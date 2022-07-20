БАТЭ — «Коньяспор». Без болельщиков и шансов для белорусов

21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций БАТЭ — «Коньяспор». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество номинальным гостям: успех «Коньяспора» оценивается аналитиками в 1.47. А поставить на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.00. На ничью предлагают 4.25.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций БАТЭ — «Коньяспор» 21 июля 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.01, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.95. На гол номинальных хозяев дают коэффициент 1.63, а гол «Коньяспора» оценивается в 1.08. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

Анализ и прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций БАТЭ — «Коньяспор» (21.07.2022)

Стартовый свисток португальского рефери Жоау Антониу Феррейра Гонсалвеша, который раздастся над стадионом «Конья Бююкшехир Стады» в турецком городе Конья в 22:00 мск, возвестит о начале первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций. Белорусский БАТЭ из Борисова сыграет с местным футбольным клубом «Коньяспор».

БАТЭ получил путёвку в Лигу конференций за серебряные медали в чемпионате Беларуси сезона 2021 года. Отставание от ставшего чемпионом солигорского «Шахтёра» составило солидные 10 баллов. Причём это был третий сезон подряд, когда некогда гегемон белорусской Высшей Лиги снова не смог вернуть себе чемпионское звание.



«Коньяспор» завершил сезон-2021/2022 турецкой Суперлиги на почётном для себя третьем месте, пропустив вперёд «Трабзонспор» и «Фенербахче», что стало повторением успеха шестилетней давности. Эти две бронзовые награды являются для турецкого середняка единственными медалями в его столетней истории. Довольно скромновато.



Номинально домашний матч для БАТЭ пройдёт на поле соперника при пустых трибунах. Не стоит лишний раз говорить о причинах, по которым белорусским клубам запрещено принимать международные матчи на территории своей страны. В данной ситуации стоит быть благодарным хотя бы за саму возможность играть в еврокубках, пусть и на чужой земле.

Интересно, что белорусский футбол живёт в таком режиме уже второй год подряд, но в прошлом сезоне Лиги конференций борисовчанам повезло с жеребьёвкой. В соперники досталось «Динамо» Батуми из Грузии, которое смогло прилететь в Беларусь прямым чартерным рейсом. УЕФА тогда дала добро на проведение матча в Борисове.



Правда, встреча принесла белорусским болельщикам лишь разочарование. После многообещающей гостевой победы, пусть и с минимальными 1:0, борисовчан ждал унизительный домашний разгром со счётом 1:4. А ведь ещё не так давно БАТЭ целое десятилетие шумел в еврокубках.

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Имел на своём счету пять выходов в групповой этап Лиги чемпионов и четыре выхода на аналогичную стадию Лиги Европы. А также даже три выхода в 1/16 финала Лиги Европы. Однако эти времена уже в прошлом, хотя с момента последнего большого успеха борисовчан – домашней победы над лондонским «Арсеналом» — прошло всего три с половиной года.

Неудачи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 и 2020 году соответственно больно ударили по бюджету БАТЭ, который наполнялся преимущественно за счёт финансовых премиальных от УЕФА. Также и от продаж засветившихся в матчах с топ-клубами футболистов. Теперь же возможности приглашать качественных футболистов у борисовского клуба существенно ограничены.



Современные реалии клуба вынуждают продавать игроков ещё до старта еврокубков, а не после успешного выступления. Команду из Борисова в текущее трансферное окно покинули сербский защитник Александр Филипович и исландский полузащитник Виллюм Тор Виллюмссон, без которого сложно было представить центр поля последних лет.

На замену пришли более молодые игроки. Ярослав Орешкевич перешёл из брестского «Динамо», которое в этом сезоне находится в зоне вылета, а из сербского «Жарково» был выкуплен талантливый нападающий Дамьян Достанич. Также из российских «Химок» вернулся защитник Захар Волков. Правда, в заявку на выезд в Турцию он не попал.



Необходимость встраивать новых игроков в состав прямо по ходу сезона больно бьёт по результатам команды в продолжающемся чемпионате Беларуси. БАТЭ не может победить вот уже три матча подряд, а домашнее поражение от не хватающего звёзд с неба дзержинского «Арсенала» немало напугало борисовских болельщиков перед важными матчами в еврокубках.



«Коньяспор» после успешного сезона также затеял небольшое обновление состава. Команду покинул лучший бомбардир Ахмед Хассан. Правда, его показатели не особо впечатляют – 11 забитых мячей за 32 игры в сезоне. Зато в команде остался албанец Сокол Чикалеши, который за 33 игры забил на один мяч меньше. Хотя в весенней части сезона на его счету всего пять голов.

Клуб всё ещё находится в поисках забивного форварда. Ходят слухи об интересе к бразильцу Алешандре Пато из американского «Орландо Сити», но, как бы то ни было, матчи с БАТЭ придётся играть теми силами, что есть. Возможно, туркам неплохо помогут новобранцы из хорватской «Риеки» – атакующие полузащитники Роберт Мурич и Домагой Павичич.



Впрочем, в прошедшем сезоне в «Коньяспоре» не было ярко выраженного бомбардира, статистика которого значительно превышала бы показатели других игроков. За зелёно-белых может забить игрок с любой позиции, и БАТЭ, который пребывает в неважной форме, придётся очень непросто. Поставить на минимум два гола турецкого клуба можно с коэффициентом 1.74. Пожалуй, так и сделаем.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги конференций БАТЭ — «Коньяспор» 21 июля 2022 года

В другой ситуации на БАТЭ можно было бы сделать ставку в матче с «Коньяспором», который, хоть и бронзовый призёр достаточно сильной турецкой Суперлиги, но только вышел из отпуска и давно не играл в еврокубках. Однако именно сейчас, когда наступают самые важные матчи года, БАТЭ неожиданно угодил в яму, из которой, похоже, предстоит выбираться ещё несколько недель, пока в игру удастся встроить новичков. Только шанс заработать деньги в еврокубках будет уже упущен. В Турции сложно будет рассчитывать не только на положительный исход. Ждём как минимум два гола от турков.



Ставка: индивидуальный тотал «Коньяспора» больше 1.5 мяча за 1.74.

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