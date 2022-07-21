«Зенит» — «Крылья Советов». Чемпион России исправится за конфуз в Химках

22 июля состоится матч 2-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве явного фаворита «Зенит». Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех самарцев оценивается в 7.90. На ничью дают коэффициент 5.30.

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 2-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьёт «Зенит», сыграет коэффициент 1.06. Гол «Крыльев Советов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» (22.07.2022)

В пятницу, 22 июля, на трибунах стадиона «Газпром Арена» соберутся многочисленные поклонники «Зенита», чтобы своими глазами увидеть первую победу подопечных Семака в новом сезоне. Большинство из фанатов не ожидали от своих любимцев фиаско в игре первого тура с «Химками». Ничейный исход 1:1 оставил много вопросов к команде. Сумеют ли хозяева реабилитироваться за неудачу?

А тут и соперник достался не из самых простых — «Крылья Советов» в минувшем туре прихлопнули на выезде «Оренбург» (4:2). Вот и тревожно на душе у питерских болельщиков. Тем не менее по набору футболистов и условиям финансирования «Зенит» намного превосходит своего предстоящего оппонента. Но мы уже знаем, что на поле всё решают конкретные игроки.

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Стартовый матч первенства футболисты из Санкт-Петербурга проводили в Химках. Предварительный расклад традиционно был в пользу «Зенита» — команда не только сохранила стартовый состав, но даже усилилась. Приобретение в межсезонье исполнителей уровня Бакаева, Кассьерры и Родригао вряд ли может себе позволить другой клуб лиги в текущих условиях.

Сергей Семак в ходе межсезонья обкатывал в контрольных встречах новую тактическую схему. Решение перейти на расстановку 4-3-3 довольно смелое для тренера. Он давно приучил болельщиков к осторожной игре с акцентом на оборону, а тут — революция. Премьера новой концепции Семака пришлась на Суперкубок. Футболисты «Зенита» довольно легко разобрали на запчасти «Спартак», который на свою беду принял вызов и решил посоревноваться в открытом футболе.

Стремление сыграть в атаку легко объяснить падением уровня команд РПЛ. В большинстве случаев «Зениту» предстоит решать вопрос о преодолении насыщенной обороны противника, и тут как нельзя кстати будут дополнительные футболисты в группе атаки. Новые тактические принципы хозяев — важный фактор при составлении прогноза.

«Химки» представляют собой идеального спарринг-партнёра для проверки командной игры. С первых минут «Зенит» обозначил своё преимущество в контроле мяча и скорости. Футболистам удавались красивые комбинации, одна из которых привела к забитому голу. Своевременный фланговый навес Клаудиньо преобразовал в скидку на Вендела, и тот эффектным ударом забил.

Казалось, что теперь команде Сергея Юрана ничего не светит и будет очередной разгром. Но постепенно мысль уходила из действий игроков «Зенита». Они часто путались в позиционных атаках, открываясь в других зонах, и теряли мяч. Владение мячом было на уровне 67%, но получить от такого преимущества дивидендов не удалось. Всего семь ударов по воротам, из них лишь четыре потревожили голкипера.

«Химки», в свою очередь, получили простор для контратак, и опасные набеги на штрафную Одоевского стали повторяться с пугающей тренерский штаб «Зенита» частотой. Действия обороны оставляли желать лучшего, поэтому у соперника были шансы забить. Но реализовали они только один — Мирзов не выключился из эпизода и точным ударом сравнял счёт под занавес матча.

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Похвально стремление действующего чемпиона играть в атакующей манере. Весьма вероятно, что за неделю Сергей Семак подкрутит тонкие настройки командной игры, и это приведёт к победе. Потенциал, особенно в линии нападения, у хозяев большой. Желание реабилитироваться за неудачу стартового матча погонит в атаку «Зенит» с первых минут и, скорее всего, не позволит остановиться на одном или двух забитых мячах. Можно ждать минимум трёх голов.

Соперник «Зенита» также не приверженец глухой обороны. «Крылья Советов» отгрузили «Оренбургу» четыре мяча всего за 45 минут. Тем не менее в обороне у самарцев наблюдаются большие проблемы. Даже не слишком мастеровитая атака «Оренбурга» дважды нашла брешь в защитных порядках команды Игоря Осинькина. Вряд ли они сумеют сдержать вдвое превосходящее по таланту оренбуржцев нападение «Зенита».

Анализ очных встреч констатирует большое преимущество клуба из Санкт-Петербурга. Соперники провели 48 матчей, из них 27 выиграли футболисты «Зенита». Кроме того, хозяева взяли верх над «Крыльями Советов» в семи из восьми последних очных игр в городе на берегах Невы. А в шести успешных для «Зенита» противостояниях забито минимум три мяча.

Это обстоятельство, наряду со стремлением Сергея Семака играть в атакующем ключе, позволяет более пристально присмотреться к комбинированному исходу. Мы бы взяли победу «Зенита» и тотал больше 2.5 гола с крепким коэффициентом 1.98. Со ставки в 1000 рублей выигрыш составит 1980 рублей. Должно быть весело.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля 2022 года

История очных противостояний и текущее состояние команд, весьма вероятно, приведёт к большому количеству забитых мячей. Преимущество «Зенита» в классе исполнителей велико, что позволяет рассчитывать продлить удачную для себя серию побед над «Крыльями Советов» на «Газпром Арене».

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.98.

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