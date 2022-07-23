«Динамо» — «Торпедо». Славиша Йоканович добудет первую победу в России

24 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Торпедо». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Торпедо» оценивается в 5.95. На ничью дают коэффициент 4.36.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо» 24 июля 2022 года

Букмекеры склоняются к тому, что матч «Динамо» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Динамо» — «Торпедо» (24.07.2022)

«Динамо» старается продолжить рост, который начался при Шварце. У москвичей молодой и перспективный состав с точечным вкраплением опытных и классных игроков, плюс хороший европейский тренер. Не факт, что получится выступить лучше, чем в прошлом сезоне, но стремиться к этому нужно. В конце концов, даже с оттоком легионеров клуб остаётся в той же ситуации, что и другие в чемпионате России.

Основной плюс для «Динамо» заключается в том, что команда смогла сохранить свои главные активы – Константина Тюкавина и Арсена Захаряна. Остались и другие: Фомин, Макаров, Грулёв, Скопинцев. Получается, что бело-голубые, которые делали ставку на молодых россиян, в нынешней ситуации оказались менее пострадавшими. В отличие от других грандов российского футбола, чей состав заметно поредел, разумеется.

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Впрочем, динамовцы тоже стали слабее. У них есть футболисты, об уходе которых стоит пожалеть. В первую очередь, конечно, Себастьян Шиманьски. Перспективный и умнейший игрок середины поля, через него строилась игра. Единственный плюс, что в дальнейшем из ухода поляка можно будет выручить денег. Потерять с ходу пару центральных защитников — Бальбуэну и Ордеца — тоже было большой проблемой. Ещё и продать при этом за копейки Евгеньева.

Сейчас проблему с центральными защитниками «Динамо» пытается решить с помощью уругвайца Роберто Фернандеса, которого за € 3,5 млн торгуют у «Гуарани». Уже практически подписали. Есть в команде на эту позицию опытнейший Паршивлюк, есть молодые Сазонов и Кутицкий, но нельзя отрицать, что оборона на первых порах будет явно слабее прошлогоднего образца.

В первом туре бело-голубые считались фаворитами, но их очень хорошо разобрал Валерий Карпин со своим «Ростовом». Даже быстрый гол не смутил гостей. Они забрали игру под свой контроль. Славиша Йоканович не смог с этим справиться и внести необходимые коррективы. Но его можно простить, тренер в команде всего месяц. Ещё не полностью ко всему адаптировался, равно как и футболисты не успели привыкнуть к его требованиям.

Вообще, новый тренер «Динамо» — отдельная тема. После успеха с Сандро Шварцем москвичи вновь решили сделать ставку на иностранного специалиста. И выглядит она очень интересно. Славиша Йоканович был успешен с «Фулхэмом» в Чемпионшипе, но провалился в АПЛ. Да ещё и после многомиллионных вливаний.

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Серб взял паузу, а потом принял «Шеффилд» в прошлом сезоне, но не доработал с ним даже до зимы — был уволен. И всё равно те, кто следил за Йокановичем в Англии, могут подтвердить, что он отличный специалист и умеет находить подход к сложным футболистам. Тем интереснее будет за ним наблюдать в российских реалиях.

«Торпедо» вернулось в элиту в качестве победителя ФНЛ. Впрочем, понять что «тут тебе не там», получилось быстро. В роли экзаменатора выступил «Сочи», который без труда разобрался с командой Александра Бородюка на её поле. Изначально в «Торпедо» заявляли, что не хотят бороться за выживание, а место в середине таблицы было бы в самый раз. Но с такой игрой и им пока не пахнет.

Новичок РПЛ постарался по средствам усилить состав. Получилось вроде неплохо. Опытные защитники Смольников и Кутепов, толковый вратарь Бабурин, Симонян и Караев были топами в ФНЛ, Турищев очень перспективный форвард. Однако Бородюку понадобится время, чтобы всех интегрировать в команду. Если он сможет это сделать, то шансов на успех у его команды сразу станет гораздо больше.

Вот только пока «Динамо» выглядит явно сильнее «Торпедо». По-хорошему бело-голубые должны начинать прибавлять от матча к матчу. С «Ростовом» они не выглядели совсем уж плохо, а тут и соперник не такой страшный. Автозаводцы пока не готовы к стабильно хорошей игре: слишком много новичков, которые ещё не сыгрались. Да и новый уровень так просто не дастся команде Безбородова.

В то же время у столичного «Динамо» есть серьёзные проблемы в обороне, и гостям, на наш взгляд, по силам ими воспользоваться. И всё же зацепиться за очки «Торпедо» вряд ли сможет. Мы рискнули и проверили комбинированную ставку «П1 + обе забьют». Коэффициент букмекеры дают мощный — 3.38.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Торпедо» 24 июля 2022 года

«Динамо» под руководством опытного Йокановича может прибавлять. Из-за отъезда легионеров в обороне проблемы, но атакующий потенциал находится на прежнем уровне. «Торпедо» нужно сыграться, обкатать состав в условия Премьер-Лиги. Думается, хозяева выиграют, но пропустят.

Ставка: победа «Динамо» и обе забьют за 3.38.

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