга.



Ну и целая россыпь товарищеских матчей. «МЮ» встретится с «Кристал Пэлас», а «Спортинг» — с «Ромой» Жозе Моуринью. «Зальцбург» сыграет с «Аяксом», а «Глазго Рейнджерс» — с «Вест Хэмом».

На что ставить в хоккее 19 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 19 июля

На турнире в Гамбурге Аслан Карацев сразится с Николозом Басилашвили. Любопытно, что на днях этих двух игроков обвинили в договорных играх, и вот очная встреча.

Андрей Кузнецов на этой неделе играет в Пособланко, его первый соперник – венгр Фабиан Марожан. У женщин в Палермо Элина Аванесян сыграет с Мартиной Тревизан.

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